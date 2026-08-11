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Страна и мир Длинных новогодних праздников не будет ближайшие пять лет: в чем причина

Длинных новогодних праздников не будет ближайшие пять лет: в чем причина

Предстоящие новогодние каникулы сократили

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Продолжительный зимний отдых ожидает нас через пять лет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПродолжительный зимний отдых ожидает нас через пять лет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Продолжительный зимний отдых ожидает нас через пять лет

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Следующие длинные новогодние каникулы продолжительностью 12 дней ожидают россиян через пять лет. Подробнее об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Предварительно, 31 декабря 2031 года выпадает на среду, а 11 января 2032 года — на воскресенье. Если правила не изменятся, отдых растянется на 12 дней», — сказала Подольская в разговоре с РИА «Новости».

Она подчеркнула, что этот прогноз чисто календарный, а не нормативный. По ее словам, такая продолжительность отдыха обусловлена совпадением календарной схемы декабря 2031 года и января 2032 года с декабрем 2025 года и январем 2026 года. В указанные периоды 31 декабря приходится на среду, что позволяет Министерству труда и социальной защиты РФ в соответствии с обычным переносом выходных дней сделать этот день нерабочим.

До этого момента у людей тоже будут достаточно продолжительные зимние праздники. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В следующем году продолжительность новогодних каникул может уменьшиться на один день. Однако в настоящий момент проект производственного календаря пока не получил окончательного утверждения.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Отдых Новогодние каникулы Производственный календарь
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Комментарии
2
Гость
10 часов
Заголовок то опять..... думала пиши пропал зимний отдых, а тут то
Гость
12 часов
Вообще не нужны такие загулы. Кому очень надо и аж горит в одном месте, они и так уедут на отдых. 31, 1, 2 и 3 отдохнули, 4-6 поработали, 7-9 снова отдохнули и более чем достаточно. Лучше летом дней добавить к 12 июня, когда уже точно у всех лето.
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