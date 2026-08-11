Длинных новогодних праздников не будет ближайшие пять лет: в чем причина

Следующие длинные новогодние каникулы продолжительностью 12 дней ожидают россиян через пять лет. Подробнее об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Предварительно, 31 декабря 2031 года выпадает на среду, а 11 января 2032 года — на воскресенье. Если правила не изменятся, отдых растянется на 12 дней», — сказала Подольская в разговоре с РИА «Новости».
Она подчеркнула, что этот прогноз чисто календарный, а не нормативный. По ее словам, такая продолжительность отдыха обусловлена совпадением календарной схемы декабря 2031 года и января 2032 года с декабрем 2025 года и январем 2026 года. В указанные периоды 31 декабря приходится на среду, что позволяет Министерству труда и социальной защиты РФ в соответствии с обычным переносом выходных дней сделать этот день нерабочим.
До этого момента у людей тоже будут достаточно продолжительные зимние праздники. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В следующем году продолжительность новогодних каникул может уменьшиться на один день. Однако в настоящий момент проект производственного календаря пока не получил окончательного утверждения.