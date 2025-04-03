В Турции начали принимать оплату российскими картами. Но есть нюансы

В Турции изменится оплата в музеях для туристов Источник: Максим Бутусов / E1.RU











В Турции снова начали принимать карты российских банков, включая «Сбер», ВТБ и МТС. Однако радоваться рано — система работает с нюансами. Журналисты MSK1.RU проверили на собственном опыте и рассказывают, как проходит оплата и с какими подводными камнями могут столкнуться туристы из России.

Безналичный расчет в Турции для россиян: что изменилось?

Турция активно готовится к туристическому сезону и ищет способы упростить пребывание россиян. Поэтому сети страны заключили соглашение с тремя банками — ВТБ, «Сбером» и МТС о том, чтобы люди могли без проблем расплачиваться на отдыхе. И планируется, что список банков будет расширяться.

Оплата в один клик: теория vs реальность

В теории всё выглядит просто: перед поездкой скачиваете на телефон приложение банка, поддерживающее оплату через QR-код, на кассе сканируете его, подтверждаете платеж. Деньги списываются с вашего счета в рублях с конвертацией в лиры. Получаете товар, чек, забираете покупки, а сама операция занимает считаные секунды.

По сути, это ничем не отличается от системы быстрых платежей (СБП), которая существует в России с 2019 года. И сама пластиковая карта для оплаты по QR-коду не нужна, ее можно оставить дома и не брать в Турцию. К тому же снять наличные в турецком банкомате с нее не получится.

Просто, быстро, удобно?

Однако на практике всё не так гладко, как кажется. Во-первых, не стоит путать эту оплату с NFC — бесконтактными платежами, которые осуществляются сразу с телефона. Для них не нужен интернет. А вот если вы хотите платить через QR-код, то придется обзавестись мобильной связью — купить местную симку или включить роуминг. Или же попробовать подключиться к бесплатному Wi-Fi. Но если связь пропадает или работает нестабильно, оплата просто не пройдет.

Надписи в магазинах Турции уже давно на русском, только вот расплатиться российской картой пока проблематично Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Во-вторых, не все торговые точки Турции поддерживают этот способ расчета — в отличие от Москвы, оплата телефоном по QR-коду в стране совсем не популярна. Бесконтактные платежи с карты — пожалуйста, со смартфона — вопрос во взгляде кассира. Терминалы есть не во всех крупных торговых точках и туристических центрах Турции, а в небольших магазинах и вовсе могут не знать о возможности расплачиваться через QR-код.

В-третьих, курс конвертации оставляет желать лучшего. Хотя, конечно, он выгоднее, чем двойной обмен наличных — через доллары или евро в лиры.

Еще одна сложность — объяснить продавцу, что вы, собственно, хотите и как будете расплачиваться. Если кассир знает русский или английский — нет проблем, а если же говорит только по-турецки? Тогда придется выучить пару незнакомых слов — «карекод одеме» или «куаркод одеме». Худо-бедно, но вас поймут.

К тому же этот способ оплаты может стать настоящей проблемой для пожилых людей. Многие из них уже привыкли пользоваться банковскими картами, но осваивать оплату через смартфон им порой непросто. Ведь нужно разобраться с установкой приложения и привязкой карты — тут можно технически подкованных внуков попросить, а еще и с постоянной генерацией QR-кода для платежа. Кроме того, даже если пожилые люди освоят процесс, остается риск технических сбоев. В нужный момент приложение может зависнуть — и стресс обеспечен.

А стамбульские котики в кафе берут только наличными Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











Но главное — пока что система работает нестабильно. Платежи проходят через раз, что делает этот способ оплаты непредсказуемым.

СБП по-турецки

Россияне, живущие в Турции, и туристы уже успели протестировать оплату через QR-код российскими картами в Анталье и Стамбуле — самых популярных городах страны.

— Ничего не работает. Пробовал ВТБ, который типа уже запустил, — жалуется турист.

— Не везде в Турции это работает, к сожалению, — добавляет еще один пользователь. — ВТБ, во многих магазинах не принимают по коду, мы еще не нашли, где это работает.

— Два часа назад прилетели из Стамбула. И практически нигде не принимают наши карты. Платил везде казахской картой, — сетует россиянин.

— Как только не пробовали! Не проходит оплата, — делится опытом девушка. — В ближайшем будущем должно заработать. Но пока, к сожалению, не работает.

— Не получилось нигде, QR не содержит адрес, куда отправлять, — типа того было написано, — отмечает другая.

— Не получилось нигде — ни «Сбером», ни ВТБ. Использовали QR и карту. Стамбул («Мигрос», аптеки) — нигде не вышло, — грустит живущая в Турции россиянка.

Те, кто давно живет в Турции, добавляют, что СБП в стране не пользуется популярностью.

— В Турции в 24 году редко где QR можно было платить. Даже с турецких банков, — пишет девушка. — За 2024 год не случилось, а тут за полгода случится? Ну хорошо, если так. И кстати, для оплаты QR туристу нужен интернет, так что кто немного покупает — лучше в обменнике поменять 100–300 $.

Расплатиться с помощью куар-кода не получилось Источник: читатель MSK1.RU











Был и успешный опыт. Однако люди считают, что оплачивать через новую систему не всегда выгодно.

— Получилось в «Макроцентре» в Анталье, а вот на фуд-корте карту не приняли, — поделилась россиянка.

— Курс конвертации +8%. Конский! — недоволен ее соотечественник.

— Курс 2,67, а официальный — 2,47, — не соглашается жительница Антальи.

У нас оплатить вкусняшки в «Мигросе», одной из самых популярных сетей супермаркетов, в Стамбуле не получилось. Попытка купить одежду в LC Waikiki тоже потерпела фиаско. Пришлось убирать телефон и расплачиваться наличными.

Как расплачиваться в Турции

Расплачиваться безналом после 2022 года в Турции стало проблематично. Поэтому власти страны неоднократно пыталась вернуть россиянам возможность пользоваться картами на отдыхе после введения санкций. Сейчас карты «Мир» принимают далеко не везде. И даже если в магазине есть терминал, поддерживающий российскую платежную систему, то вероятность, что она сработает, 50 на 50 — либо считает карту, либо нет.

Альтернатива «Миру» — карты TROY, турецкой национальной платежной системы. А также цифровой кошелек «Летим», с его помощью можно снять наличные в банкоматах Турции. Надо только установить приложение на телефоне и приложить к терминалу АТМ, который поддерживает эту платежную систему.

К тому же накануне Нового года турецкий Центробанк приостановил прием наличных 100- и 50-долларовых купюр — как старого, так и нового образца. Всё из-за того, что страну наводнили фальшивки. До сих пор не все обменники Антальи берут эти банкноты, а если уж и конвертируют в лиры, то по невыгодному курсу и с комиссией.

В этом году Турция планирует принять более 7 миллионов туристов из России и хочет возобновить прием платежей с банковских карт «Мир». Об этом заявил посол этой страны в РФ Танжу Бильгич. Однако как скоро россияне смогут расплачиваться с карт на отдыхе, пока неизвестно.