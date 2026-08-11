Погода 11 августа подскажет, насколько морозной будет зима — приметы и поверья

Завершение сенокосных работ. К 11 августа в ряде мест старались докосить оставшиеся участки и убрать сено: верили, что после этого дня погода может стать менее надежной, а сырость испортит заготовленное. Сено аккуратно складывали в стога, перекладывая ветками можжевельника или полыни — считалось, что так оно лучше хранится и отпугивает грызунов.

Проверка запасов и утвари. Хозяева осматривали закрома, проверяли, не завелась ли сырость или вредители, перебирали инструменты. Это был день «мелких, но важных дел»: подбить гвоздь, подлатать корзину, починить упряжь.

Угощение для работников. Тем, кто помогал в хозяйстве, обязательно предлагали сытный обед или хотя бы кусок пирога и кружку кваса. Щедрость в этот день считалась залогом того, что до зимы хватит и сил, и припасов.