«Рубль окрепнет». Что будет с экономикой, когда снимут санкции, и как это отразится на простых россиянах

Неизвестно, снимут ли когда-то санкции, но абсолютно точно, многие бренды мы уже никогда не увидим Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Российская экономика перед развилкой: то ли США отменят санкции, то ли усилят. Причем даже инсайдеры в американских политических кругах сигнализируют прямо противоположное. The Guardian, например, пишет, что Дональд Трамп «твердо намерен» ввести новые банковские санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто перемирие с Украиной. Об этом заявил и сам Трамп в пятницу, 7 марта.

В то же время Reuters со ссылкой на свои источники пишет: США якобы разрабатывают план по потенциальному смягчению санкций в отношении России, чтобы восстановить связи с Москвой. По словам источников Reuters, Белый дом попросил Госдепартамент и Министерство финансов составить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы американские чиновники могли обсудить их с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.

В любом случае санкции рано или поздно смягчат, а какие-то даже отменят. И эксперты уже начали обсуждать, какое это влияние окажет на российскую экономику. Мнения разделились. Подробности — у наших коллег из MSK1.RU.

Снизится инфляция

— ⁠В случае снятия санкций плюс укрепления российской валюты может снизиться инфляция, и Центробанк запросто может начать снижать ключевую ставку, — прогнозирует инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Также снятие запрета инвестировать в Россию другими государствами в виде покупки госдолга Минфина поможет привлечь дополнительные средства и инвестиции в страну, и также укрепить рубль. Снятие ограничений на SWIFT поможет снова наладить платежи и вернуть деньги в Россию, которые зависли в других странах в связи со сложностями перевода денег. Но утверждать что-либо рано, ситуация меняется не по дням, а по часам.

С точки зрения именно комплаенса

— Чтобы с нас сняли все санкции, это ведь не 5 минут, это займет достаточно большое время, — далеко не так оптимистичен в беседе с MSK1.RU инвестиционный банкир, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган. — На эту тему можно только спекулировать, а не быть твердо уверенным. Потому что сегодня в голове у Трампа одно, завтра у европейцев в голове другое, есть еще Европейская комиссия, есть еще конгресс и так далее. То есть очень много вопросов и многие из них совсем непростые.

— Ну, представим, что американцы с европейцами всё же договорились, санкции начали снимать. Какие отрасли в первую очередь это ощутят?

— Наверное, в первую очередь будут сниматься те санкции, которые не позволяют России эффективно и быстро рассчитываться за проданную нефть. В частности, речь идет о санкциях на финансовые институты России, чтобы они могли рассчитываться в долларах, поскольку это не противоречит интересам Америки. Поэтому я думаю, что, скорее всего, снятие санкций может быть позитивно в первую очередь для финансовых институтов.

— А обычный россиянин ощутит снятие или хотя бы смягчение санкций?

— Обычный россиянин ощутит это через то, что рубль может быть более крепким, чем мы думали раньше. Например, было ожидание, что доллар может стоить 110–120 рублей, кто-то говорил даже 150. Но для обычного россиянина рубль будет покрепче, будет прыгать в районе 90–95.

Позитивный эффект ощутит и российский фондовый рынок. Он может порадовать россиян, которые смогут неплохо заработать. Например, российский рынок облигаций сейчас каждый день растет как сумасшедший.

Но вот напрямую для реальной экономики эффект будет не такой. Ожидают, что производство вдруг вырастет или импорт рванет к нам прямо тут же, не отходя от кассы. Нет, если это и будет, то очень неторопливо.

— Все западные бренды вернутся?

— Возврат западных компаний — это вопрос сложный. Кто-то вернется, кто-то нет, кто-то вернется частично. Кто-то вернется быстро, кто-то вернется очень неохотно. Потому что есть понятие риск-менеджмент, есть понятие токсичность, есть понятие комплаенс (деловая этика. — Прим. ред.). Многие западные институты и крупные компании будут 10 раз думать, не будет ли это возвращение в Россию для них проблематично с точки зрения именно комплаенса.