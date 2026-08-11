Дворец молодежи в Ярославле закрыли на ремонт Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Мы закрыты на ремонт!» — гласит объявление на здании Дворца молодежи в Ярославле.

Его закрыли этим летом, а обновление должны закончить до конца августа.

Молодежный центр «Дворец Молодёжи. Центр Патриотического Воспитания» — это государственное автономное учреждение молодежной политики Ярославской области, учредитель которого является Министерство молодежной политики Ярославской области.

Стало известно, что изменится во Дворце молодежи в Ярославле после ремонта Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как рассказали 76.RU в самом учреждении, в здании обновят концертный зал и санузлы.

«Для нас каждый ремонт — важный этап и значимая часть нашей работы, ведь мы хотим сделать „Дворец Молодёжи“ ещё уютнее и комфортнее для наших посетителей. На эти работы мы выиграли федеральную субсидию в 2025 году по программе „Регион для молодых“ нацпроекта „Молодёжь и дети“, инициированного президентом России Владимиром Путиным», — рассказали 76.RU во Дворце молодежи.

В зале заменят напольное покрытие, а затем поменяют кресла для зрителей. В санузлах для посетителей Дворца также обновят покрытие стен и пола, установят новые светильники, сантехнику и перегородки.

«Проводимые ремонтные работы не изменяют предмет охраны объекта культурного наследия, то есть не затрагивают конструктив и облик здания, — добавили в учреждении. — В общей сложности на ремонтные работы и замену кресел выделено почти 8 млн рублей, из них более 7 млн рублей из федерального бюджета и более 300 тысяч из областного».

Открытие Дворца Молодёжи после всех работ запланировано на начало сентября 2026 года.

«Работа творческих коллективов в летний период традиционно отличается от работы во время учебного года и ремонтные работы проводятся как раз в удобное время. В июле–августе часть объединений работает в усеченном формате и продолжает свою деятельность в репетиционных залах, часть уходит на каникулы или работает в выездном формате», — пояснили во Дворце.