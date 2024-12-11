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Экономика Пенсионеров ждет увеличение выплат в декабре: кому поднимут пенсию раньше срока, а когда ждать прибавки остальным

Пенсионеров ждет увеличение выплат в декабре: кому поднимут пенсию раньше срока, а когда ждать прибавки остальным

Пенсии проиндексируют на 7,3%

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45 комментариев

Таких сумм пенсионерам не обещают, но на 7,3% выплаты поднимут

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В 2025 году пенсионеры смогут порадоваться новому размеру выплат. Уже в январе их проиндексируют для всех: как для работающих, так и живущих только на пенсию. Некоторым повезёт раньше и чуть больше, им в декабре заплатят дважды, причём второй платёж будет побольше. О том, какого повышения ждать и когда — в материале.

Кому и на сколько повысят пенсии

Прибавку к ежемесячной выплате получат все пенсионеры вне зависимости от того, трудятся они до сих пор или нет. Министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, где рассматривался «бюджетный пакет», сообщил, что индексация пройдет в январе, а ее уровень будет исходить из инфляции в 2024 году.

По данным Центробанка, в августе 2024 года инфляция составила 9,05%, однако Минэкономразвития ожидает, что она замедлится и по итогам 2024 года составит 7,3%. Именно на столько планируют увеличить страховые пенсии, следует из пояснительной записки к закону о бюджете Соцфонда. А значит, прибавка будет индивидуальной для каждого, так как размер пенсии зависит от накопленного стажа и пенсионных баллов. Но ориентироваться можно на то, как вырастут средние размеры пенсий в 2025 году.

Согласно пояснительной записке к закону о бюджете Соцфонда, в конце 2024 года средний размер страховой пенсии по старости составит 22 375 рублей 95 копеек. В 2025 году он должен вырасти на 1634 рубля 94 копейки и к концу года составлять 24 059 рублей 12 копеек. Социальная пенсия, которую получают люди с инвалидностью и те, кто не получил права на страховую пенсию из-за отсутствия стажа, тоже вырастет. Однако это произойдет в апреле.

Прибавка к пенсии будет индивидуальной

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Когда ждать прибавки

Глава Соцфонда Сергей Чирков подтвердил слова Антона Силуанова, что выплаты вырастут уже в январе. Новые правила он обсуждал с депутатами на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Сергей Чирков также назвал точные данные, какой прибавки ждать: на 7,3%. Механизм начисления при этом будет единым для всех. Однако не все пенсионеры получат увеличенные выплаты в январе.

— Тем, кто получает пенсию до 12 января, выплаты будут произведены в конце декабря. Гражданам, получающим пенсию в другие даты, средства будут выплачены в соответствующие даты января 2025 года, — заключил Сергей Чирков на заседании.

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Пенсии Выплаты и пособия Индексация Деньги Страховая пенсия
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Комментарии
45
Гость
14 октября, 17:10
Проиндексируют на 7,3% а цены увеличат на 73%. Как обычно, ничего нового
Гость
14 октября, 13:34
С каждым ростом пенсий покупательная способность рубля ПАДАЕТ, учитывайте это. Денежная масса увеличивается, а товаров, производимых на внутреннем рынке не становится. Рост пенсий обеспечивается не за счёт перераспределения денежных потоков, а просто за счёт резаной бумаги, выбрасываемой на внутненный рынок пенсий и зарплат.
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