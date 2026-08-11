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Здоровье Правила лечения в поликлиниках станут жестче: что изменится для пациентов

Правила лечения в поликлиниках станут жестче: что изменится для пациентов

Рассказываем подробнее обо всех нововведениях

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Пациентов защитят от лишних трат на лечение | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUПациентов защитят от лишних трат на лечение | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Пациентов защитят от лишних трат на лечение

Источник:

Екатерина Тычинина / 74.RU

С 1 сентября в медицинских организациях начнут действовать новые правила оказания платных услуг. Главным нововведением будет то, что клиникам запретят сокращать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи по ОМС из-за отказа пациента от платных опций. Более того, медиков обяжут информировать клиентов о возможности получить нужную помощь бесплатно.

«Бесплатная помощь должна оказываться в полном объеме и в установленные сроки, независимо от того, воспользовался человек платными услугами или нет», — отметил в разговоре с «Известиями» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

По его словам, такая норма должна устранить проблему, когда пациентам навязывают выбор между «долго ждать» и «заплатить». Если в медорганизации человеку сообщают, что быстрее получить услугу можно только платно, нарушение нужно зафиксировать. Следует сохранить запись на прием, переписку, письменный отказ или предложение платной услуги, а также дату, время и Ф. И. О. сотрудника.

«Пишут заявление на имя главврача, в котором указывают фактические обстоятельства. Потом копию направляют в департамент здравоохранения — у него есть сайт. В Москве на этот сайт достаточно направить заявление, и, как правило, меры принимаются достаточно быстро», — перечислила алгоритм действий медицинский юрист Ирина Гриценко.

Кроме того, с 1 сентября появятся еще несколько правил:

  • договор на платное лечение можно будет заключить удаленно: через сайт, приложение клиники или мессенджер MAX;

  • тем, кто обращается за анонимными медуслугами, больше не потребуется указывать в договоре паспортные данные. При этом четкие сроки оказания помощи будут прописываться в документе, чтобы отслеживать соблюдение клиникой обязательств;

  • вводится понятие приблизительной сметы. При сложных случаях лечения клиника сможет указать вероятный рост стоимости услуг. Если смету придется расширить, пациента должны сразу уведомить;

  • упростится процесс оформления социального налогового вычета — по запросу пациента клиника обязана предоставить рецепт с печатью и подписью врача или выписку из медкарты;

  • подробная информация о методах лечения, рисках и ожидаемых результатах будет предоставляться не автоматически, а только по просьбе человека и в понятной форме.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Клиника Лечение Услуга Здоровье Больница
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Комментарии
8
Гость
8 часов
Сразу в морг будут отправлять?..
Гость
10 часов
Прозрачность это очень важно, когда сразу видно, где платно, а где бесплатно, людям проще планировать. А если ещё и скорость помощи вырастет вообще отлично!
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Гость
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