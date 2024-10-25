Пенсии повысят дважды: как вырастут выплаты в 2025 году и что поменяется в будущем

Средний размер пенсии в 2025 году составит 24 059 рублей 12 копеек Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Страховые пенсии в 2025 году проиндексируют в январе на 7,3%, а социальные — в апреле на 14,75%. Это следует из законопроекта о бюджете Социального фонда на 2025 год и два плановых периода двух следующих лет, который 24 октября в первом чтении приняла Госдума.

В 2025 году средний размер страховой пенсии вырастет на 1634 рубля 94 копейки и составит 24 059 рублей 12 копеек. Средний размер социальной пенсии (ее получают люди с инвалидностью и те, у кого нет стажа) должен вырасти с 13 475 рублей 96 копеек до 15 456 рублей 93 копеек. Но итоговая прибавка для каждого пенсионера будет индивидуальной — в зависимости от размера пенсии.

Страховые пенсии вырастут в январе, а социальные — в апреле Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Ранее сообщалось, что с 2025 года индексация пенсий будет проходить в два этапа, первый из которых запланирован на февраль, второй — на апрель. Как следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете Соцфонда, эту схему начнут применять только через год. В феврале 2026 года проиндексируют всю пенсию целиком с учетом инфляции за прошедший год, а с 1 апреля вырастет только та часть, которая формируется за счет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), их еще называют пенсионными баллами. Ожидается, что в феврале 2026 года индексация составит 4,5%, в апреле — 5,5%, а в 2027 — 4% и 4,1% соответственно.