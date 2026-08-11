«Впервые в жизни вызывал наряд»: буйные соседи закошмарили молодую семью — как с ними бороться по закону

Эту бессонную ночь молодая семья запомнит надолго Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Проблемы принято решать по мере поступления, но когда сталкиваешься с чем-то впервые, не всегда понятно, как действовать. Криминальный корреспондент E1.RU Сергей Бодров попал в классическую переделку: ночь, грохот, соседи. Разговоры не помогли, не спасли и росгвардейцы — они так и не смогли достучаться до буйной компании. Публикуем историю глазами журналиста и вместе с адвокатом разбираемся, как по закону утихомирить нарушителей тишины.

«Заткните рты»

Наш жилой комплекс позиционируется как семейный, и это правда так: большинство квартир занимают пары с детьми. Мы с женой тоже воспитываем замечательную дочь, которой всего год и восемь месяцев. Сон для детей очень важен: если с ним будут проблемы, то весь последующий день можно смело вычеркнуть и забыть. Малыш будет чувствовать себя разбито, а режим собьется. Мы очень внимательно следим за комфортом дочери.

Внезапно в 23 часа нам прилетел «привет» от соседки. Это сейчас я знаю, что на этаже с нами живет молодая девушка, которая снимает жилье, а до этого ее не было видно и слышно.

Она привела друзей. К сожалению, их досуг замкнулся на употреблении спиртного с последующими визгами, криками и выяснением отношений. Меня поражали звуки, которые доносились из этой квартиры. Вспоминаю себя в молодости и не могу представить, чтобы мы беспричинно кричали: «А-а-а-а-а-а-а». Это какая-то дикость.

Соседские разборки сопровождались стуками по стенам и полу. Казалось, от квартиры не останется ничего. Единственное, что могу записать в плюс соседке, — ее рвение остановить балаган друзей.

«Заткните рты. Соседи будут ругаться. Вы дураки», — примерно так призывала она к порядку. Естественно, речь я заменил на цензурную.

Но, к сожалению, ее труды легко перечеркиваются, ведь она была одним из основных генераторов крика. После того как на мою просьбу не шуметь никак не отреагировали, я набрал 112. Подумалось, что кардинальные изменения могут произойти, если компашка увидит силовиков. Признаюсь, впервые в жизни вызывал наряд. До этого были только звонки в скорую.

После этого буйная молодежь решила, как мне показалось, ретироваться. Они вышли всей оравой из квартиры и двинули на выход. Я подумал: вот он — заветный результат. Позвонил еще раз в 112 и попросил отменить заявку, заботясь о силовиках. Зачем им просто так приезжать и стучать в жилище, где никого нет?

Долгожданная тишина прервалась буквально через 40 минут. Возможно, соседи просто прогулялись до ближайшего круглосуточного и вернулись. С этого момента (было примерно два ночи) крики стали еще громче. Пришлось снова звонить в экстренные службы.

Отмечу работу ведомств. Из полиции мне перезвонили довольно быстро, расспросили обо всём и передали информацию в Росгвардию. Шесть крепких бойцов в полной амуниции с автоматами приехали оперативно. Почему-то от дежурного им передали сведения, что мне якобы угрожают ножом, — такого я не говорил. Может, дежурный решил так ускорить их выезд?

К моменту прибытия силовиков арендатор ушла из дома. Ее друзья, конечно же, не стали открывать двери. Может, правда спали. Старший из росгвардейцев посоветовал написать заявление участковому, чтобы он разбирался в ситуации. Параллельно ночью я искал контакт собственника. Спасибо домовому чату — хоть когда-то он пригодился.

Наряд силовиков оперативно приехал на ночной вызов Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Передал хозяину квартиры информацию о произошедшем, он пообещал разобраться. В итоге вся эта история продлилась до шести утра. Уже в девять я поехал в редакцию. Наша семья благодарит соседей за позитивный и бодрый заряд на весь оставшийся день. Еще бы спички подарили нам, чтобы глаза не смыкались.

Думаю, что сосед оставит квартирантку, хотя до этого говорил, что серьезно подойдет к вопросу о выселении. Понятно, что терять источник дохода не хочется. Вдруг не получится сразу найти ей замену? Мы с женой не питаем негатива к этой соседке-тусовщице. Пусть живет, главное, чтобы без повторений.

Кстати, она (видимо, пытаясь оправдаться) обманула собственника, сказав, что шум был еще и в другой квартире на этаже. Там живет хорошая и ответственная семья с ребенком. Они бы так себя не повели, хочется верить мне. Да и я выходил в подъезд — никто там не шумел.

Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, история закончится положительно.

Если у вас по соседству живут молодые люди, которые тоже устраивают ночные и шумные посиделки, а собственник жилья не реагирует, можно попробовать воззвать к совести через родителей. Иногда звонок маме вашего визави может в кратчайшие сроки решить тупиковую ситуацию. Мой знакомый однажды так добился возвращения долга. И правда: кому хочется, чтобы мама переживала?

Как легально бороться с соседями

О том, как решить вопрос в юридической плоскости, я попросил рассказать адвоката Маргариту Жукову. Дальнейшая инструкция — от ее лица.

Законодательство предусматривает несколько взаимодополняющих правовых механизмов борьбы с шумными соседями:

административную ответственность . Региональные законы о тишине, ст. 6.4 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при шуме от оборудования;

гражданско-правовую защиту . Негаторный иск о запрете создающих шум действий по ст. 304 ГК РФ, компенсация морального вреда, возмещение вреда;

при систематическом нарушении прав соседей возможны и крайние меры: выселение нанимателя и даже принудительное прекращение права собственности на жилое помещение. Практика Верховного суда РФ подтверждает, что шум от соседей (громкая музыка, ремонт ночью, крики) может квалифицироваться как систематическое нарушение прав соседей.

Еще существуют местные законы об административных правонарушениях — размеры штрафов в них зависят от конкретного региона.

Исключением считается шум от действий, связанных с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности, а также работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям. В число исключений также входит шум от богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проводимых в соответствии с федеральным законом.

Под административную статью (6.4 КоАП РФ) можно попасть, когда шум превышает установленные требования. Однако важно учитывать нюанс из судебной практики: шум, обусловленный поведением людей (музыка, крики), санитарными нормативами не регламентируется: СанПиН касаются шума от инженерного и технологического оборудования. Поэтому для «поведенческого» шума ключевой инструмент — региональный закон о тишине, а СанПиН — для шума от оборудования.

Адвокат объяснила, как можно наказать шумных соседей Источник: Маргарита Жукова

Право на тишину защищается и в гражданском порядке. Обязанность пользоваться жилым помещением с соблюдением прав и законных интересов соседей закреплена в ч. 4 ст. 17 ЖК РФ. Пределы осуществления права собственности на жилое помещение разъяснены в пункте 10 постановления пленума Верховного суда «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ».

Собственник вправе требовать устранения нарушений его права. Этим правом обладает и владелец, не являющийся собственником. Суд, удовлетворяя такой иск, может как запретить ответчику совершать определенные действия (например, использовать звукоусиливающую аппаратуру в ночное время), так и обязать устранить последствия нарушения. Также в суде можно требовать компенсацию морального вреда. Систематическое лишение соседа покоя и сна нарушает его личные неимущественные права и дает основание для компенсации.

Если ваш покой нарушают систематически, то арендатора можно принудительно выселить через суд. Если собственник получил несколько предупреждений, но не успокоился, в этом случае может быть принято решение о продаже помещения с публичных торгов. Маргарита Жукова адвокат

Важно помнить, что каждое нарушение необходимо фиксировать. Если они системные, стоит вести журнал с указанием даты, времени и характера шума. Фиксировать всё с помощью аудио- и видеозаписей, привлекать соседей, членов семьи, вызывать полицию.

Если шумный сосед создает своим поведением негативную обстановку в отношении нескольких соседей, необходимо скооперироваться и действовать системно. Каждый вызов полиции должен заканчиваться составлением протокола об административном нарушении или рапорта об обнаружении признаков преступления. Необходимо сохранять номер КУСП, копии постановлений о привлечении к ответственности либо об отказе в возбуждении уголовного дела. В последствии эти документы будут доказательством.

А вас беспокоят шумные соседи? Шумят так, что вызываю полицию Да, регулярно, просьбы быть потише не помогают Время от времени, к просьбам прислушиваются У меня спокойные соседи Я сам шумный сосед, делаю в своей квартире что хочу Опишу свою ситуацию в комментариях

Ранее мы писали, как посуточная аренда квартир под «вписки» портит жизнь соседям. Юрист объяснила, как с этим можно бороться.