Родить американца станет сложнее. Трамп второй раз пошел войной на «родильный туризм»

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У Дональда Трампа с друзьями есть традиция: каждые шесть лет запрещать «родильный туризм». Вот и сейчас президент США подписал сразу два указа, которые должны ограничить автоматическое получение американского гражданства детьми иностранцев, специально приехавших в страну рожать, рассказывает «Фонтанка».

«Сейчас люди строят вокруг этого бизнес, богатые люди строят бизнес вокруг права на гражданство по рождению. Так это не должно работать», — заявил Трамп во время подписания документов. По его словам, таким способом уже воспользовались «сотни тысяч» иностранцев.

Но проблема в этой истории не только в том, пройдет ли инициатива президента через суды. Еще один вопрос — насколько велик сам «родильный туризм». Официальной статистики на этот счет в США вообще нет, а наиболее серьезные доступные оценки показывают, что речь идет скорее о тысячах или десятках тысяч детей в год — при 3,6–3,7 млн родов в стране.

Ирония в том, что воевать с «родильным туризмом» Трамп начал еще во время своего первого президентского срока. Шесть с половиной лет назад «Фонтанка» подробно рассказывала, как новые правила ударили по целой индустрии поездок россиянок в Майами, Лос-Анджелес и другие американские города.

Первый заход: не запретить роды, а не дать визу

В первый раз, 23 января 2020 года, Госдепартамент США объявил, что со следующего дня меняет правила выдачи неиммиграционных виз категории B. Консульскому офицеру предписывалось отказать заявительнице, если он считает, что главная цель ее поездки — родить в США ради американского гражданства ребенка.

Причем правило было сформулировано довольно жестко. Если у сотрудника консульства появлялись основания считать, что женщина может родить во время предполагаемой поездки, возникала презумпция, что именно за этим она и едет. Доказывать обратное должна была сама заявительница.

Беременность сама по себе препятствием для въезда не становилась. Можно было ехать к родственникам, путешествовать или получать медицинскую помощь. Но если поездка объяснялась лечением, требовалось подтвердить договоренности с врачами и клиникой и показать, что пациентка способна самостоятельно оплатить все расходы.

То есть запрет 2020 года касался прежде всего получения новой туристической визы именно ради родов. Он не отменял 14-ю поправку к Конституции и не лишал американского гражданства детей, которые все-таки появлялись на свет на территории США. Сам Госдепартамент тогда специально это оговаривал.

Именно поэтому российские организаторы таких поездок, которых тогда опрашивала «Фонтанка», не считали решение смертельным для своего бизнеса.

«Новые обнародованные правила касаются инструкций только для визовых офицеров», — объяснял представитель специализировавшейся на родах в США компании Utour. У многих клиенток уже имелись долгосрочные американские визы, а правила въезда непосредственно на границе тогда не менялись.

В компании Happy Baby тоже обещали продолжать работать и рекомендовать женщинам говорить на собеседованиях правду. А сразу несколько клиенток Utour после объявления новых правил просто отложили назначенные интервью в консульстве в расчете на то, что решение могут оспорить.

Эти расчеты оказались лишь отчасти верными: правило 2020 года пережило смену американской администрации и действует до сих пор. На сайте Госдепартамента США прямо сказано, что поездка, главной целью которой является рождение ребенка ради американского гражданства, не является допустимой целью туристической визы.

Теперь Трамп хочет пойти дальше

Нынешняя попытка принципиально отличается от решения шестилетней давности.

Один из новых указов снова нацелен непосредственно на «родильный туризм» и поручает Госдепартаменту и Министерству внутренней безопасности ужесточить борьбу с такими поездками и компаниями, которые их организуют.

Но второй документ пытается затронуть уже право самого ребенка на гражданство. Администрация хочет расширить перечень исключений из принципа автоматического гражданства по рождению, в том числе распространив их на случаи, когда родители, по мнению властей, въехали в США обманным путем специально ради родов.

