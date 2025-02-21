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Экономика эксклюзив Роспотребнадзор сообщил о приостановке работы 75 магазинов «Светофор»: есть ли среди них ярославские

Роспотребнадзор сообщил о приостановке работы 75 магазинов «Светофор»: есть ли среди них ярославские

На этот вопрос порталу 76.RU ответили в самой торговой сети

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1 комментарий
Роспотребнадзор сообщил о приостановке работы 76 магазинов торговой сети «Светофор» | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUРоспотребнадзор сообщил о приостановке работы 76 магазинов торговой сети «Светофор» | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Роспотребнадзор сообщил о приостановке работы 76 магазинов торговой сети «Светофор»

Источник:

Роспотребнадзор сообщил о приостановке работы 76 магазинов торговой сети «Светофор» в России. По данным ведомства, проверка, проведенная на данных торговых площадках в январе 2025 года, выявила ряд грубых нарушений обязательных требований. Они были зафиксированы в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, в каждой шестой пробе консервов, в каждой четвертой пробе птицы.

— В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены реализация продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции, включая отсутствие или неисправность холодильного оборудования и несоблюдение товарного соседства, реализация продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки персонала, — уточнили в ведомстве.

В результате было изъято 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонн, составлено 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн. рублей. И как уже было указано, по решению судов была приостановлена деятельность 76 магазинов.

Попали в число закрытых торговые точки в Ярославской области, в региональном Роспотребнадзоре сообщать не стали. При этом комментарий порталу 76.RU дали в самой торговой сети.

— На данный момент закрытых магазинов в Ярославской области нет, — сообщили в пресс-службе «Светофора».

Кроме того, в торговой сети добавили, что ни один магазин «Светофор» не был полностью закрыт по итогам проверок Роспотребнадзора:

— «Светофор» каждый год закрывает торговые точки, показавшие недостаточную рентабельность, это плановый процесс, он не связан с проверками регулирующих органов. Вместо закрытых торговых точек откроются новые магазины, расположенные в более удобных локациях. Магазины, получившие предписания суда о временном закрытии, вновь начинают работу после истечения этого срока.

Между тем, в Роспотребнадзоре сообщили, что часть материалов по выявленным нарушениям еще находится на рассмотрении судов.

Ранее Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям сообщал о выявленных нарушениях в торговых точках Ярославской области.

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Светофор Магазин Закрытие Проверка Роспотребнадзор
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Интересно, кто их подомнёт и кого поставят надзором, бородатых скорей всего)
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