НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +15

5 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Школьный квест для родителей
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Жизнь в бараке
Город Подробности До 2035-го: власти ответили, почему аварийный дом в Ярославле не расселят еще несколько лет

До 2035-го: власти ответили, почему аварийный дом в Ярославле не расселят еще несколько лет

Здание непригодно для жизни с 2023 года

1 216
Власти Ярославля ответили, когда расселят аварийный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUВласти Ярославля ответили, когда расселят аварийный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Власти Ярославля ответили, когда расселят аварийный дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жильцы аварийного дома на улице Майорова, 4, в Ярославле пожаловались, что их не расселяют. Здание признали непригодным для жизни еще в октябре 2023 года. Но расселить людей смогут еще нескоро. Об этом сообщили в администрации Красноперекопского и Фрунзенского района.

«Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется в порядке очередности в рамках предусмотренного финансирования. В настоящее время в городе расселяются дома, по которым судебными актами установлен более ранний срок отселения — до 1 сентября 2024 года», — пояснили в администрации.

Для дома на улице Майорова срок расселения обозначили до 2035 года. Таким образом очередь до него может идти долго.

По стенам дома уже давно пошли трещины | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо стенам дома уже давно пошли трещины | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По стенам дома уже давно пошли трещины

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

После признания дома аварийным жителям, как рассказали в администрации, были направлены уведомления о возможности предоставления жилья маневренного фонда на период расселения.

«На сегодняшний день обращений жителей дома за предоставлением помещений маневренного фонда в мэрию и в администрацию не поступало», — рассказали власти.

Трещины пошли не только с внешней стороны, но и внутри здания&nbsp;— из коридора в квартиру | Источник: Александр Куренной / 76.RUТрещины пошли не только с внешней стороны, но и внутри здания&nbsp;— из коридора в квартиру | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Потолок вот-вот осыпается | Источник: Александр Куренной / 76.RUПотолок вот-вот осыпается | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Трубы текут | Источник: Александр Куренной / 76.RUТрубы текут | Источник: Александр Куренной / 76.RU
+1
Из-за протекающих труб на потолке разводы | Источник: Александр Куренной / 76.RUИз-за протекающих труб на потолке разводы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жильцы дома беспокоятся, что здание может не выдержать стольких лет ожидания. Дело в том, что с внешнего фасада дома осыпалась кирпичная кладка, из-за чего, со слов жильцов, сам дом из-за это «съезжает» вбок.

Для получения жилья в маневренном фонде города необходимо обратиться в районную администрацию (4852) 40-92-40.

По информации властей, собственники помещений выбрали непосредственный способ управления многоквартирным домом. То есть жильцы не платят за содержание и ремонт общего имущества, а за коммунальные услуги рассчитываются с ресурсоснабжающими компаниями напрямую.

«При этом заключен договор на аварийно-диспетчерское обслуживание с ООО „Красноперекопский квартал“, которым выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома не предусмотрено», — объяснили в ведомстве.

То есть, текущий ремонт систем в доме людям необходимо делать за свой счет, чтобы поддерживать его, пока ждут расселения.

Ранее мы делали репортаж из аварийного барака на Майорова, 4, в котором показывали условия жизни внутри.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Аварийный дом Расселение Администрация Барак
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
157
Гость
1 час
Денег нет, но вы держитесь.
Гость
2 часа
Проблемы негров, плантаторов не волнуют!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Рекомендуем