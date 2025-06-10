Больше, чем в Европе. Треть доходов россиян уходят на продукты — что это значит?

На продукты питания у россиян уходит треть доходов Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Россияне значительную часть своих доходов тратят на еду. Об этом говорят данные аналитиков, а эксперты в качестве причин называют низкий уровень благосостояния. Более подробно читайте в материале 72.RU.

Что происходит?

В апреле индекс расходов на еду составил 34,6%. По сравнению с мартом он вырос на 1,5%, а с апрелем прошлого года и вовсе на 6%. Об этом свидетельствуют данные Института человека РОМИР.

Чем ниже показатель, тем выше уровень благосостояния — люди могут позволить себе траты на другие вещи Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











«Индекс расходов на еду (ранее индекс благосостояния) отражает долю расходов на продукты питания в общем объеме месячных трат российской семьи. Чем ниже этот показатель, тем выше уровень благосостояния , так как семья может позволить себе большие траты на непродовольственные товары и услуги», — объясняют там.

Что это значит?

Эти данные подтверждают, что российские семьи тратят значительную часть доходов на продукты питания, что выше среднего по Европе (10–15% в развитых странах и около 20% в Китае), говорит Алексей Климовский, руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт».

Источник: Владислав Шитюк / Городские медиа

« Это указывает на относительно низкий уровень благосостояния населения : ведь чем выше доля трат на еду, тем меньше остается на другие нужды, такие как одежда, техника, образование, медицина или сбережения», — отмечает собеседник.

Причины, по его словам, связаны с несколькими факторами: стагнация реальных доходов, довольно высокая инфляция, рост цен на многие продукты питания из-за санкций, сокращение импорта и увеличение логистических издержек.

«Рекордные военные расходы, перестройка экономики под оборонку и высокая ключевая ставка ограничивают инвестиции в реальный бизнес и социальную сферу. Снижение показателя возможно при стабилизации цен, росте реальных доходов населения и увеличении внутреннего производства продуктов питания, но в текущих условиях это маловероятно», — добавляет эксперт.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, ознакомившись с данными, также обращает внимание на доходы населения.

« Это говорит о том, что у большой массы граждан всё очень нездорово в плане доходов . И одна из главных бед — это инфляция. Центральный банк не может остановить повышение тарифов, но может поднять, сохранить прежнюю высокую ставку в борьбе с инфляцией. Для инфляции есть много причин, и ее нужно стараться всячески оседлывать, потому что она снижает доходы населения и может оказать сильное негативное влияние на экономический рост. Она, в конце концов, может просто демотивировать людей трудиться. Потому что реальные доходы из-за инфляции у работников ряда сфер снижаются и снижаются. И это приведет к сбоям, в общем-то, едва начавшейся реиндустриализации, у которой масса проблем, в частности кадровая проблема», — рассуждает экономист.

По его словам, эти показатели по расходам на еду можно считать еще одной причиной, чтобы Центробанк резко не менял своей кредитной политики.

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