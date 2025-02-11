«Во всех магазинах нарушения»: стали известны результаты проверок ярославских «Светофоров»

Проверки в магазинах «Светофор» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во всех магазинах торговой сети «Светофор» в Ярославской области нашли нарушения. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре 11 февраля.

Внеплановые проверки проводились в 18 торговых точках региона.

— Выявили во всех магазинах нарушения: отсутствие маркировки на подконтрольную продукцию, отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов; несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов; отсутствие маркировки на продукции; нарушение температурного режима хранения продукции; хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида; реализация продукции с истекшим сроком годности, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Также были проведены пробы 11 молочных и 11 мясных продуктов. По данным исследования молочной продукции, были выявлены фальсификации жирами растительного происхождения, а также наличие консервантов и антибиотиков.

— Так, в сливках питьевых ультрапастеризованных производителя ООО «Молочная жизнь» (Московская область), в молоке питьевом ультрапастеризованном производителя АО «Маслосырзавод Славянский» (Краснодарский край), в сыре производителя ООО «Брасовские сыры» (Брянская область) выявлена фальсификация жирами растительного происхождения; а в молоке цельном сгущенном с сахаром производителя ООО «Брасовские сыры» (Брянская область) и сметане производителя ООО «Вознесенское» (Ивановская область), помимо фальсификации, содержатся консерванты; помимо выявленной фальсификации, сыр производителя ООО «Горизонт» (Брянская область) содержал антибиотик, — уточнили в ведомстве.

Исследования проб мясной продукции из магазинов «Светофор» продолжаются. Также проводятся проверки по информационной работе с поставщиками и производителями продуктов.

Напомним, в декабре 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил проверить «Светофоры» по всей России, свое обращение он направил после жалоб поставщиков о несоблюдении закона о маркировке товара и технических регламентов о производстве продуктов.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ярославскими магазинами «Светофор» владеет тверская фирма «Торгсервис 69», зарегистрированная в городе Вышний Волочек. До 2018 года ее учредителями были Валентина, Иван и Андрей Шнайдеры, Валерий Яковлев и Андрей Вейкулайнен. В 2018 году компания перешла под управление АО «Инвест Стандарт», зарегистрированного в Ярославле. Имя владельца АО «Инвест Стандарт» сейчас в открытых источниках не упоминается. При этом интересно, что та же ярославская компания АО «Инвест Стандарт» стала владельцем и «Торгсервисов» из ряда других регионов. Например, «Торгсервиса 150» из Люблино, «Торгсервиса 50» из Наро-Фоминска, «Торгсервиса 71» из Тульской области.