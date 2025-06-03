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«Вклад в устойчивость общества». Должно ли государство платить домохозяйкам

Разбираемся в инициативе депутатов с экспертами

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18 комментариев
Домашний труд самый тяжелый, но не все об этом догадываются | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДомашний труд самый тяжелый, но не все об этом догадываются | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Домашний труд самый тяжелый, но не все об этом догадываются

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Депутаты Госдумы России, похоже, уже начали активно готовиться к выборам 2026 года. И генерируют предложения, которые должны перетянуть на их сторону голоса избирателей. Например, домохозяек. Точное их число в России, к сожалению, неизвестно даже Росстату. Перепись в 2021 году показала, что почти 40% домохозяйств в стране состоит из одного человека. То есть почти 28 миллионов россиян живут одиноко. Сколько из них мужчин, а сколько женщин, не считали.

В любом случае, миллионы избирательниц — прекрасное подспорье на выборах. Госдума предлагает российским домохозяйкам… платить зарплату. Инициатор — председатель думского Комитета по труду, социальной политике и делам депутат Ярослав Нилов. Он уже рассказал журналистам, что предполагаемая зарплата для женщин, ведущих домашнее хозяйство, составит 19 329 рублей в месяц. Однако для получения этих выплат необходимо будет доказать, что доход семьи ниже прожиточного минимума.

— Зарплату стоит начислять не всем семьям, а только тем, которые действительно нуждаются в поддержке, исходя из среднедушевого дохода семьи. Есть богатые семьи, где домохозяйки занимаются собой и развлекательными мероприятиями, а за домашние дела отвечают няни и домработницы. Мы говорим о создании отдельной категории граждан, занимающихся ведением домашнего хозяйства, для которых будет предусмотрено пособие на уровне прожиточного минимума, — отметил депутат.

Само собой, депутатская инициатива вызвала большой резонанс. Правда, мнения опрошенных MSK1.RU экспертов по поводу предложения разделились.

Нужны не только выплаты, а комплексная помощь женщинам

— Инициатива признать труд домохозяек и выплачивать им ежемесячное вознаграждение — это шаг в сторону социальной справедливости и экономического здравого смысла, — размышляет инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Если женщина добровольно отказывается от карьеры ради семьи — это ее вклад в устойчивость общества, и государство должно это признавать. В развитых странах уже давно ведутся дискуссии о «неоплачиваемом труде», и Россия, наконец, делает первые шаги в этом направлении.

— Но достаточно ли ввести зарплаты для домохозяек, чтобы добиться в стране гендерного равенства?

— Платить — важно. Но, вы правы, не менее важно давать перспективу, чтобы женщина чувствовала себя не зависимой, а уважаемой и защищенной. В идеале такие выплаты, которые предложили депутаты, должны стать не просто компенсацией, а частью комплексной политики. С возможностью пенсионного учета домашних лет, появлением образовательных программ для женщин, которые хотят вернуться в экономику, доступом к психологической и карьерной поддержке.

Важны не только пособия, но и символическое признание домашнего труда

— Я считаю важным шаг к признанию ценности домашнего труда. Так что инициатива о зарплате домохозяйкам, на мой взгляд, заслуживает поддержки, — говорит профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Наконец-то вопрос о признании домашнего труда вынесен на серьезное обсуждение. Инициатива Госдумы о начислении заработной платы домохозяйкам — это долгожданный и справедливый шаг, который может изменить отношение общества к неоплачиваемому, но колоссально важному труду большого количества женщин.

Предложение оплачивать работу домохозяек — это не просто финансовая поддержка, а символическое признание того, что их труд — такой же важный, как и любая другая профессия. Если труд воспитателя в детском саду или сиделки оплачивается, почему аналогичная работа дома должна быть бесплатной? Многие женщины не могут выйти на работу из-за необходимости ухаживать за родными. А пособие даст им хоть какую-то финансовую опору.

Зачем государство должно платить тем, кто не хочет работать?!

А вот основатель и президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров, в отличие от коллег-экономистов, смотрит на инициативу Госдумы по скепсисом.

— Представим семью, в которой мужчина работает, а женщина — домохозяйка. Соответственно, муж содержит жену. И это нормальная история в огромном количестве стран. Но у нас в России, традиционно, такая модель может быть не всегда принята: всё-таки женщин заставили еще после революции работать.

А где-нибудь в наших горных регионах вообще считается позором для мужчины, если женщина ходит на работу, занимается чем-то, кроме дома. И женщины при этом чувствуют себя совершенно комфортно, у них даже мысли не возникают, что можно пойти на работу.

 Но разве эти пособия, которые предлагают ввести в Госдуме, не позволят повысить уровень благосостояния бедных семей?

— Ну представим ситуацию. Есть женщина-домохозяйка, а денег ей не хватает. Женщина идет и работает, потому что ее некому содержать. Государство здесь при чем?! Если человек хочет — он идет и работает!

А как быть в ситуации, если человек сидит дома, он не может физически работать, инвалид, например. Государство должно в таком случае платить пенсию по инвалидности. Но если человек не хочет работать, а хочет заниматься своим домом, то при чем здесь государство?!

А вы как думаете, нужно платить домохозяйкам

Конечно, только не государству, а тому, чей дом она содержит
Да, это тоже труд
Нет
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Дмитрий Капустин
Домохозяйка Зарплата Труд Оплата труда Депутат Госдумы
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Комментарии
18
Гость
5 часов
Встречное предложение. Может начать слонов раздавать? Рыжим.
Гость
5 часов
"Вклад в устойчивость общества" (??!) Собираются платить домохозяйкам и тут же Депутаты высказывают намерение по отмене выплаты Пенсий.. Как это-то понимать ??!
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