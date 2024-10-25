ЦБ поднял ключевую ставку до 21%: почему из-за этого не падает инфляция и что ждать от цен на этот раз

ЦБ идет на ужесточение денежно-кредитной политики Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Банк России поднял ключевую ставку до 21%. Это повышение стало рекордным за всю историю страны. Разберемся, как это повлияет на россиян и почему рост ставки не привел к снижению инфляции, к которой стремится ЦБ.

— Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21,00% годовых, — говорится на сайте Центробанка.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышение инфляции, также стимулирование экономического роста.

— Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе, — добавили в ЦБ.

Ключевую ставку не поднимали с 15 декабря 2023 года до 26 июля 2024 года. Она оставалась на уровне 16%. Затем ее повысили до 18%, а после до 19%. Пока такие решения привели к росту ставок по кредитам и более выгодным условиям по вкладам.

По мнению доцента кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари, ставка может подняться в будущем и до 23%. Для успешного снижения инфляции ставка должна быть в районе 50%, но это нереально, поскольку нынешний показатель является одним из самых высоких в мире.

— Думаю, ресурс поднятия уже исчерпан, обстановка в бизнесе накаляется, начинается большая критика Центробанка. Поэтому будут говорить о поднятии, чтобы действовать психологически. Делать ставку выше уже нет смысла, — сообщил Коложвари.

Инфляция простыми словами — это общий рост цен на товары и услуги, или, проще говоря, обесценивание денег, снижение их покупательской способности.

Ужесточение политики ЦБ связано с целью по снижению инфляции. Планируется достичь 4–4,5% в 2025 году и 7,3% в 2024 году. Однако пока к этому показателю не удалось приблизиться. Годовая инфляция в сентябре замедлилась лишь до 8,63% с 9,05% на конец августа. Эксперты не исключают, что Центральный банк будет вынужден продолжить цикл повышения ставок и сохранить жесткую денежно-кредитную политику в течение продолжительного периода, чтобы достичь цели.

На что повлияет повышение ключевой ставки

Подобные решения играют на пользу национальной валюте. Однако влияние ключевой ставки очень ограничено, сказал Городским порталам финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Повышение ставки может оказать краткосрочную поддержку курсу национальной валюты. Более высокая ставка делает рублевые активы более привлекательными для инвесторов, что может привести к притоку капитала и укреплению рубля. Однако стоит отметить, что влияние ключевой ставки на курс ограничено из-за геополитических факторов и структурных изменений в экономике, — отметил Владислав Антонов.

Стоит отметить, что каждое повышение ключевой ставки также отражается на доступности кредитования. Банки ужесточают условия для заемщиков. В то же время растут ставки по вкладам, тем самым повышая доходность этого инструмента. А вот снизить инфляцию таким способом пока не удалось

Почему инфляция заметно не снижается

Повышение ключевой ставки должно играть на руку ЦБ и снижать инфляцию. Но сильный рост может привести к противоположному эффекту. Такие решения всегда вызывали рост цен в последующие два месяца, подчеркнула доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.

— Причина очень простая: вы берете кредит, чтобы произвести партию товара, и если он становится дороже, экономика производства «разваливается», а отказаться от него нельзя. Тогда единственный способ возместить эти неожиданные издержки — повысить отпускные цены. Так что эффект повышения ставок мы не наблюдаем просто потому, что слишком мало времени прошло, — объяснила Дарья Копылова.

Также эта политика ЦБ малоэффективна, поскольку работает при небольших изменениях. Когда ее повышают сильно, выше 10% годовых, эффекты оказываются другими, нежели предполагали аналитики, продолжила эксперт.

Еще одной причиной, почему инфляция не снижается, является девальвация (обесценивание) рубля, а также ожидания дальнейшего падения курса национальной валюты.

— Импорт составляет от 10 до 30% потребительских корзин, поэтому рост цен определяется валютным курсом, а не процентными ставками, — пояснила Копылова.

Также высокие процентные ставки снижают привлекательность инвестиций в российскую экономику. Тем самым подрываются процессы импортозамещения. А именно замена импортной продукции работает на снижение цен.

Когда начнут снижаться ключевая ставка и инфляция

К снижению цен в РФ могут привести ряд факторов, отметила старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева. Они связаны с падением стоимости на внутренних рынках, сокращением спроса и платежеспособности, сокращением издержек производства и логистики, а также государственных расходов.

Снижение темпов инфляции стоит ожидать в ближайшие шесть месяцев, считает Эдуард Коложвари.

— Цены разгоняются уже ростом издержек, в том числе ставкой кредитов и дорогими расчетами по импорту, — [ключевой] ставкой это не удержишь, дальше поднимать смысла нет. В текущих условиях нужно ждать результата. В мире пошло снижение, и до нас докатится через полгода, — уверен Коложвари.

Примерно в это же время ЦБ будет снижать ключевую ставку, подчеркнул доцент НГУЭУ.