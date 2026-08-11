До 2035-го: власти ответили, почему аварийный дом в Ярославле не расселят еще несколько лет

Власти Ярославля ответили, когда расселят аварийный дом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жильцы аварийного дома на улице Майорова, 4, в Ярославле пожаловались, что их не расселяют. Здание признали непригодным для жизни еще в октябре 2023 года. Но расселить людей смогут еще нескоро. Об этом сообщили в администрации Красноперекопского и Фрунзенского района.

«Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется в порядке очередности в рамках предусмотренного финансирования. В настоящее время в городе расселяются дома, по которым судебными актами установлен более ранний срок отселения — до 1 сентября 2024 года», — пояснили в администрации.

Для дома на улице Майорова срок расселения обозначили до 2035 года. Таким образом очередь до него может идти долго.

По стенам дома уже давно пошли трещины Источник: Александр Куренной / 76.RU

После признания дома аварийным жителям, как рассказали в администрации, были направлены уведомления о возможности предоставления жилья маневренного фонда на период расселения.

«На сегодняшний день обращений жителей дома за предоставлением помещений маневренного фонда в мэрию и в администрацию не поступало», — рассказали власти.

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Жильцы дома беспокоятся, что здание может не выдержать стольких лет ожидания. Дело в том, что с внешнего фасада дома осыпалась кирпичная кладка, из-за чего, со слов жильцов, сам дом из-за это «съезжает» вбок.

Для получения жилья в маневренном фонде города необходимо обратиться в районную администрацию (4852) 40-92-40.

По информации властей, собственники помещений выбрали непосредственный способ управления многоквартирным домом. То есть жильцы не платят за содержание и ремонт общего имущества, а за коммунальные услуги рассчитываются с ресурсоснабжающими компаниями напрямую.

«При этом заключен договор на аварийно-диспетчерское обслуживание с ООО „Красноперекопский квартал“, которым выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома не предусмотрено», — объяснили в ведомстве.

То есть, текущий ремонт систем в доме людям необходимо делать за свой счет, чтобы поддерживать его, пока ждут расселения.