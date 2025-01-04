У кого и насколько вырастут пенсии в 2025 году: все повышения по месяцам

Пенсионера может ждать как одно повышение за год, так и несколько Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











В начале года в России традиционно повышаются всевозможные пособия и выплаты, в их числе есть и пенсии. Но повышение в течение года будет не одно: почти ежемесячно разные категории могут рассчитывать на перерасчет. Как будут меняться выплаты для пожилых россиян в 2025 году — в материале.

Всеобщая индексация

Самое масштабное повышение пенсий придется на январь. Оно затронет получателей страховых пенсий, в том числе до сих пор работающих. Их выплаты с 1 января проиндексируют на 7,3%.

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. Она состоит из суммы пенсионных баллов (то есть индивидуального пенсионного коэффициента, ИПК), умноженной на стоимость ИПК в год выхода на пенсию. К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, не зависящую от стажа. В 2024 году — это 8134,88 рубля, в 2025 году сумма выросла до 8728,73 рубля.

Размер пенсии зависит от накопленного стажа и пенсионных баллов, так что у каждого пенсионера он индивидуален. Соответственно, и прибавка для каждого будет рассчитана лично, но ориентироваться можно на то, как вырастут средние размеры пенсий в 2025 году.

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, страховые пенсии вырастут минимум на 1300 рублей. В среднем по стране пожилые люди будут получать на 1634 рубля 94 копейки больше. К концу года усредненная сумма будет составлять 24 059 рублей 12 копеек.

В 2025 году впервые за девять лет индексация коснется работающих пенсионеров. Она была заморожена с 2016 года. Подробнее о том, как будет действовать закон, мы рассказывали ранее.

Индексация социальной пенсии и стоимости ИПК

Чуть позднее, с 1 апреля, пенсии повысят тем, кому не хватило трудового стажа для получения страховой выплаты. Социальную пенсию проиндексируют на 14,75%, из-за чего средний ее размер в стране повысится до 15,5 тысячи рублей.

Социальная пенсия — выплата из федерального бюджета для инвалидов, потерявших кормильца, нетрудоспособных граждан и тех, кто по каким-то причинам не смог получить право на страховую пенсию, например не заработал достаточного количества ИПК или не отработал необходимое количество лет.

Если после индексации выйдет сумма меньше прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе, пенсионеру назначат социальную доплату до этого уровня. В среднем по стране ПМ для пожилых граждан закреплен на уровне 15 250 рублей.

Все изменения будут производиться автоматически, без необходимости предоставления дополнительных документов со стороны получателей пенсий. Понять, на какую сумму выплат рассчитывать после индексации, можно на сайте «Госуслуги» с помощью специального калькулятора.

Помимо самих выплат, пересчитают и то, на основании чего их формируют, — стоимость пенсионных баллов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2024 году составляет 28,2 балла, в 2025-м он вырастет до 30. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах».

В 2024 году один ИПК стоил 133,05, в 2025 году сумма вырастет до 142,76 рубля.

Адресные индексации

Помимо ключевых индексаций, которые затрагивают всех пенсионеров, есть точечные повышения выплат.

Пенсии военных и силовиков

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Министерства обороны, где анонсировал масштабные изменения в системе социального обеспечения военных пенсионеров. Новый пакет мер, который вступит в силу с 1 января 2025 года, включает не только значительное повышение пенсий, но и серьезное расширение социальных гарантий для всех категорий военных пенсионеров.

Новая программа предусматривает комплексный подход к решению вопросов материального обеспечения и социальной защиты военных пенсионеров. Особое внимание уделяется участникам боевых действий и ветеранам специальных военных операций.

В 2025 году для военных будет установлен размер денежного довольствия для расчета пенсий на уровне 89,83%. В 2024 году этот показатель составлял 89,32%. Таким образом, пенсии военным были проиндексированы на 5,1%. По расчетам Минфина, в среднем военные пенсионеры будут получать 41 600 рублей.

Денежное довольствие представляет собой сумму окладов по должности и званию. Пенсия военных формируется на основе процента от этой суммы, а также различных дополнительных выплат, таких как надбавки за участие в боевых действиях и выслугу лет. Официально этот процент от довольствия называется понижающим коэффициентом.

Следующее изменение показателя намечено на октябрь 2025 года.

Пенсии для работников угольной промышленности и авиации

Доплату для работающих в этих областях пересматривают каждые три месяца. Чтобы рассчитывать на нее, летчики и шахтеры должны проработать 25 лет, для женщин в этих профессий хватит 20 лет стажа. Требуемую выслугу снизят на пять лет, если работу пришлось прекратить по состоянию здоровья.

Для получения перерасчета нужно подать заявление в Социальный фонд. Необходимо предоставить данные о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, среднемесячном заработке за последние два года работы либо за любые 60 месяцев подряд указанной работы.

Для расчета выплаты для членов летных экипажей и работников угольной промышленности применяется особая формула. Подробнее о том, как ведутся вычисления, можно почитать на сайте Социального фонда.

Надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы

С 1 января 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут автоматически получать дополнительную выплату. Их пенсия станет на 1200 рублей больше.

Речь идет о деньгах, которые ранее мог получать ухаживающий за пожилым человеком или инвалидом. С нового года порядок изменится: деньги будут приходить ежемесячно получателю пенсии. Приносить какие-либо документы или подтверждать наличие ухода не потребуется.

В будущем эта выплата будет индексироваться вместе с пенсией получателя.

Индивидуальный перерасчет

Ежемесячно пенсию индексируют определенным категориям граждан. Среди них россияне, которым исполнилось 80 лет. Сразу после юбилея им увеличивают фиксированную (базовую) пенсию в два раза: с 8728,73 до почти 17 500 рублей. Аналогичную прибавку получат россияне, которым установили первую группу инвалидности. Но когда им исполнится 80 лет, повторно повышать пенсию уже не будут.

Если на иждивении пенсионера появились нетрудоспособные члены семьи, можно рассчитывать на прибавку. За каждого иждивенца будут доплачивать по 2711,63 рубля, но их должно быть не более трех человек.

Прибавку получат и те, кто решит уволиться. Если пенсионер продолжал работать, но потом ушел на заслуженный отдых, он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.