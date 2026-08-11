Правила лечения в поликлиниках станут жестче: что изменится для пациентов

С 1 сентября в медицинских организациях начнут действовать новые правила оказания платных услуг. Главным нововведением будет то, что клиникам запретят сокращать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи по ОМС из-за отказа пациента от платных опций. Более того, медиков обяжут информировать клиентов о возможности получить нужную помощь бесплатно.
«Бесплатная помощь должна оказываться в полном объеме и в установленные сроки, независимо от того, воспользовался человек платными услугами или нет», — отметил в разговоре с «Известиями» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.
По его словам, такая норма должна устранить проблему, когда пациентам навязывают выбор между «долго ждать» и «заплатить». Если в медорганизации человеку сообщают, что быстрее получить услугу можно только платно, нарушение нужно зафиксировать. Следует сохранить запись на прием, переписку, письменный отказ или предложение платной услуги, а также дату, время и Ф. И. О. сотрудника.
«Пишут заявление на имя главврача, в котором указывают фактические обстоятельства. Потом копию направляют в департамент здравоохранения — у него есть сайт. В Москве на этот сайт достаточно направить заявление, и, как правило, меры принимаются достаточно быстро», — перечислила алгоритм действий медицинский юрист Ирина Гриценко.
Кроме того, с 1 сентября появятся еще несколько правил:
договор на платное лечение можно будет заключить удаленно: через сайт, приложение клиники или мессенджер MAX;
тем, кто обращается за анонимными медуслугами, больше не потребуется указывать в договоре паспортные данные. При этом четкие сроки оказания помощи будут прописываться в документе, чтобы отслеживать соблюдение клиникой обязательств;
вводится понятие приблизительной сметы. При сложных случаях лечения клиника сможет указать вероятный рост стоимости услуг. Если смету придется расширить, пациента должны сразу уведомить;
упростится процесс оформления социального налогового вычета — по запросу пациента клиника обязана предоставить рецепт с печатью и подписью врача или выписку из медкарты;
подробная информация о методах лечения, рисках и ожидаемых результатах будет предоставляться не автоматически, а только по просьбе человека и в понятной форме.