Советник Белого дома Стивен Миллер сформулировал задачу предельно просто: «Практика „родильного туризма“ с момента подписания этого указа запрещена».

Вот только слово «запрещена» здесь еще не означает, что вопрос решен.

14-я поправка к Конституции США, принятая в 1868 году, устанавливает гражданство для людей, родившихся или натурализованных в Соединенных Штатах и находящихся под их юрисдикцией. Более века судебная практика трактует эту норму чрезвычайно широко.

Первую попытку Трампа изменить эту систему во время второго президентского срока Верховный суд 30 июня 2026 года признал неконституционной. Теперь Белый дом пытается зайти с более узкой стороны — не отменить гражданство для всех детей нелегальных мигрантов и иностранцев со временным статусом, а расширить исторически существующие исключения.

Reuters отмечает, что последствия новых указов пока неясны, а правозащитники уже готовятся оспаривать их и считают новую конструкцию также обреченной на поражение в суде.

При рассмотрении предыдущего дела председатель Верховного суда Джон Робертс довольно емко ответил на аргумент администрации о том, что мир сильно изменился с 1868 года: «Это новый мир. Это та же Конституция».

Так сколько женщин на самом деле приезжают в США рожать?

Вот здесь начинается самое интересное.

Трамп говорит о «сотнях тысяч». Пограничный координатор Белого дома Том Хоман весной также рассказывал о «сотнях тысяч» россиян и китайцев с детьми — гражданами США.

Но когда генерального солиситора (главный государственный адвокат) США Джона Сауэра непосредственно в Верховном суде спросили, известно ли администрации, насколько распространен «родильный туризм», он ответил: «Никто точно не знает» (цитата по CBC).

Действительно, отдельной государственной статистики «детей, родившихся в результате „родильного туризма“», Америка не ведет.

Самый близкий официальный показатель есть у Центров по контролю и профилактике заболеваний США. В 2024 году в США и на американских территориях родились около 9600 детей у женщин, указавших постоянный адрес за пределами страны.

Но даже эта цифра не равна числу «родильных туристов».

С одной стороны, туда попадают иностранки, которые оказались в США во время беременности вовсе не ради паспорта ребенка. С другой — туда могут не попасть женщины, специально приехавшие рожать, но указавшие американский адрес.

Migration Policy Institute приводит наиболее широкую из регулярно цитируемых оценок — примерно 22–26 тысяч рождений в год могут быть связаны с birth tourism. При более чем 3,5 млн родов ежегодно это меньше одного процента всех родившихся в США детей.

Reuters приводит похожую оценку Center for Immigration Studies — 20–25 тысяч рожениц за год в период 2016–2017 годов. Сам CIS выступает за более жесткую иммиграционную политику, поэтому эту оценку нельзя считать нейтральной государственной статистикой.

Шесть лет назад цифры были выше. В материале «Фонтанки» за 2020 год приводилась тогдашняя оценка CIS — около 36 тысяч женщин в год, которые рожали в США и затем уезжали домой. Американские СМИ называли среди основных стран происхождения Китай и Россию.

То есть даже верхние оценки далеки от сотен тысяч рождений каждый год.

Русский Майами

Для россиянок главным американским направлением долгое время была Южная Флорида.

В конце 2010-х американские СМИ писали о настоящей индустрии вокруг русскоязычных беременных в Майами и особенно в Sunny Isles Beach, который из-за большой русскоязычной диаспоры получил прозвище Little Russia.

NBC рассказывал, что ежегодно туда приезжали сотни беременных россиянок, а стоимость услуг посредников составляла от 20 до более чем 50 тысяч долларов. В пакет могли входить оформление документов, жилье, переводчик, медицинское сопровождение и организация родов. Помимо россиянок крупными группами клиентов назывались китаянки и гражданки Нигерии.

