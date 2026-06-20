«Это наше наследие»: в Ярославской области хотят спилить 250-летние липы у монастыря

В Переславле-Залесском пытаются спилить вековые липы у монастыря Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Vk.com

Жители Переславля-Залесского Ярославской области пытаются остановить спил вековых лип у Никитского монастыря. То, что деревья пытаются убрать, люди заметили 15 июня и тут же выступили против.

«Обращаемся к вам с криком души: остановите спил лип возле Никитского монастыря! Эти деревья часть нашей истории, нашего общего наследия и привычного облика города. Неужели ради каких‑то сиюминутных нужд нужно уничтожать то, что росло десятилетиями и радовало глаз каждого из нас? И законно ли? Просим вас немедленно приостановить вырубку и объяснить, на каком основании она ведется», — опубликовали обращение в группе «Переславль Live / В прямом эфире».

Люди уверены, что липы в этом месте такое же достояние и достопримечательность, как сам монастырь.

«Это наша история!» — подчеркивают активисты.

Переславцы пытаются отстоять деревья Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Telegram

В администрации Переславля-Залесского сообщили, что, по информации местного «Центра благоустройства территорий», разрешение на спил деревьев выдано на основании заключения дендролога.

«Вот часть выводов: деревья располагают массивными стволами с небольшим сбегом, относительно объемными кронами, расположены на открытом с трех сторон месте, что подразумевает серьезные ветровые нагрузки и является потенциально опасным фактором ветровальности, деревья старорастущие, им не менее 250 лет. Все деревья поражены тиростромозом — инфекционным усыханием липы. На деревьях присутствуют многочисленные дупла и ядровая гниль. Расстояния от стволов деревьев до стены монастыря составляет от 6 до 9 метров, диаметр крон превышает 10 метров, нормативное их расположение должно быть не менее 10 метров от стен монастыря», — прокомментировали власти.

В администрации добавили, что обращение по спилу лип поступило от представителя монастыря.

«Заявитель обязуется сделать компенсационную высадку зеленых насаждений», — отметили чиновники.

Между тем, жители считают, что липы необходимо сохранить.

«Деревья не поражены, согласно заключению нашего дендролога. Ветровальность ставится под сомнение, так как это одни из самых устойчивых городских деревьев. Более того, преобладающие ветра на нашей территории северо-западные. На стены монастыря они могут упасть в исключительных случаях», — оставили комментарий в соцсетях под постом о липах пользователь «Экскурсоводы Переславля-Залесского».

Люди подали иск в суд, чтобы опротестовать выданное разрешение на уничтожение деревьев.

Как сообщил один из защитников лип Евгений Работников, заявление направили в Переславский районный суд.

«Суд незамедлительно принял обеспечительные меры — работы по спилу деревьев запрещены до вынесения решения. Любые действия по уничтожению аллеи теперь незаконны», — подчеркнул он.

Первое заседание суда по этому делу назначено на 8 июля 2026 года.