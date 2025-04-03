Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции: когда цены перестанут расти

При позитивном сценарии рост цен замедлится уже в этом году Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Инфляция в России должна начать снижаться в ближайшие месяцы, а к концу года рост цен придет в норму. С таким прогнозом выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет всё еще выше 4%», — заявила глава регулятора на заседании.

Аналогичная ситуация, когда инфляция начала снижаться, наблюдалась год назад. Но тогда после замедления роста цен они пошли вверх, из-за чего ЦБ рекордно повысил ключевую ставку до 21%.

«Есть три отличия. Первое — ключевая ставка сейчас на 5 п. п. выше, это гораздо более мощная сила. Второе — изменение в бюджетной политике. Третье — текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но, конечно, если оно будет устойчивым», — перечислила Набиуллина.