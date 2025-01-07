«Дональд Трамп собирался снизить цены на нефть»: что будет с долларом в 2025 году

Россияне получают зарплату в рублях, но за долларом следить не забывают Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











За 2024 год доллар официально вырос к рублю на 16%. Финансовый рынок избежал урагана, но блокирующие санкции против Мосбиржи и повышение ключевой ставки изрядно потрепали нервы россиянам. 74.RU разбирается с экспертами, как развивался валютный рынок, что ждет рубль после Нового года, когда ждать резких колебаний, при чем тут избранный президент США Дональд Трамп и что будет с курсом доллара в 2025 году.

«Сильно выше 20, возможно, и 30%»

Трижды повышалась ключевая ставка в 2024 году, при этом все три раза пришлись на второе полугодие. Без такого повышения инфляция была бы гораздо выше, заявила на пресс-конференции 20 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина.

— Мы просчитывали альтернативный сценарий. Если бы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначна, она была бы сильно выше 20%, а возможно, и 30%. Потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, и главное — она продолжала бы быстро ускоряться, — объяснила глава ЦБ РФ.

По данным Центробанка, годовая инфляция составляла 9,5%. Довести ее до целевых 4% регулятор рассчитывает в 2026 году.

Почему слабеет рубль

По словам финансистов, минувший год для валютного рынка был настоящим испытанием.

— В начале лета ввели санкции против биржевой инфраструктуры, и на фоне рисков нахождения в инвалютах рубль сильно укреплялся, а доллар, евро и юань рушились. В моменте на панике доходило до 82 рублей за доллар, 89 за евро и ниже 11 за юань. В итоге биржевые торги долларом и евро прекращены, их расчеты теперь на внебирже. А биржевой юань стал самой главной инвалютой, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Волатильность выросла после остановки торгов долларом и евро на Московской бирже (в середине июня. — Прим. ред.), подтвердили другие эксперты.

— Очередная волна ослабления российской валюты началась в октябре, а в конце ноября пара USD/RUB резко подскочила до 114,5 рубля — это максимум с марта 2022 года. Резкое ослабление курса рубля в конце ноября 2024 года при стабильных ценах на нефть можно оправдать рядом факторов. Но основным здесь является снижение поступления валюты в страну и, как следствие, снижение ее предложения на рынке. В ноябре объемы продажи валютной выручки упали до минимума за два года — 8 миллиардов долларов, что на 43% ниже 2023-го, — указал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Напомним, что летом и осенью 2024 года правительство РФ смягчало нормативы по возврату валютной выручки и продаже валюты экспортерами. Изначально они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% полученной иностранной валюты и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога до 60%, а уже в октябре порог упал до 40%. Были свои нюансы и по срокам реализации валюты.

— Это привело к тому, что объемы продажи валюты на внутреннем рынке в октябре — ноябре ощутимо сократились, а российские экспортеры предпочитали оставлять свои деньги на зарубежных счетах, не заводя их на внутренний рынок, — объяснил Александр Потавин. — При этом обычные россияне преимущественно продавали валюту, используя ее повышенный курс для конвертации в рубли.

По данным ЦБ, объем валютных сбережений на руках россиян в октябре сократился до минимума с февраля 2022 года. Однако объемы валютных вкладов в зарубежных банках росли и впервые превысили $ 80 миллиардов.

— Валютный рынок во второй половине года начал испытывать острый дефицит ликвидности на фоне попадания Московской биржи и НКЦ под американские санкции. В результате заключение прямых биржевых сделок с популярными рублевыми инструментами стало невозможно. Это существенно повлияло на их ценообразование и привлекательность для инвесторов, — акцентировал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Увеличение рублевой денежной массы под закрытие госбюджета в конце года также создало растущее предложение рублей и привело к дополнительному спросу на валютные активы, добавили эксперты.

— Динамику курса рубля обычно определяет фактор спроса-предложения валюты на рынке. То есть, с одной стороны, это объемы продажи экспортной валютной выручки, а с другой — покупки валюты импортерами, бизнесом и населением, — отметил Александр Потавин. — Торговый баланс России за осенние месяцы подтвердил, что ослабление рубля в это время произошло из-за ухудшения ситуации с предложением свободной валюты на рынке. Если сюда добавить перманентный отток капитала из страны, то вполне могла образоваться ситуация с дефицитом валюты, что и привело к ослаблению рубля в конце ноября.

Купировать это удалось за счет Центробанка, который до конца года отказался от практики покупки валюты на рынке. Но ситуация опять может измениться в январе, если ЦБ вновь решит скупать валюту в резервы, добавил эксперт «Финам».

