По стране проверяют дискаунтер «Светофор». Почему и что будет дальше?

Несколько магазинов «Светофора» закрыли в Тюменской области Источник: Ирина Шарова / 72.RU











По всей стране прокатилась волна проверок в отношении сети «Светофор». Это привело к закрытию магазинов дискаунтера в разных регионах. Причиной стали санитарные нарушения. В беседе с корреспондентом 72.RU Михаил Лачугин, независимый эксперт по ретейлу, консультант поставщиков торговых сетей, высказал свое мнение, с чем связаны проверки, чем это грозит и как скажется на потребителях.

Отсрочки по платежам и запрещенные схемы

Как обращает внимание собеседник, активные проверки начались в январе. Уже закрыты магазины в Москве и Астрахани. По мнению эксперта, в ближайшее время закрытия последуют и в других городах.

— Официальная причина, которая была озвучена еще в ноябре прошлого года, специфический характер работы с поставщиками. Там действительно много всяких разных нюансов: и очень длительные отсрочки по платежам, и поставки на различные посреднические юрлица. Разные схемы, которые как бы запрещены законом «О торговле» в нынешнем варианте. Но «Светофор» эти схемы практикует еще с незапамятных времен. В принципе, со своего появления на рынке. И эта модель позволяла ему работать и давать цены на отдельные категории, позиции ниже рынка на 20-30%, — говорит Лачугин.

Как обращает внимание эксперт, жалобы от поставщиков поступали и раньше, но по каким-то причинам тотальную проверку этой сети решили начать только в этом году.

— Еще одна претензия со стороны Роспотребнадзора к «Светофору» — она не вчера появилась, это было давно известно — касается состояния торговых точек, качества тех товаров, которые там продаются, отсутствие маркировки на некоторых из них, плохого товарного вида (гниль, плесень, поврежденная упаковка, тараканы, мухи). Это называется в числе причин, по которым магазины «Светофора» закрывают на период от 60 до 90 суток. Я так понимаю, что многие из них уже не откроются, — продолжает собеседник.

Людям нет нужды ходить в «Светофор»

По его мнению, ситуация сильно не повлияет на рынок ретейла и потребителей. Михаил Лачугин отмечает, что за последние несколько лет произошло значительное сокращение магазинов «Светофора» в России: в 2021 году было порядка 4000, в 2024 году — 2700.

— Этот процесс идет. Здесь даже дело не в каких-то проверках, а в том, что маркетплейсы за это время очень активно развились и сделали большой прогресс в охвате территорий. Сейчас любой человек может продовольственную продукцию длительного хранения — всякие консервы, пастеризованное молоко, кондитерские изделия — купить, условно говоря, на Ozon, Wildberries по той же самой цене. Всё это привезут или доставят в пункт выдачи заказов, — объясняет Лачугин.

По его словам, отпала потребность ходить в «Светофор» за продуктами длительного хранения, бытовой химии, товарами для дома. Именно на этих категориях базировались магазины этой сети. А свежих овощей, фруктов, мяса там очень мало.

Второй момент, который отмечает эксперт, это развивающиеся магазины в формате «у дома». Они предлагают тот же самый ассортимент базовых продуктов с примерно такими же ценниками. Как говорит Лачугин, там можно найти ультрадешевое молоко, дешевую колбасу за 30 рублей, которая, как он уточнил, «будет не колбаса», но с такой ценой.

— Людям, которые раньше ходили в «Светофор», теперь нет нужды туда ходить, потому что у них есть возле дома условная «Пятёрочка», «Магнит» или еще какая-то сеть. Я думаю, что так или иначе с нынешними проверками или без них «Светофор» в ближайшие годы прекратит свое существование и рынок этого не то чтобы не заметит, но перераспределятся все эти покупатели между другими каналами продаж, — подытожил собеседник.

Проверки, проверки

В ноябре прошлого года в УФАС обвинило логистическую компанию «Светофора» в нарушении правил торговли. Согласно информации антимонопольщиков, ООО «ЕнисейЛогистика» и поставщик ООО «Релиш» заключили договор поставки продовольственных товаров. По условиям договора, если компания не реализует товар, то расходы на его утилизацию будут покрываться за счет поставщика, что запрещено законом. На тот момент это было четвертым аналогичным делом в отношении логистических центров «Светофора».

Инициатором проверок выступил Сергей Лисовский, депутат Государственной думы от Курганской области. Как объяснял народный избранник нашим коллегам из MSK1.RU, задачей было «не закрывать магазины, а чтобы они работали хорошо», соблюдение главных санитарных норм, закона о регулировании торговой деятельности, «который эта сеть нарушает настолько дерзко, — крупные сети себе такого не позволяют».

— Бывают нюансы, но такого букета нарушений нет ни в одной сети. «Светофор» не реагировал на обращения ФАС, Минпромторга, они от прокуратуры долго бегали. Эти ребята — они прямо уникумы, — подчеркнул он.

Такие объявления появляются на магазине Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Кто владеет «Светофором»?

Сеть «Светофоров» образовалась в Красноярске. Это бизнес семьи Шнайдер. Преимущественно он принадлежит братьям Шнайдер — Андрею и Сергею, а также их родителям — Валентине и Ивану. Ранее они занимались продажей пива и слабоалкогольных напитков, а также развивали сеть пивных магазинов «Напильник».

Среди совладельцев ряда юрлиц «Светофора» также упоминаются Валерий Яковлев и Андрей Вейкулайнен. Весной прошлого года Forbes признал Сергея Шнайдера долларовым миллиардером. Также недавно выяснилось, что у него есть гражданство Гренады и налоговое резидентство Венгрии.

Источник: Мария Романова / Городские медиа