Одна россиянка рассказывала журналистам, что только в ее самолете вместе с ней летели еще четыре или пять беременных женщин. Американский ребенок был не только «запасным аэродромом», но и своего рода статусным приобретением: гражданин США получает право жить и работать в стране, а после достижения 21 года может ходатайствовать о предоставлении родителям постоянного вида на жительство.

«Фонтанка» в 2020 году опросила несколько российских компаний, работавших на этом рынке. Они оценивали русскоязычный поток примерно в 3–5 тысяч женщин в год.

Цены были очень разными. Премиальный пакет в Майами обходился примерно в 25 тысяч долларов, плюс жилье примерно за 2 тысячи долларов в месяц, оформление документов и авиабилеты. Самые дорогие варианты в Майами и Лос-Анджелесе доходили до 50 тысяч долларов, более бюджетный трехмесячный пакет в Солт-Лейк-Сити стоил около 15,8 тысячи.

При средней оценочной стоимости поездки около 30 тысяч долларов «Фонтанка» тогда оценивала русскоязычный сегмент примерно в 100 млн долларов в год. Поскольку почти половина потенциальных клиенток уже имела действующие визы, непосредственный удар решения Трампа по российским посредникам оценивался примерно в 50 млн долларов ежегодно.

«Визы как выдавали, так и выдают»

Антон Ячменёв, представитель компании MiamiCare Inc., которая помогает иностранцам с организацией родов в США, прокомментировал подписанный Дональдом Трампом указ о «родильном туризме». В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» эксперт заявил, что на практике пока ничего не изменилось: «Пока ничего не поменялось, и, скорее всего, не изменится, потому что изменение Конституции невозможно сразу. Конституцию поменять нельзя — это должно пройти одобрение всей страны, а не просто указ одного человека, который временно избран на должность».

Он подчеркнул, что удар направлен в первую очередь на мексиканцев, а не на россиян: «Все россияне рожают за деньги — это $20–30 тысяч. Инвестиции не бесплатные, никто не садится на бесплатные роды. Поэтому указ больше касается мексиканцев, которые приезжают и рожают за счет государства».

Ячменёв напомнил, что похожие попытки уже были 12 лет назад и они ни к чему не привели. Что касается визовых вопросов, эксперт заверил, что порядок остается прежним: «Визы как выдавали, так и выдают. Люди, которые собираются родить ребенка за границей, сейчас выбирают другие страны: Бразилию, Аргентину, Чили. Америка не настолько популярна, чтобы это как-то повлияло на турпоток, связанный с родами».

По его данным, за последние годы в США у россиян родилось от одной до двух тысяч детей — это «ничтожно мало» по сравнению с теми же мексиканцами. Причина спада интереса — долгое ожидание собеседования на визу (полгода-год).

«Средний бюджет на перелеты, проживание, роды, медицинское сопровождение, оформление документов — около $50 000. Потому что семья находится там два–три месяца, а иногда четыре или шесть. Сами роды с ведением беременности — $20–30 тысяч, минимальные цены стартуют от $10 000 в непопулярных местах».

Он уточнил, что стоимость сильно варьируется: в Майами дороже, чем в Лос-Анджелесе, примерно на 30%, а в небольших штатах вроде Айовы заметно дешевле.

Китайский бизнес был еще крупнее

Если российский «родильный туризм» в первую очередь ассоциировался с Флоридой, то китайский — с Южной Калифорнией.

Причем здесь американские власти сталкивались уже не с отдельными семьями, а с настоящими «фабриками рождения».

В 2019 году федеральная прокуратура предъявила обвинения 19 человекам, связанным с тремя калифорнийскими схемами. Одно из агентств заявляло, что с момента основания обслужило 8 тысяч беременных женщин, другое брало с VIP-клиентов до 100 тысяч долларов. Только за два года одна из компаний получила через международные банковские переводы более 3,4 млн долларов.

Американские власти обвиняли организаторов не в самих родах иностранок, а в визовом мошенничестве, ложных заявлениях, налоговых преступлениях и других нарушениях.

В этом и заключается важное юридическое отличие: родить ребенка в США иностранке само по себе не запрещено. Нарушение возникает, если человек получает визу или въезжает в страну, обманув власти относительно истинной цели поездки.

В последние годы власти снова активизировались. В апреле 2026-го Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) запустила специальную Birth Tourism Initiative для выявления организованных сетей, а после июньского решения Верховного суда Минюст поручил федеральным прокурорам сделать расследования таких схем одним из приоритетов. В качестве возможных составов называются визовое мошенничество, отмывание денег, мошенничество с использованием электронных коммуникаций и другие преступления.

А что получают родители

Непосредственно гражданство получают не мать и отец, а ребенок.

Американский паспорт не легализует родителей автоматически и не позволяет им немедленно получить грин-карту. Подать заявление на постоянное проживание для родителей американский гражданин может только после достижения 21 года. Эта норма появилась еще в 1976 году именно для того, чтобы несовершеннолетний ребенок не мог выступать немедленным «якорем» для иммиграции всей семьи.

Зато для самого ребенка набор возможностей вполне реальный: право жить и работать в США, американский паспорт, возможность учиться в стране на условиях гражданина и впоследствии перевезти родителей.

Именно этим в значительной степени и объясняется готовность семей платить десятки тысяч долларов за поездку.

Но есть и другая сторона. Роды и особенно возможные осложнения в США могут обходиться чрезвычайно дорого.

Еще в 2020 году генеральный директор «Роддома № 2» (на Фурштатской) Галина Суркова обращала внимание «Фонтанки», что главное финансовое отличие американской системы проявляется именно при осложнениях: базовый пакет можно заранее просчитать, а реанимация и интенсивная терапия матери или новорожденного способны радикально увеличить счет.

И это одна из причин, которыми американские власти традиционно объясняют борьбу с индустрией: помимо визового мошенничества они указывают на случаи неоплаченных больничных счетов и расходы, которые в итоге могут перекладываться на клиники и налогоплательщиков.

Много шума вокруг относительно небольшой индустрии

Получается несколько парадоксальная картина.

С одной стороны, «родильный туризм» совершенно реален. Существовали и существуют компании, которые за десятки тысяч долларов организуют беременным полный маршрут от визы и квартиры до врача и американского свидетельства о рождении. Федеральные расследования выявляли схемы, обслуживавшие тысячи клиентов.

С другой стороны, имеющиеся данные не подтверждают впечатления, что таким образом ежегодно становятся американцами «сотни тысяч» детей.

Даже верхняя оценка в 26 тысяч — это менее процента от примерно 3,6 млн детей, родившихся в США за год. А более близкий к официальной статистике показатель CDC — 9,6 тысячи рождений у матерей с иностранным адресом — составляет лишь около четверти процента.

Migration Policy Institute поэтому прямо называет «родильный туризм» небольшим по масштабу явлением, которое вызывает непропорционально большое политическое внимание.

Причина понятна: спор идет уже не столько о нескольких тысячах состоятельных китаянок, россиянок или бразильянок, решивших родить в Майами или Калифорнии. Через них администрация Трампа пытается решить значительно более крупный вопрос — кто вообще имеет право автоматически становиться американцем при рождении.

Предыдущая, гораздо более широкая попытка затронула бы, по расчетам Migration Policy Institute, примерно 255 тысяч новорожденных ежегодно — детей нелегальных мигрантов и иностранцев с временным статусом. Именно поэтому Верховный суд и правозащитники рассматривают спор о «родильном туризме» как часть значительно более масштабной борьбы вокруг 14-й поправки.

В 2020 году Трампу удалось закрыть самый простой путь — прийти в консульство, честно сказать «еду рожать американца» и получить для этого туристическую визу.

Через шесть лет этого ему оказалось недостаточно. Теперь Белый дом пытается сделать так, чтобы даже если женщина добралась до американского роддома, сам факт рождения на территории США больше не гарантировал ее ребенку паспорт.