А что с вкладами?

Хранить деньги в валюте, конечно, заманчиво, но государство последовательно ставит палки в колеса держателям долларов и евро. А краткосрочный курс валюты уже не зависит от ситуации на рынке.

Как быть со сбережениями, если сумма не поражает воображение? Таким вопросом задаются многие желающие хоть как-то защитить свои деньги от инфляции.

— Высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20%+ годовых). Считаем, что в ближайшие месяцы ставки по вкладам будут находиться на своих максимальных уровнях. В целом открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 9,5% ставки по депозитам сейчас составляют 20–22% и выше, — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По мнению эксперта, инфляция будет постепенно снижаться до 6,7% к концу следующего года.

— То есть имеется возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок, — добавил Михаил Васильев.

Каким будет курс доллара

Если оценивать динамику официального курса, то доллар с начала 2024 года вырос на 14,11%. Финансовые аналитики считают, что в реальности рост выше. По словам Александра Потавина, к концу декабря 2024 года пара USD/RUB на внебиржевом рынке торговалась в районе 102 рублей, то есть с конца 2023 года курс доллара увеличился на 16%.

Наступивший 2025 год обещает быть таким же непредсказуемым, как и декабрьское решение ЦБ России по ключевой ставке, шутят экономисты.

— Заметные колебания курса российской валюты не исключены, если баррель Brent опустится к 60 долларам или ниже. В таком случае доллар будет стоить 120 рублей и выше. Но реализация такого краткосрочного сценария не превышает 20%, — дал прогноз экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — С высокой вероятностью в новом году мы увидим укрепление рубля. Бюджет РФ профицитный, макроэкономическая ситуация позволяет смотреть с позитивом на ближайшие перспективы. Ожидаем доллар в диапазоне 90–100 рублей в 2025 году.

Традиционно скромны в прогнозах аналитики Банка России. По их данным, курс доллара на 2025 год прогнозируется на уровне 102 рублей, на 2026 год — 104 рубля, на 2027-й — 106,6 рубля.

Впрочем, экономисты самых разных компаний тоже далеки от апокалиптических сценариев.

— Ситуация на валютном рынке будет развиваться сразу по двум осям. Важно не только, почему укрепляется или слабеет рубль, но и те же самые процессы в другой валюте одной валютной пары. Главное достижение Банка России в том, что в конце ноября удалось сдержать неконтролируемое падение рубля до показателя 105–110 рублей. Сейчас доллар торгуется еще ниже. В конце года из-за налогового периода и продажи экспортной выручки рубль укрепился еще сильнее. Однако в начале года возможно естественное проседание, до 110 рублей за доллар. Последующие меры Центробанка РФ также способны отыграть падение, — предположил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

По оценкам Михаила Зельцера, на начало 2025 года ориентиры ближе к 100 за доллар, вновь к 105 по евро и глубоко под 14 в юане.

— А скачки волатильности еще обязательно будут — это же природа рынка. Но всё равно со временем рубль возвращается к своим справедливым значениям, а они всё же ниже текущих. Потенциал коррекции инвалют и укрепления рубля пока есть, — добавил эксперт.

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На рубль в 2025 году повлияет геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, где военные конфликты то затухают, то переходят в острую фазу, уверен Игорь Расторгуев.

— Чем нестабильнее ситуация там, тем более востребована Россия как надежный поставщик энергосырья. Цены на газ могут вырасти в начале года из-за отказа Украины продлевать транзитный договор, и доходность от этой позиции в российский бюджет также может увеличиться. При высоком спросе на энергоносители востребованность в национальной валюте экспортеров растет, — указал аналитик AMarkets.

У рубля есть фундаментальные факторы, которые будут сдерживать его ослабление в ближайший год, добавили эксперты. Это высокие процентные ставки по рублям, ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт и положительный торговый баланс РФ.

— Мы ожидаем, что в первом квартале 2025 года курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 100–107 рублей. Волатильность по курсу китайского юаня в следующем году может вырасти, если Дональд Трамп примет решение ввести повышенные торговые пошлины на товары китайского импорта в США. Ждем ослабления юаня к доллару, но относительно рубля курс юаня в первом квартале 2025-го, видимо, будет находиться в диапазоне 13,3–14,5 рубля, — дал расклад аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. — Также Дональд Трамп собирался снизить цены на нефть. Если будет реализовываться этот сценарий, то ослаблением курса рубля правительство РФ будет закрывать дефицит бюджета.

В ситуации сохранения более слабых цен на нефть курс рубля также будет слабеть. Локально курс доллара может подняться до 113–118 рублей к концу 2025 года, добавил эксперт.