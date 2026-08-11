Правила лечения в поликлиниках станут жестче: что изменится для пациентов

Пациентов защитят от лишних трат на лечение Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

С 1 сентября в медицинских организациях начнут действовать новые правила оказания платных услуг. Главным нововведением будет то, что клиникам запретят сокращать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи по ОМС из-за отказа пациента от платных опций. Более того, медиков обяжут информировать клиентов о возможности получить нужную помощь бесплатно.

«Бесплатная помощь должна оказываться в полном объеме и в установленные сроки, независимо от того, воспользовался человек платными услугами или нет», — отметил в разговоре с «Известиями» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

По его словам, такая норма должна устранить проблему, когда пациентам навязывают выбор между «долго ждать» и «заплатить». Если в медорганизации человеку сообщают, что быстрее получить услугу можно только платно, нарушение нужно зафиксировать. Следует сохранить запись на прием, переписку, письменный отказ или предложение платной услуги, а также дату, время и Ф. И. О. сотрудника.

«Пишут заявление на имя главврача, в котором указывают фактические обстоятельства. Потом копию направляют в департамент здравоохранения — у него есть сайт. В Москве на этот сайт достаточно направить заявление, и, как правило, меры принимаются достаточно быстро», — перечислила алгоритм действий медицинский юрист Ирина Гриценко.

Кроме того, с 1 сентября появятся еще несколько правил: