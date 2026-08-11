Топливный кризис докатился до Абхазии: реально ли там найти бензин и как это отразилось на жизни курорта

В Абхазии есть море, солнце, прекрасные пляжи и свежие фрукты, вот только с бензином проблемы Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU, Булат Салихов / UFA1.RU

Топливный кризис добрался и до Абхазии — вслед за Крымом. Многие россияне в июле и августе поехали в эту страну, рассчитывая на спокойный, безопасный и дешевый отдых, но после прохождения километровых заторов на границе столкнулись и с очередями на заправках.

MSK1.RU выяснил, что происходит с бензином в Абхазии и что об этом говорят отдыхающие.

«Бензин есть — и очереди тоже есть»

В этом году Абхазия бьет все рекорды по числу туристов. Многие приезжают сюда на машинах, потому что отдыхать в Сочи дорого, а в Крыму перебои с бензином. Но и досюда докатился топливный кризис. Интернет-пользователи вовсю обсуждают ситуацию в соцсетях.

«На „Азиде“ сейчас нет бензина, но есть дизтопливо. Так что можно без очередей заехать», — комментирует Снежана Силина.

«Подъехали на „Подорожник“, семь утра. Машин нет. Думал, сейчас быстро заправимся. Да, но только топлива тоже нет», — рассказывает местный блогер.

5 августа на многих заправках от Сухума до Псоу ситуация была критической Источник: tourism_abkhazia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Бензин есть, газ есть — и очереди тоже есть. 92-й бензин — 73 рубля, 92-й ультра — 76,5, 95-й — по 90 рублей, — сообщает Андромеда. — Отдельных колонок нет, но дизтопливо есть везде, на любой АЗС заправитесь».

«Сегодня с 03:20 до 06:20 стояла в очереди в сухумской „Роснефти“. В сторону Сухума три полосы было, от Сухума — две, просто переполненная дорога была», — жалуется kaaspii_676.

«Бензин есть, но очереди реально есть. На „Роснефти“ 40 минут стояли. В „Подорожнике“ муж минут 20 стоял, был только 95-й. Лимит — 20 литров», — пишет Ks.

Очереди пугают автомобилистов уже несколько дней Источник: vagarshak_travel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Сегодня проехали от Гагр до Сухума, бензин есть на „Подорожнике“ и „Роснефти“, но очереди ого-го. Вот теперь думаем, как быть, хоть в ночь ехать и стоять. А хотели покататься по интересным местам», — рассказала MSK1.RU Юлия Кокшина.

Автомобилисты отмечают, что тотального дефицита топлива нет, но ситуация с очередями на заправку многих действительно напрягает.

«Очереди большие, особенно в Сухуме, потому что работают только две АЗС. Если не считать Сухум, то ночью или рано утром легко заправиться по трассе. Думаю, в скором времени ситуация нормализуется», — поделилась с MSK1.RU девушка с ником L.

Вереница машин заметна и на этой фотографии Источник: Сергей

«Ну, собственно, вот. Не прошло и 45 минут — и 20 литров добавилось в бак. Бензин есть! Просто желающих много», — считает Сергей.

Некоторые автомобилисты пишут в соцсетях, что проблема с дефицитом топлива в Абхазии надуманна и уже неактуальна.

«Бензин есть, и в достаточном количестве. Проезжал сегодня шесть заправок от Нового Афона до Псоу, везде бензин есть! Очереди до получаса, и то не везде, на „Подорожнике“ были меньше. Завтра обязательно нужно заправиться, потому что сдавать арендованную тачку. Уверен, что заправлюсь и без проблем», — рассуждает Андрей.

«Ближе к границе свободнее на заправках, из Пицунды ездят на „Роснефть“ заправляться. Ехали с таким человеком как раз вчера», — делится опытом Annushka Nova.

«Пару канистр в багажник — и помчали»

Пока на местных АЗС ввели ограничения на продажу топлива в одни руки, водители пытаются адаптироваться к новым правилам.

«Лимит 20 литров, плюс очереди — это плюс-минус час», — делится впечатлениями Aleksandr Sergeevich.

«Что за идиотизм — по 20 литров давать. Ладно, в канистры не наливают, но полный бак нальешь человеку, на 2–3 дня хватит, и он не приедет опять и не будет в очереди стоять. Искусственный ажиотаж», — считает svetlana_ladaria

«Пару канистр в багажник — и помчали. Ну официально можно 10 литров, а так — в чемодан положить, никто и не заметит», — подсказывает Aleks.

Очередь на заправку в Сухуме в шесть утра Источник: vagarshak_travel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«На „Роснефти“ всегда очередь почему-то больше. То ли отдыхающие свято в нее верят, то ли многие на топливных картах сидят, но который раз замечаю, что, проехав немного от пицундского светофора, на „Подорожнике“ меньше машин, причем можно и на противоположной стороне заправиться, если что», — советует Андрей.

«Люди сами создают этот ажиотаж. Я заправляюсь на маленьких заправках без очереди. 414 тонн бензина раскидать по стране не так-то быстро. Примерно дней 10 еще так будет», — уверена irina.vardaniya

В целом настроения у отдыхающих не такие паникерские, как было в Крыму. Люди переживают из-за отключений света, воды и атак беспилотников, длинных очередей на границе, но кажется, что это не останавливает поток туристов из России в Абхазию.

«Стоят в километровых пробках часами»

Владельцы турбизнеса и экскурсий тоже страдают, так как сейчас самый сезон зарабатывать деньги. Вот только если нет бензина, то и туристов не покатаешь, и не заработаешь.

«Ситуация так себе: мы вчера ездили из Гагры на чайные плантации через всю Абхазию, люди стоят в километровых пробках часами, — признаётся MSK1.RU владелец туристического бизнеса Apsny holiday Константин. — Бензин привозят, но его не успевают разлить на всех заправках, и многие заправки просто вынуждены были закрыться».

Отсутствие топлива никак не сказывается на пляжной активности туристов Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU

«Эти очереди на АЗС — настоящий кошмар и проверка на прочность. Туристы плачут, что опоздают на самолет или поезд в Адлер, дети в салоне капризничают, кондиционер на стоянке выключать нельзя — жара дикая, а работает он при включенном двигателе, поэтому топливо сгорает прямо на глазах, — жалуется MSK1.RU организатор трансферов Даут. — Очень надеемся, что эту ситуацию с поставками решат в ближайшие дни, иначе сорвем весь пик сезона».

Более спокойно воспринимают топливный кризис большие компании, которые также занимаются трансферами и экскурсиями.

«Со стороны нашей работы на сегодня проблем нет, — рассказала MSK1.RU генеральный директор „Апсуа Тур“ Елизавета Малания. — Наш автопарк в основном на дизтопливе, потому мы работаем без перебоев. Есть сложности на сегодня, но они не так критичны. На отдых туристов это не особо влияет. Думаю, что в самое ближайшее время проблема будет решена».

«Лучше путешествовать на поездах»

Пока автомобилисты теряют время в очередях и делятся лайфхаками, где залить бензин, эксперты туротрасли призывают не паниковать и подчеркивают, что эти трудности — временные.

«Дефицит, по оценкам властей, связан с двумя факторами: пиком туристического сезона, когда потребление топлива резко возрастает, и логистическими задержками поставок из России, — объясняет MSK1.RU гендиректор „Центра туризма и отдыха“ Люсинэ Кодякова. — В республику уже отгружено около 1600 тонн бензина АИ-92, но, как отмечают местные жители, отгрузка — это еще не поступление топлива на заправки. Очередная партия ожидается в ближайшие дни, а полную стабилизацию власти прогнозируют к середине августа».

Изучить Абхазию на машине самостоятельно по-прежнему можно, но времени на заправку потратите много Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU

«Сейчас в Абхазии действительно много автотуристов, но ситуация с обеспечением топливом сопоставима с Краснодарским краем. Масштабной проблемы с бензином нет — заправиться в стране можно, топливо на АЗС имеется, — подчеркивает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. — На туристическом потоке и спросе на направление эта ситуация не отражается».

Тем, кто, несмотря на перебои с топливом, всё же решил поехать на курорты Абхазии, лучше пересмотреть логистику или даты отдыха.

«Самое лучшее решение — путешествовать на электричках или поездах, — рекомендует владелец турбизнеса Константин. — Если все-таки на своей машине, то перед поездкой заправьтесь на российской стороне. Также можно заказать трансфер или экскурсию, чтобы хоть немного сократить количество машин».

Находчивые местные жители не унывают — варят кофе и играют в нарды в очереди на АЗС Источник: abkhazia_amra_market / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эксперты объясняют, что российские автомобилисты могут взять с собой запас топлива в канистрах, ввозить разрешают до 20 литров.