«Экономия стала более навязчивой практикой». Россияне стали чаще ходить в «жесткие» дискаунтеры — почему

Россияне стали чаще ходить в «жесткие» дискаунтеры Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В России становятся популярнее «жесткие» дискаунтеры. За последний год россияне стали ходить туда чаще. Первоначально может показаться, что их посещают только люди с низким достатком, однако, судя по опубликованному исследованию, это далеко не так. Корреспондент 72.RU поговорил с экспертами о тенденции. Собеседники назвали причины, почему магазины с низкими ценами пользуются спросом у россиян.

Что произошло?

Аналитическая компания «Нильсен» провела исследование и выяснила, что за последний год частота посещений хард-дискаунтеров выросла: в среднем количество визитов составляет уже 4–5 в месяц.

В этом видео эксперты объясняют, почему дискаунтеры пользуются популярностью у россиян Источник: Ксения Беляева / Городские медиа

По их данным, средний доход у самой большей группы опрошенных составляет порядка 90–150 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что на рынке продолжается диверсификация «жестких» дискаунтеров. Одни сети привлекают потребителей ценами, другие — ассортиментом, третьи — удобством.

На этом слайде показали, какая группа людей ходит в жесткие дискаунтеры Источник: Нильсен / Т.me











«По данным исследования Нильсен, самая большая группа опрошенных (27%), которые совершают покупки в магазинах этого формата, говорят, что средний доход их семьи в месяц составляет порядка 90–150 тысяч рублей . А в Москве и Санкт-Петербурге доля таких респондентов и вовсе на уровне 36–37%», — сказано в их сообщении.

Почему россияне ходят в дискаунтеры?

Михаил Лачугин, независимый эксперт по ретейлу, консультант поставщиков торговых сетей, в беседе с корреспондентом 72.RU объясняет популярность «жестких» дискаунтеров их ассортиментом — он подобран таким образом, что дает иллюзию низких цен .

К дискаунтерам, например, относится «Светофор» Источник: Ирина Шарова / 72.RU











«"Жесткие " дискаунтеры пользуются популярностью, потому что там цены ниже. Точнее, там так подобран ассортимент, что он дает иллюзию низких цен. Потому что оставлены, как правило, одна-две позиции в каждой категории. Соответственно, выбор сужается, и создается впечатление, что это магазины товаров низких цен. Хотя на самом деле это далеко не всегда так , но тем не менее люди туда ходят», — пояснил собеседник.

Еще немаловажная деталь, по его словам, это стабильно понятные цены для посетителей.

«Человек знает, что, условно говоря, бутылку молока за 50–60 рублей в дискаунтере всегда купит. Такие гарантии обычные магазины не всегда дают. Хотя они тоже сейчас стараются вводить различные аналогичные позиции. В дискаунтерах людей привлекает, что стабильно есть продукты по определенным ценам », — добавил эксперт.

Лачугин прогнозирует, что такой формат будет развиваться в дальнейшем, а их количество увеличиваться в стране.

«И опять же за счет того, что в этих магазинах усеченный ассортимент, соответственно, значительно снижаются операционные расходы: и на персонал, и на логистику, и на транспортировку, на хранение товара, на его выкладку. Соответственно, все эти издержки можно убирать из цены», — отметил он.

Еще одна причина, почему россияне ходят в «жесткие» дискаунтеры, это уровень дохода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В беседе с корреспондентом 72.RU Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, обращает внимание, что за последние несколько лет в России увеличилось социальное расслоение . Оно происходило на фоне роста экономики, обрабатывающей промышленности и создания нового среднего класса. Туда, добавляет собеседник, входят контрактники, работники оборонных предприятий и обрабатывающей промышленности и все, «кто так или иначе связан с этими процессами».

«При этом девальвация рубля довольно сильно понизила потребительские возможности большей части населения . Эта проблема как раз и является причиной того, что наши граждане так активно обращаются к дискаунтерам: так ищут скидки и стараются максимально экономить. Потому что выросли цены, расходы на жилье, тарифы ЖКХ, а при этом доходы у людей либо увеличились незначительно, либо не увеличились. Поэтому экономия стала более навязчивой практикой », — рассуждает эксперт.

По его словам, россиянам приходится экономить. Эта ситуация, продолжает собеседник, вызывает серьезную обеспокоенность у многих граждан. Люди не верят официальной статистике, что есть рост средних показателей. А он, говорит экономист, имеется, потому что есть группы, которые ощутили на себе положительное влияние изменений в мировой политики, в экономике.

Россиянам приходится экономить, поэтому они ходят в магазины с низкими ценами Источник: Ирина Шарова / 72.RU











По его мнению, проблему нужно решать повышением минимальной зарплаты с определением минимальной почасовой ставки оплаты труда и таким же повышением пенсий. Это то, по словам эксперта, что государство в этой ситуации может сделать. Также, по его мнению, было бы оптимально не повышать тарифы ЖКХ, потому что это создает инфляцию, а их заморозить.