Хлеб, молочка или алкоголь? Аналитики рассказали, что больше всего подорожало в Ярославле

Какие продукты подорожали в Ярославле Источник: Дарья Пона / 74.RU











В Ярославской области отмечается рост цен на продукты питания, лекарства, топливо и услуги. Об этом сообщили в Ярославльстате.

— В сентябре 2024 года сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 0,8%, в том числе на продовольственные товары — 0,3%, на непродовольственные — 0,7%, на платные услуги — 0,3%, — сообщили аналитики.

Больше всего за месяц подорожало сливочное масло — оно стало дороже на 5,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,7%, молочные продукты — на 1,3%, алкоголь — на 1%.

При этом есть ряд товаров, которые подешевели. К ним относятся сахар, овощи и подсолнечное масло.

— Среди непродовольственных товаров более чем на 1% подорожали медикаменты, легковые автомобили, моющие и чистящие средства, — добавили специалисты Ярославльстата. — Цены на моторное топливо выросли за месяц в среднем на 0,9%, в том числе бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 5,6%, газовое моторное топливо — на 1,2%, бензин марки АИ-95 и дизельное топливо — на 0,2%, бензин марки АИ-92 — на 0,1%.

Среди платных услуг выросли цены на зарубежный туризм, в среднем на 19,6%. Также на 12,4% подорожали услуги дошкольного воспитания, платное образование — на 9,8%. Бытовые услуги выросли в цене на 1,3%. Вместе с тем снизились цены на внутренний туризм и услуги банков.