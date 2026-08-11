Длинных новогодних праздников не будет ближайшие пять лет: в чем причина

Продолжительный зимний отдых ожидает нас через пять лет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Следующие длинные новогодние каникулы продолжительностью 12 дней ожидают россиян через пять лет. Подробнее об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Предварительно, 31 декабря 2031 года выпадает на среду, а 11 января 2032 года — на воскресенье. Если правила не изменятся, отдых растянется на 12 дней», — сказала Подольская в разговоре с РИА «Новости».

Она подчеркнула, что этот прогноз чисто календарный, а не нормативный. По ее словам, такая продолжительность отдыха обусловлена совпадением календарной схемы декабря 2031 года и января 2032 года с декабрем 2025 года и январем 2026 года. В указанные периоды 31 декабря приходится на среду, что позволяет Министерству труда и социальной защиты РФ в соответствии с обычным переносом выходных дней сделать этот день нерабочим.