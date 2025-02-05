«20 лет получать зарплату в размере 230 тысяч»: экономисты рассказали, как накопить на пенсию

Как формируется пенсия курганцев? Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











В России средняя пенсия составляла, по данным Соцфонда на ноябрь прошлого года, 21 082 рубля. В отдельных регионах эта сумма была еще меньше. Цифры заставляют задуматься — как не прийти к заслуженному отдыху с разбитым корытом? Наши коллеги из 45.RU обсудили с известными экономистами, как обеспечить себе достойную старость и почему в России такие низкие пенсии.

Как раньше считали пенсии?

Экономист Никита Кричевский вспоминает, что на пенсионную реформу, которая началась в 2001 году, возлагали надежды. Тогда по новому законодательству пенсия формировалась из трех частей: базовой (установленной государством), страховой (пенсионные взносы, которые человек копил, пока работал) и накопительной (личные деньги человека на счету, которые он мог инвестировать до выхода на пенсию). С 2002 года размер пенсии должен был зависеть от реальной зарплаты человека, а не от его стажа. Цель реформы заключалась в том, чтобы гражданин мог влиять на размер своей пенсии.

— В 2001 году было всё предельно просто. Упрощенное количество взносов делится на количество лет дожития, точнее даже не лет, а месяцев. Скажем, определенную сумму, которую накопили на пенсионном счету, делили на определенное количество месяцев. Считалось, что 19 лет на пенсии человек должен был жить в среднем. В итоге получали значение пенсии, — объясняет Кричевский.

В 2005 году накопительную часть пенсии граждан, родившихся до 1967 года, отменили. Накопленные деньги направили на финансирование страховой части пенсии. Через пять лет ликвидировали разделение на базовую, страховую и накопительную части. Пенсия с тех пор состоит только из страховой и накопительной. Кстати, накопительная часть пенсий заморожена с 2014 года и пока до конца 2025 года.

Копим пенсионные баллы

С 2015 года в России ввели пенсионные баллы. С тех пор в них конвертируются все страховые взносы с официальной зарплаты, поступая в Пенсионный фонд (с 2023 года — в Социальный фонд).

Спустя 10 лет, в 2025 году, чтобы получать страховую пенсию, нужно набрать минимум 30 баллов. Сейчас стоимость одного составляет 142,76 рубля, и в ближайшие два года ее повысят четырежды — к концу 2027 года балл будет стоить 170,39 рубля.

Кажется, это легко: количество баллов умножаешь на их стоимость, прибавляешь фиксированную выплату страховой пенсии (с начала этого года ее проиндексировали на 7,3%, сейчас размер составляет 8728 рублей) и получаешь сумму страховой части пенсии. Но, по мнению Никиты Кричевского, всё не так просто.

— Уже больше 10 лет никто не может разобрать, как эти пенсионные баллы считают. Они директивно, волюнтаристски устанавливаются в департаментах правительства и потом выдаются на обозрение публики. То есть, как их ввели, все надежды на хоть какое-то планирование, прогнозирование своей пенсии исчезли, рассыпались. И я в свое время пытался посчитать по их формулам, и другие экономисты тоже, и у нас, у всех ничего не получалось, — подчеркивает Никита Кричевский.

Как будет расти стоимость пенсионных баллов Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Чтобы узнать размер будущей пенсии, нужно зайти через портал «Госуслуги» в личный кабинет Социального фонда России. Там пенсионный калькулятор автоматически посчитает ваш стаж, количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов, прогнозный размер будущей пенсии по старости и сколько лет нужно еще работать, чтобы получать страховую пенсию.

Корреспондент 45.RU решила узнать свою пенсию, если выйти на нее можно было сейчас: при стаже в 13 лет она будет чуть больше 12 тысяч рублей, где 25,7 — это те самые индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Рассчитать пенсию можно на сегодняшний день, исходя из ситуации Источник: es.pfrf.ru











Так сколько нужно зарабатывать для будущей достойной пенсии?

Экономист Никита Кричевский считает, что пенсионеры всегда жаловались и будут жаловаться на маленькие пенсии.

— Слухи о нищете российских пенсионеров сильно преувеличены. Нормально они живут, как все в стране живут. Бедно, но с достоинством, — отмечает Кричевский.

Мы задумались и спросили экономиста Яна Арта, сколько нужно получать уже сейчас, чтобы не страдать на пенсии.

— По нынешней системе, которую ввели с 1 января, чтобы заработать пенсию в 50 тысяч, нужно получать более 20 лет зарплату в размере 230 тысяч. По официальной статистике, по которой зарплаты подтянулись, 80 тысяч — это средняя по стране. 230 тысяч — это сногсшибательная зарплата в сегодняшней России и крайне редкая, — подчеркивает Ян Арт.

230 тысяч — это сногсшибательная зарплата в сегодняшней России и крайне редкая. Ян Арт финансовый аналитик

В Курганской области средняя зарплата в октябре прошлого года составила 61,9 тысячи рублей, с января по октябрь 2024 года — 60,1 тысячи рублей, по данным Свердловскстата. В соседней Тюменской области в октябре прошлого года жители в среднем зарабатывали в месяц 82,2 тысячи рублей. Москвичи в 2024 году в среднем получали 151,2 тысячи рублей, сообщает Мосстат. Таким зарплатам в столице удивился даже Путин.

По мнению аналитиков hh.ru, по итогам 2024 года самым высокооплачиваемыми работниками стали DevOps-инженеры, им предлагают среднюю зарплату в 249,2 тысячи рублей, и специалисты по Data Science, они могут заработать по 231,3 тысячи в месяц. Замыкают тройку системные аналитики. Их средняя зарплата в месяц составляет 177,7 тысячи рублей. А что делать остальным?

Если ты пока молод и не собираешься на пенсию

Ян Арт уверен, что богатые пенсионеры — это мощнейший класс потребителей и мощнейший класс инвесторов, и в них должно быть заинтересовано и государство. В нашей стране, вспоминает собеседник, было принято, что пожилые родственники финансово поддерживали своих детей и внуков: если пенсия была бы высокой, то старики могли не только обеспечивать себя, но и помогать молодым выплачивать ипотеку, гасить кредиты.

— Кто-то считает, что молодежная политика — это кружки и объединения. Молодежная политика — это пример того, как живут пожилые люди в стране. Какая может быть молодежная политика, если в нашей стране слово «старость» практически стало синонимом слов «бедность» и «скудность»? — отмечает Ян Арт.

Курганские пенсионеры часто ходят по магазинам, но не всегда выходят оттуда с покупками Источник: Кирилл Митин











Он советует молодым начать инвестировать (но с умом!) уже сейчас, чтобы был постоянный дополнительный доход в старости.

— Не самым доходным, но самым надежным вариантом инвестиций являются инвестиции в недвижимость. Можно услышать возражения, что купили по одной цене, а потом она стала ниже. «Кормящий» вариант — это приобретение арендной недвижимости. У кого есть вкус и желание, могут инвестировать на фондовом рынке, — объясняет эксперт.

С июля по октябрь 2024 года Центробанк поднял ключевую ставку с 16 до 21%. В связи с этим в банках выросли ставки по депозитам. Сейчас можно открыть вклады с доходностью более 20% в год, но Ян Арт считает, что не нужно обольщаться, такие высокие процентные ставки будут не всегда.