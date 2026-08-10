«Редкая возможность»: где посмотреть Кубок Гагарина в Ярославской области

Расписание тура Кубка Гагарина Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стало известно точное расписание путешествия (0+) Кубка Гагарина по Ярославской области. Подробностями тура в своем max-канале поделился губернатор Михаил Евраев.

Трофей 10 августа уже побывал в Ростове Великом и Переславле-Залесском. Впереди у него осталось еще семь городов.

«Для нашего региона этот трофей — символ командной работы, упорства и настоящей спортивной гордости. У жителей городов сейчас есть редкая возможность увидеть главный приз Континентальной хоккейной лиги своими глазами», — написал Михаил Евраев.

В сезоне-25/26 «Локомотив» второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Где посмотреть на Кубок Гагарина

Углич — 11 августа в 09:30 Кубок Гагарина представят в парке Победы;

Гаврилов-Ям — 11 августа в 13:45 трофей привезут в спортивную школу на улице Молодежной, а затем в детские санатории «Искра» и «Сосновый бор»;

Рыбинск — 12 августа с 11:00 до 12:00 Кубок Гагарина может будет посмотреть у дворца спорта «Полет;

Тутаев — 12 августа в 14:00 награду покажут в городском парке «Центральный»;

Любим — 13 августа с 11:00 до 12:30 Кубок Гагарина будет на Центральной площади;

Данилов — 13 августа в 14:15 трофей представят в Летнем саду.

Тур завершится 14 августа. В этот день Кубок Гагарина вернут в Ярославль.

«В каждом городе будут работать интерактивные площадки и фотозоны. Приглашаю жителей стать частью этого события! Приходите семьями, приводите детей, для которых это может стать стимулом для занятий спортом», — заключил глава региона.

Напомним, ранее стал известен тренерский штаб ярославской команды на предстоящий сезон. Помощниками Дмитрия Квартальнова в «Локомотиве» будут Юрий Бабенко и Александр Перов. Полный разбор можно прочитать здесь.