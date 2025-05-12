Забудьте про ваши денежки: к вам едет следователь! Счета россиян могут блокировать силовики. Это законно?

Счет могут заблокировать в самый неподходящий момент Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Силовики в России могут получить еще больше полномочий и блокировать счета россиян без решения суда. Такую норму предлагает внедрить правительство: оно уже внесло законопроект в Госдуму.

MSK1.RU ознакомился с документами и обсудил его с экспертами.

Итак, следователи и дознаватели правоохранительных органов смогут требовать от банков блокировки средств, которые были похищены, без предварительного решения суда. Для этого Уголовно-процессуальный кодекс дополняют новой статьей 115.2. Начнет она действовать (если законопроект будет принят, в чем мало кто сомневается) с 1 сентября этого года.

Однако есть важные нюансы.

Во-первых, блокировка будет действовать не более чем 10 дней. Блокировать смогут не только банковские вклады, но и электронные счета, а также баланс услуг связи.

Во-вторых, на нее нужно будет получить согласие прокурора.

В-третьих, подлежит блокировке только та сумма, которая была украдена, а не весь баланс счета. За это время деньги нельзя будет снять со счета или, например, расплатиться ими даже за услуги связи. Закрыть банковский счет тоже будет невозможно.

Сейчас право блокировки средств есть у многих ведомств, в том числе налоговой и службы приставов (ФСПП). А у следователей нет. Еще в феврале на итоговой коллегии следкома Александр Бастрыкин предлагал такую функцию дать и следователям.

В пояснительной записке к законопроекту правительство пишет, что в России стремительно растет число цифровых преступлений. Скажем, в 2018 году их было 175 тысяч, а в 2023 году — уже 677 тысяч. Уже каждое третье преступление в России совершается в цифровой среде, и более 80% из них связано с дистанционными хищениями.

Средний срок использования одних и тех же счетов и электронных средств платежа для зачисления похищенных денежных средств — не больше 14 дней. Так что государство за продвинутыми мошенниками, которые используют виртуальные сим-карты или сменные IP-адреса, не успевает. В итоге ущерб от цифровых мошенников только в 2023 году, говорится в пояснительной записке, составил почти 157 миллиардов рублей.

Законопроект в общем правильный. Но черт, как всегда, скрыт в деталях, предупреждают юристы.

За мошенничество могут принять даже крупную покупку

— Без судебного контроля и прозрачных процедур такой механизм блокировки счетов может быть применен ошибочно, — говорит председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. — Вот только несколько примеров. Счет добросовестного гражданина может быть заморожен из-за неверной интерпретации данных. Например, обычные крупные покупки могут быть ошибочно приняты за подозрительные транзакции. Плюс возможны технические сбои, когда автоматизированные системы могут некорректно классифицировать операции, и это тоже приведет к необоснованной блокировке.

Нужно закрепить ответственность и следователей, и дознавателей

— Предполагаемая жертва должна будет обращаться в полицию или иной правоохранительный орган, к чьей подведомственности относится производство по соответствующей статье УК РФ. А там должны будут оценить обоснованность опасений гражданина и принять взвешенное решение. Но это идеальная картина, но не все люди идеальны, — объясняет доктор права Высшей школы экономики (ВШЭ) Вячеслав Плахотнюк. — А что делать, если подозрения не подтвердились и была предпринята блокировка средств добропорядочного гражданина? Он понес убытки, и ему был причинен моральный вред. Чтобы минимизировать коррупционные риски и злоупотребления со стороны самих дознавателей и следователей, было бы правильно предусмотреть для них финансовую ответственность.

Новая норма открывает широкую дорогу коррупции

— Оперативность поможет быстро блокировать счета, ведь сейчас, пока дело доходит до суда, преступники успевают потратить или вывести награбленные деньги туда, где их никто не найдет, — говорит адвокат Игорь Ким. — И хотя блокируются не все счета, а только средства, которые, предположительно, нажиты преступным путем, под таким предлогом можно у любого арестовать счет. А это открывает дорогу коррупции. Ну, например, узнают, что какой-то коммерсант запланировал важную сделку. Блокируют ему счета перед самым ее совершением под предлогом проведения доследственной проверки. Ненавязчиво намекают, куда и какую сумму ему надо передать, чтобы счета разблокировались до истечения 10-дневного срока.