Стоят в два раза дешевле: рабочих из Индии начали завозить на стройки в Россию — поможет ли это победить кадровый голод

На российских стройках индийским сотрудникам платят около 40–50 тысяч рублей в месяц Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мировая геополитическая ситуация меняет всё, в том числе и рынок труда в России. Санкции, отток специалистов из страны и сложности с привлечением рабочей силы заставили российскую строительную индустрию искать новые пути решения проблемы нехватки кадров. Ответ, как ни парадоксально, пришел из Индии — тысячи индийских рабочих уже трудятся на наших стройках. Какие у них преимущества перед сотрудниками из Средней Азии — в материале наших коллег из NGS.RU.

«Дешевая рабочая сила»

В последние годы на российских стройках наблюдается новый тренд — растущий спрос на рабочих из Индии. Об этом журналистам сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Он подчеркнул, что индийская рабочая сила становится всё более привлекательной для российских строительных компаний в силу своей экономической выгоды. Индийские работники, по словам президента объединения, готовы работать за меньшую зарплату.

— В сегменте визовых мигрантов наиболее привлекательной выглядит рабочая сила из Индии. Это более привлекательное предложение с точки зрения заработной платы, более дешевая рабочая сила. Индусы появились в доставке и на стройке, — отметил Антон Глушков (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что интерес со стороны Индии к работе в России колоссальный и что российским компаниям необходимо грамотно организовать логистику, чтобы обеспечить удобное перемещение и трудоустройство мигрантов.

Сегмент визовых мигрантов включает в себя работников, которые получают временные рабочие визы для работы в России. Такой статус позволяет компаниям легче контролировать и управлять мигрантами, а также обеспечивает больший уровень безопасности с точки зрения МВД и государственных органов.

— Эти мигранты визовые, а любой визовый мигрант с точки зрения МВД и безопасности страны лучше, чем патент. А так предложение рабочих из Индии значительно опережает спрос. Я думаю, что количество объектов с индийскими строителями увеличится, — добавил Антон Глушков.

Индийцев чаще привлекают на вахтовые работы и объекты, не требующие высокой квалификации, что позволяет им постепенно адаптироваться и набирать опыт на российских стройках. Такая практика может стать основой для более широкого использования индийской рабочей силы в будущем, особенно учитывая, что российские компании продолжают искать пути снижения затрат и повышения эффективности.

Какие за и против

По словам экспертов, организовать в России работу сотрудников из Индии — задача не самая простая Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В разговоре с корреспондентом NGS.RU Антон Глушков отметил, что сейчас еще нет централизованного найма индийских рабочих, но отдельные строительные компании уже начали их привлекать, при этом пока это в основном вахтовые стройки не в центральных городах. Конкретных цифр по их количеству тоже пока нет, но речь уже точно идет о тысячах рабочих.

— Они определенно для нас очень привлекательные по стоимости: человеко-час стоит примерно в два раза дешевле, чем у российских и азиатских рабочих. Это примерно 400–500 $ в месяц, то есть 40–50 тысяч рублей, — объяснил Антон Глушков.

Еще одним плюсом привлечения индийских специалистов президент ассоциации считает то, что они будут трудиться в России по рабочей визе, а не патенту, поэтому у них будет конкретный срок пребывания на территории страны.

К минусам Глушков отнес такие факторы, как языковой барьер, вопросы к уровню рабочей квалификации и другой подход к взаимодействию между работодателем и сотрудником.

— Здесь предполагается целевой набор, обеспечение условий проживания, организация питания. В связи с этим абсолютно другой подход к привлечению рабочей силы, поэтому нужно посчитать стоимость, — подчеркнул Антон Глушков.

Такого же мнения, по крайней мере касательно минусов, придерживается и генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов. По его словам, сейчас на стройках компании индийских рабочих нет. Кроме того, к таким сотрудникам у предпринимателя возникло большое количество вопросов.

— Это и вопросы организации прибытия: так, у сибирских городов с Индией, как, например, со странами ближнего зарубежья, нет прямого авиасообщения. Второй вопрос — это языковой барьер. Без хотя бы минимального владения русским языком коммуникация с рабочими и постановка задач будут сильно затруднены, — рассуждает Евгений Гаврилов.

«Нужно завершать много строек»

Людей на объектах катастрофически не хватает — приходится бороться с дефицитом при помощи иностранцев Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Руководитель Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области и координатор НОСТРОЙ по СФО Максим Федорченко в разговоре с NGS.RU подтвердил, что тренд на индийских рабочих в России сейчас действительно есть, но пока что только в европейской части страны: о случаях привлечения индийцев на стройки в Новосибирской области он пока не слышал.

— Мы определенно имеем большой недостаток кадров на стройках, в том числе и неквалифицированных кадров. В текущих условиях мы вынуждены привлекать иностранную рабочую силу, имеющую профильные трудовые навыки. К сожалению, часто происходит так, что мигранта привлекли на стройку, а он через какое-то время уходит в курьеры или, еще хуже, в криминал, — объяснил Максим Федорченко.

По словам специалиста, при привлечении иностранцев на работу нужно четко понимать, что мигрант действительно будет работать на стройке. В таких условиях ситуация именно с рабочими визами выглядит лучше, чем с патентами на работу, которые в основном выдают приезжим из стран Средней Азии.

— Индия — дружественная нам страна, поэтому мы можем выстроить хорошее взаимовыгодное сотрудничество. Безусловно, мы выступаем за то, чтобы развивать собственные кадры, но это процесс небыстрый и трудоемкий. Нам сейчас нужно завершать большое количество строек, — отметил Максим Федорченко.