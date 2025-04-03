НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 39%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Экономика Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции: когда цены перестанут расти

Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции: когда цены перестанут расти

Центробанк до сих пор думает над повышением ключевой ставки

1 515
17 комментариев
При позитивном сценарии рост цен замедлится уже в этом году | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПри позитивном сценарии рост цен замедлится уже в этом году | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

При позитивном сценарии рост цен замедлится уже в этом году

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Инфляция в России должна начать снижаться в ближайшие месяцы, а к концу года рост цен придет в норму. С таким прогнозом выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет всё еще выше 4%», — заявила глава регулятора на заседании.

Аналогичная ситуация, когда инфляция начала снижаться, наблюдалась год назад. Но тогда после замедления роста цен они пошли вверх, из-за чего ЦБ рекордно повысил ключевую ставку до 21%.

«Есть три отличия. Первое — ключевая ставка сейчас на 5 п. п. выше, это гораздо более мощная сила. Второе — изменение в бюджетной политике. Третье — текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но, конечно, если оно будет устойчивым», — перечислила Набиуллина.

Вместе с тем «повышение ключевой ставки всё еще на столе» у Банка России, если реализуются инфляционные риски, как это было в прошлом году, сказала Набиуллина.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Эльвира Набиуллина Инфляция Рост цен Прогноз Ключевая ставка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
3 апреля, 11:31
Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?
Гость
3 апреля, 11:20
Что г-жа Набиуллина вкладывает в понятие «придут в норму»? Достигнут уровня полной недоступности для покупателя?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление