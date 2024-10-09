«Обстановка накаляется»: в России ждут нового повышения ключевой ставки до 20% — что может ее снизить и когда

В сентябре регулятор поднял ставку с 18 до 19% Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В преддверии октябрьского заседания Центробанка эксперты прогнозируют очередное повышение ключевой ставки — до уровня 20% и выше. Решение станет ответом на экономические вызовы, такие как инфляция и нестабильность валютного рынка. Наши коллеги из NGS.RU обсудили с экономистами возможные пределы повышения ставки и необходимые условия для её смягчения в будущем. Подробнее — в материале новосибирских коллег.

На фоне увеличения инфляционных рисков и ослабления рубля участники финансовых рынков ожидают, что на ближайшем заседании Банка России 25 октября ключевая ставка может вырасти до 20% или даже выше. Не исключают возможности повышения ключевой ставки и сами представители Центробанка. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

— Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре, — цитировало её издание РБК.

После повышения ставки с 18 до 19% 13 сентября в ЦБ также указали на необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляционными рисками.

Журналист пообщался с экономистами и узнал, до какого максимального уровня может вырасти «ключ» и когда следует ждать его снижения.

«Больше просто некрасиво»

Размер «ключа» напрямую зависит от роста цен в стране Источник: Дарья Пона / 74.RU











Доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари объяснил, что официальная инфляция сейчас находится на уровне 9,1%, но впереди влияние повышения тарифов ЖКХ и утильсбора. Тем не менее, по его словам, ЦБ сейчас проделывает «титаническую» работу.

— Одной ключевой ставкой ситуацию не исправить — ну не поднимать же её до уровня 50%. Будут много говорить об этом и поднимут на 1%, больше просто некрасиво, — прогнозирует экономист.

По словам Коложвари, математические модели показывают, что для успешной борьбы с инфляцией ставку нужно поднимать как раз к уровню 50%, но в России она сейчас и так одна из самых высоких в мире — на уровне африканских стран.

— Думаю, ресурс поднятия уже исчерпан, обстановка в бизнесе накаляется, начинается большая критика действий Центробанка. Поэтому будут говорить про поднятие, чтобы действовать психологически. Выше поднимать ее уже смысла не имеет — думаю, начнут девальвацию рубля к юаню. Снижение началось уже в США и Европе, если всё будет хотя бы так же в геополитике, к концу весны начнется снижение ставки, — предполагает специалист.

Идеального процента ключевой ставки, по мнению экономиста, не существует. Тем не менее мягкая денежно-кредитная политика на уровне 4–5% кажется ему более правильной и эффективной.

— Цены разгоняются уже ростом издержек, в том числе ставкой кредитов и дорогими расчетами по импорту, — [ключевой] ставкой это не удержишь, дальше поднимать смысла нет. В текущих условиях нужно ждать результата. В мире пошло снижение, и до нас докатится через полгода, — уверен Эдуард Коложвари.

Баланс интересов

Повышение ставки в октябре до 20% прогнозируют все опрошенные НГС экономисты Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева считает, что динамика ключевой ставки всегда зависит от темпа инфляции в стране, а она не падает. В связи с этим специалист полагает, что ЦБ в октябре поднимет ставку до 20%.

— Максимального размера ключевой ставки нет. Тут есть прямая зависимость: чем выше рост цен в стране, тем она выше. Снижаться начнет, когда цены начнут снижаться, — говорит экономист.

К снижению цен в стране, по мнению Ольги Валиевой, могут привести два фактора. Первый — это падение цен на внутренних рынках, связанное с сокращением спроса в целом и платежеспособного спроса в частности, а также со снижением затрат на всех этапах производственно-логистических цепочек. Второй фактор — это сокращение государственных расходов.

— Как правило, государственные инвестиции необходимы экономике для решения проблем безопасности, стимулирования деловой активности, выполнения социальных обязательств. Это достигается путем увеличения государственного финансирования реального сектора экономики и социальной сферы, вложений в крупные инфраструктурные проекты, — продолжает Валиева.

Экономист считает, что важно соблюдение баланса интересов, и Центральный банк пока успешно с этим справляется, потому что ключевая ставка — это не только про доступность кредитов, но и про финансовую стабильность в стране в целом.

«Инфляцию не победить»

Финансовый аналитик и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что ключевая ставка не будет серьезно снижаться, пока не закончится специальная военная операция.

— Пока идут дешевые деньги, инфляцию не победить. Сегодня государственные расходы связаны, прежде всего, с оборонкой. Сейчас мы должны ориентироваться вдолгую на «ключ» в 10%, но это будет, наверное, года через три, — отмечает экономист.

Аналитик уверен, что на октябрьском заседании ЦБ поднимет ставку до 20%. Теоретически, по его мнению, ставка может подняться в будущем и до 23%, но вряд ли выше.

— Снижать ставку ЦБ начнёт, когда увидит, что инфляционные ожидания и сама инфляция пошли вниз. Но я считаю, что, пока такой уровень военных расходов, это невозможно, — заключил Александр Разуваев.