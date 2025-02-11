НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

4 м/c,

зап.

 770мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 95,80
EUR 99,20
Нарушения в ярославских «Светофорах»
Единый дизайн-код региона
Простились с замглавы района
Сменили двух министров
Новые правила приема в вузы
Изменили приговор сатанисту
Миллиарды на дорожные камеры
Как отдохнуть зимой по-русски
Активист — про третий мост
Бизнес «Во всех магазинах нарушения»: стали известны результаты проверок ярославских «Светофоров»

«Во всех магазинах нарушения»: стали известны результаты проверок ярославских «Светофоров»

В дискаунтеры по всей стране нагрянули надзорные ведомства

1 221
8 комментариев
Проверки в магазинах «Светофор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроверки в магазинах «Светофор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проверки в магазинах «Светофор»

Источник:

Во всех магазинах торговой сети «Светофор» в Ярославской области нашли нарушения. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре 11 февраля.

Внеплановые проверки проводились в 18 торговых точках региона.

— Выявили во всех магазинах нарушения: отсутствие маркировки на подконтрольную продукцию, отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов; несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов; отсутствие маркировки на продукции; нарушение температурного режима хранения продукции; хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида; реализация продукции с истекшим сроком годности, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Также были проведены пробы 11 молочных и 11 мясных продуктов. По данным исследования молочной продукции, были выявлены фальсификации жирами растительного происхождения, а также наличие консервантов и антибиотиков.

— Так, в сливках питьевых ультрапастеризованных производителя ООО «Молочная жизнь» (Московская область), в молоке питьевом ультрапастеризованном производителя АО «Маслосырзавод Славянский» (Краснодарский край), в сыре производителя ООО «Брасовские сыры» (Брянская область) выявлена фальсификация жирами растительного происхождения; а в молоке цельном сгущенном с сахаром производителя ООО «Брасовские сыры» (Брянская область) и сметане производителя ООО «Вознесенское» (Ивановская область), помимо фальсификации, содержатся консерванты; помимо выявленной фальсификации, сыр производителя ООО «Горизонт» (Брянская область) содержал антибиотик, — уточнили в ведомстве.

Исследования проб мясной продукции из магазинов «Светофор» продолжаются. Также проводятся проверки по информационной работе с поставщиками и производителями продуктов.

Напомним, в декабре 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил проверить «Светофоры» по всей России, свое обращение он направил после жалоб поставщиков о несоблюдении закона о маркировке товара и технических регламентов о производстве продуктов.

Читайте также

По данным сервиса «Контур.Фокус», ярославскими магазинами «Светофор» владеет тверская фирма «Торгсервис 69», зарегистрированная в городе Вышний Волочек. До 2018 года ее учредителями были Валентина, Иван и Андрей Шнайдеры, Валерий Яковлев и Андрей Вейкулайнен. В 2018 году компания перешла под управление АО «Инвест Стандарт», зарегистрированного в Ярославле. Имя владельца АО «Инвест Стандарт» сейчас в открытых источниках не упоминается. При этом интересно, что та же ярославская компания АО «Инвест Стандарт» стала владельцем и «Торгсервисов» из ряда других регионов. Например, «Торгсервиса 150» из Люблино, «Торгсервиса 50» из Наро-Фоминска, «Торгсервиса 71» из Тульской области.

6 февраля 2025 года стало известно, что налоговая служба начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест Стандарт», которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

ПО ТЕМЕ
Светофор Магазин Продуктовый Проверки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
А что удивительного?! Хрючева становится меньше, корыто укорачивается, вот и выдавливают "лишних" конкурентов. Ну приглянулся кому то из "уважаемых людей" этот бизнес, а что такого?!
Гость
1 час
лучше бы в" Высшую лигу" сходили, кроме аппетитных тараканов ничего нет!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление