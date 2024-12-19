Ножом по бюджету: 25% дохода за нарушения ПДД в регионах отправят в Москву — что станет с провинциальной экономикой

Сейчас регионы получают 100% сумм от штрафов за нарушение ПДД Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Минфин России подготовил поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие перераспределение доходов от штрафов за нарушение ПДД в пользу федерального бюджета. Согласно проекту, который был одобрен правительственной комиссией, регионам будут оставлять только 75% сумм штрафов, тогда как оставшиеся 25% будут направлять в федеральный центр. Корреспондент NGS.RU пообщался с экспертами и попытался выяснить, почему власти решили пойти на такой шаг и как это отразится на экономике регионов.

Что это значит и как будет работать

Сегодня все штрафы за нарушение ПДД остаются в доходной части бюджетов российских регионов, но Минфин России планирует это изменить. Как пишет РБК, регионам предложили оставить только 75%, а остальные 25% направлять в федеральный бюджет.

По данным казначейства, в 2023 году бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение ПДД 119,2 миллиарда рублей.

Распределение доходов от штрафов ПДД обсуждается на фоне повышения самих штрафов с 1 января 2025 года. Соответствующие изменения, которые внесут в КоАП, уже приняли в Госдуме. Суммы штрафов в среднем могут увеличиться в 1,5 раза — за нарушение правил применения ремней безопасности, за вождение в нетрезвом виде, за превышение скорости и другие нарушения ПДД.

«Это дестимулирует любые местные инициативы»

Экономисты говорят, что в региональных бюджетах денег не хватает — новые отчисления в федеральный центр только усугубят ситуацию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для регионов такая инициатива Минфина в канун Нового года, когда уже прошли утверждения планов социально-экономического развития и бюджетов всех уровней, — как «ножом по сердцу». Об этом заявила старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева.

— Суммы там немалые: по одним только штрафам за нарушение ПДД Новосибирск в свое время собирал по полмиллиарда рублей. И у регионов оставался стимул ставить камеры и следить за порядком на дорогах. Позиция Минфина «махать кулаками» после всех утверждений сводит на нет мотивацию местной власти — и не только по вопросам сборов неналоговых доходов, — прокомментировала она.

По словам экономиста, когда федеральные власти ведут себя непредсказуемо по отношению к регионам, это дестимулирует любые местные инициативы и развитие. Это «бьет по рукам» и в целом формирует у регионов «выученную беспомощность», потому что при таком подходе региональные власти будут чаще обращаться за федеральными субсидиями.

— Логика тут определенная есть: раз суммы штрафов подняли на 50%, логично, что часть суммы федеральный бюджет захочет забрать себе на реализацию целевых программ и на «выравнивание» экономического развития страны, — отметила Ольга Валиева.

Она также добавила, что доля денег со штрафов в бюджет составляет около 3–5%. Но дело, по ее словам, даже не в суммах, а в общем отношении федерального центра к регионам.

— Сегодня вы штрафы забрали, а завтра налоговые доходы. Та же модель начинает действовать и по отношению к муниципалитетам: забирают у регионов, а они, в свою очередь, забирают у районов и городов, — подчеркнула экономист.

Желание федерального центра забрать деньги у регионов нанесет большой ущерб их экономике — такого мнения придерживается финансовый аналитик Михаил Беляев.

— В условиях, когда федеральному бюджету нужны деньги, власти начинают задействовать все источники, которые только возможно. На мой взгляд, это нанесет исключительно большой ущерб. Региональные бюджеты и так очень сильно напряженные, денег серьезно не хватает. Забирать у них средства и сажать на такой скромный паек — неправильно, нецелесообразно и недальновидно, — объяснил НГС Михаил Беляев.

Специалист считает, что для развития экономики необходимо повышать самостоятельность регионов, но это не делают уже много лет.

— Регионы и так лишены самостоятельности в условиях того, что у нас иерархическое государство. Привыкли при каждом решении обращаться к центру: «Можно что-то построить? Можно что-то сделать? Если можно, то дайте денег». Это неправильно, — подчеркнул Михаил Беляев.

«Воспитательные цели»

Некоторые специалисты считают, что предложение Минфина не связано с желанием привлечь больше денег Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Один из экономистов на условиях анонимности предположил, что инициатива Минфина связана не с желанием забрать деньги у регионов, а с «отладкой бизнес-процесса».

— Насколько я понимаю, доходы со штрафов в регионах в среднем — около 1,5–2 миллиардов рублей в год. Забирать у региона 250–300 миллионов рублей — это не те деньги. Скорее всего, суммы, которые собираются, не нравятся центру — маловато, — предположил собеседник НГС. — Идея, вероятно, заключается в отладке бизнес-процесса, это воспитательные цели.

По словам экономиста, федеральные власти намерены сначала поднять размер штрафов, а затем отладить процессы — так поступлений в бюджет должно стать больше.

— Такое чувство, что сейчас регионы подзабили на это, так что их вернут в чувство централизацией, — отметил специалист.

Экономист при этом считает, что суммы, которые федеральный центр планирует забирать, — «полная ерунда в глобальных масштабах».

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в разговоре с НГС отметил, что федеральному бюджету сейчас очень сильно нужны деньги — это связано в первую очередь с большими военными расходами.

— С деньгами у федералов из-за военных расходов не очень хорошо — до этого им уже поступили все дополнительные деньги от повышения НДФЛ. Возможно, это желание — прецедент, все повышения должны идти в федеральную пользу, — предположил Михаил Виноградов.

NGS.RU отправил запрос в Министерство финансов РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.