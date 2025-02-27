Доллар стоит ниже 87. Экономист объяснил, почему упал курс и кому сейчас стоит покупать валюту

Источник: Городские медиа

Курс доллара США к рублю, согласно официальному курсу Центробанка и международному рынку «Форекс», упал ниже 87 рублей впервые с августа 2024 года. Что будет с валютой дальше и кому пора бежать в обменник, рассказал нашим коллегам из MSK1.RU доктор экономических наук, профессор и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игорь Бельских.

— Почему доллар упал?

— Есть несколько основных факторов снижения. В начале весны у нас, как правило, идет уплата годовых налогов. Это приводит к большим продажам валютной выручки [у экспортеров]. Второй важный фактор — у нас происходит покупка-продажа валют с ближнего зарубежья. Третья причина — геополитические факторы, звонки президентов, договоренность о том, что скоро наступит потепление [в отношениях между странами].

— Стоит сейчас покупать или продавать доллары?

— Уход двух, тем более трех факторов сразу приведет к обратной ситуации — к снижению курса рубля. Поэтому купить сейчас валюту для туризма, лечения, отдыха, образования — целесообразно.

— Как себя поведут банки?

— Есть разный валютный курс. На Forex мы видим чудовищное падение — 86, 87, 89 рублей. И нам кажется, что вот-вот этот курс будет в обменниках. На самом деле, современный курс валют устанавливает Центральный банк на основании данных продаж и покупок ведущих банков страны. Курс Центрального банка выше, чем на Forex. Когда мы приходим в обменники, то курс может разительно отличаться.