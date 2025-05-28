«Экономия стала более навязчивой практикой». Россияне стали чаще ходить в «жесткие» дискаунтеры — почему

В России становятся популярнее «жесткие» дискаунтеры. За последний год россияне стали ходить туда чаще. Первоначально может показаться, что их посещают только люди с низким достатком, однако, судя по опубликованному исследованию, это далеко не так. Корреспондент 72.RU поговорил с экспертами о тенденции. Собеседники назвали причины, почему магазины с низкими ценами пользуются спросом у россиян.
Что произошло?
Аналитическая компания «Нильсен» провела исследование и выяснила, что за последний год частота посещений хард-дискаунтеров выросла: в среднем количество визитов составляет уже 4–5 в месяц.
По их данным, средний доход у самой большей группы опрошенных составляет порядка 90–150 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что на рынке продолжается диверсификация «жестких» дискаунтеров. Одни сети привлекают потребителей ценами, другие — ассортиментом, третьи — удобством.
«По данным исследования Нильсен, самая большая группа опрошенных (27%), которые совершают покупки в магазинах этого формата, говорят, что средний доход их семьи в месяц составляет порядка 90–150 тысяч рублей. А в Москве и Санкт-Петербурге доля таких респондентов и вовсе на уровне 36–37%», — сказано в их сообщении.
Почему россияне ходят в дискаунтеры?
Михаил Лачугин, независимый эксперт по ретейлу, консультант поставщиков торговых сетей, в беседе с корреспондентом 72.RU объясняет популярность «жестких» дискаунтеров их ассортиментом — он подобран таким образом, что дает иллюзию низких цен.
«"Жесткие
Еще немаловажная деталь, по его словам, это стабильно понятные цены для посетителей.
«Человек знает, что, условно говоря, бутылку молока за 50–60 рублей в дискаунтере всегда купит. Такие гарантии обычные магазины не всегда дают. Хотя они тоже сейчас стараются вводить различные аналогичные позиции. В дискаунтерах людей привлекает, что стабильно есть продукты по определенным ценам», — добавил эксперт.
Лачугин прогнозирует, что такой формат будет развиваться в дальнейшем, а их количество увеличиваться в стране.
«И опять же за счет того, что в этих магазинах усеченный ассортимент, соответственно, значительно снижаются операционные расходы: и на персонал, и на логистику, и на транспортировку, на хранение товара, на его выкладку. Соответственно, все эти издержки можно убирать из цены», — отметил он.
В беседе с корреспондентом 72.RU Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, обращает внимание, что за последние несколько лет в России увеличилось социальное расслоение. Оно происходило на фоне роста экономики, обрабатывающей промышленности и создания нового среднего класса. Туда, добавляет собеседник, входят контрактники, работники оборонных предприятий и обрабатывающей промышленности и все, «кто так или иначе связан с этими процессами».
«При этом девальвация рубля довольно сильно понизила потребительские возможности большей части населения. Эта проблема как раз и является причиной того, что наши граждане так активно обращаются к дискаунтерам: так ищут скидки и стараются максимально экономить. Потому что выросли цены, расходы на жилье, тарифы ЖКХ, а при этом доходы у людей либо увеличились незначительно, либо не увеличились. Поэтому экономия стала более навязчивой практикой», — рассуждает эксперт.
По его словам, россиянам приходится экономить. Эта ситуация, продолжает собеседник, вызывает серьезную обеспокоенность у многих граждан. Люди не верят официальной статистике, что есть рост средних показателей. А он, говорит экономист, имеется, потому что есть группы, которые ощутили на себе положительное влияние изменений в мировой политики, в экономике.
По его мнению, проблему нужно решать повышением минимальной зарплаты с определением минимальной почасовой ставки оплаты труда и таким же повышением пенсий. Это то, по словам эксперта, что государство в этой ситуации может сделать. Также, по его мнению, было бы оптимально не повышать тарифы ЖКХ, потому что это создает инфляцию, а их заморозить.
«Конечно, негативно повлиял на многих граждан рост цен на недвижимость, который продолжался даже в 2024 году. Хотя удалось очень серьезно сбить темп. Но это означало также рост арендной платы и обслуживания ипотеки. Это тоже всё оказывало давление на граждан. Поэтому основная масса населения жить лучше в последние несколько лет не стала», — подытожил Колташов.