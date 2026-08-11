Погода 11 августа подскажет, насколько морозной будет зима — приметы и поверья

Во вторник, 11 августа, православные христиане чтят память святого мученика Каллиника Киликийского, жившего в III–IV веках. Традиционно считалось, что в этот день начинает созревать калина. По народным приметам по погоде 11 августа можно определить, насколько суровой будет зима.
Если утром будут заморозки, то холодный сезон начнется раньше срока и будет суровым. Стоит ждать и сильных морозов. А теплый и засушливый день — знак мягкой зимы, которая еще и придет позже положенного.
Дожди и грозы говорят о том, что зима придет вовремя, но будет очень снежной. Туман предвещает частые оттепели в декабре, а вот обилие калины говорит об очень морозной и снежной зиме. Сильный порывистый ветер — предвестник частых метелей.
Народные традиции и обычаи
Завершение сенокосных работ. К 11 августа в ряде мест старались докосить оставшиеся участки и убрать сено: верили, что после этого дня погода может стать менее надежной, а сырость испортит заготовленное. Сено аккуратно складывали в стога, перекладывая ветками можжевельника или полыни — считалось, что так оно лучше хранится и отпугивает грызунов.
Проверка запасов и утвари. Хозяева осматривали закрома, проверяли, не завелась ли сырость или вредители, перебирали инструменты. Это был день «мелких, но важных дел»: подбить гвоздь, подлатать корзину, починить упряжь.
Угощение для работников. Тем, кто помогал в хозяйстве, обязательно предлагали сытный обед или хотя бы кусок пирога и кружку кваса. Щедрость в этот день считалась залогом того, что до зимы хватит и сил, и припасов.
Сбор поздних трав и цветов. В некоторых местах 11 августа собирали травы, которые к этому времени набирали наибольшую силу: зверобой, душицу, чабрец. Их сушили в тени и хранили для зимних чаёв и настоев.
Что в народе старались не делать
Не лениться и не откладывать срочные дела. Считалось, что промедление 11 августа может обернуться потерями: сено отсыреет, инструменты сломаются, а работы к осени станет только больше.
Не ссориться с теми, кто помогает в хозяйстве. Конфликт с работником или соседом, который пришел на подмогу, мог «испортить весь сезон»: верили, что обида надолго лишает удачи в делах.
Не начинать крупных покупок и сделок. День считали неподходящим для серьезных трат и обещаний: верили, что договоренности, заключенные 11 августа, могут оказаться непрочными.
Не пренебрегать отдыхом. Несмотря на напряженный ритм, старались не работать до полного изнеможения: считалось, что переутомление в этот день особенно сильно истощает силы и может привести к болезни.