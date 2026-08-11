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Экономика Кризис-2026 Обзор Дешевле 60 рублей — уже не пиво: почему в России взлетели цены на пенное и что будет с ними дальше

Дешевле 60 рублей — уже не пиво: почему в России взлетели цены на пенное и что будет с ними дальше

Почему алкогольный рынок штормит и как шринкфляция добьет бюджетный сегмент

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Любители знают, как прекрасен глоток пенного в летнюю жару | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЛюбители знают, как прекрасен глоток пенного в летнюю жару | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Любители знают, как прекрасен глоток пенного в летнюю жару

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В России неустанно дорожает всё, и пиво — не исключение. В начале года все ждали роста цен из-за повышения акцизов, а эксперты прогнозировали подорожание пенного к весне. Но на дворе уже последний месяц лета, а ценники продолжают ползти вверх. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили, как изменилась стоимость этого товара с января, и спросили у аналитиков, чего ждать любителям хмельного дальше.

Рост цен не останавливается

В январе 2026 года государство увеличило акцизную нагрузку на алкоголь и сигареты. Тогда эксперты заявляли, что стоимость спиртного вырастет к весне. Вот только цены на пиво эти прогнозы как будто не слышали и продолжают набирать обороты даже летом. Так, по данным сервиса мониторинга «Ценозавр», с начала 2026-го стоимость литра пенного в столице прибавила уже почти 7%, а в среднем по России — 4,3%.

«Средняя цена по стране выросла за месяц на 1% — до 96 рублей за бутылку объемом 0,45 литра. За месяц по Москве пиво прибавило в цене 2%», — рассказали аналитики «Ценозавра».

Показатели Росстата куда более плавные: пиво в столице подорожало с 203 до 209 рублей — это чуть более 3%. При этом средняя цена здесь оказалась ниже среднероссийской — 215,75 рубля за литр.

Летом цена пива в столице почти стабилизировалась | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаЛетом цена пива в столице почти стабилизировалась | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Летом цена пива в столице почти стабилизировалась

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Если посмотреть статистику за год, то цифры куда более впечатляющие. Если в июле 2025-го литр пива обходился москвичам примерно в 190 рублей, то сейчас уже на 20 рублей дороже. Общую динамику отражают и данные «Ценозавра» — за год в России цены на пиво выросли более чем на 7%. Сейчас банку объемом меньше пол-литра не купить дешевле 60 рублей. Это плохая новость для тех, кто покупает пенное регулярно и в больших объемах.

«На себестоимость продолжают давить расходы»

Аналитики отмечают, что на рост цен на пиво в России влияет несколько факторов, помимо высоких акцизов.

«Помимо уже привычного зимнего повышения акцизов, которое с 1 января составило 10% — с 30 до 33 рублей за литр для крепости до 8,6%, сейчас добавляются новые налоговые изменения, — объясняет экономист Ирина Поверинова. — НДС вырос с 20% до 22%, а многие производители, ранее работавшие на упрощенной системе, с этого года начали платить НДС в полном объеме, что существенно увеличило себестоимость. Вдобавок алюминий для банок за полгода подорожал на 30%».

Любители пенного могут только ностальгически вздыхать о низких ценах, которые были давным-давно | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUЛюбители пенного могут только ностальгически вздыхать о низких ценах, которые были давным-давно | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Любители пенного могут только ностальгически вздыхать о низких ценах, которые были давным-давно

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

В результате бизнесу приходится перекладывать возросшие издержки в итоговый ценник — и, соответственно, на плечи покупателей.

«Торговые сети распродают старые партии, пересматривают закупочные условия и выводят на полки товар, выпущенный уже при более высокой налоговой нагрузке, — добавляет финансовый эксперт Татьяна Волкова. — На себестоимость продолжают давить расходы на сырье, упаковку, перевозки и оплату труда. Производители также несут затраты, связанные с маркировкой продукции».

«Не ниже 60 рублей за банку»

Прогноз аналитиков неутешительный: рассчитывать на возврат к ценам 2025 года не стоит. Бюджетный сегмент пива будет постепенно дорожать — до 12% в год.

«Производители и торговые сети, как правило, не перекладывают все возросшие расходы на покупателей одномоментно, поэтому корректировка цен происходит поэтапно, — считает Татьяна Волкова. — Существенного скачка цен в ближайшее время я не ожидаю, но и предпосылок для их снижения пока не вижу. Главная тенденция сейчас — не резкое удорожание, а корректировка стоимости по мере роста затрат производителей и обновления ассортимента в рознице».

Пиво дешеветь не собирается | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПиво дешеветь не собирается | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пиво дешеветь не собирается

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

С другой стороны, рынок алкогольной продукции сейчас находится в парадоксальной ситуации. Россияне стали пить меньше пива, а цифры статистики упали до исторического минимума — 60 литров на взрослого в год.

«Рост цен уже привел к рекордному падению потребления, которое в 2025 году сократилось на 16–17%, — говорит экономист Екатерина Косарева. — В результате образовался серьезный переизбыток продукции: отгрузки производителей значительно превысили реальные продажи, что привело к затовариванию складов. Этот дисбаланс, когда предложение превышает спрос, будет сдерживать слишком резкий скачок цен».

Переполненные склады и высокие ценники пока удерживают рынок от резких прыжков, но к осени россияне снова могут заметить, как подорожало пенное на прилавках. Не стоит списывать со счетов и шринкфляцию (скрытое повышение цен), когда производители уменьшают объем, чтобы сдержать рост стоимости. В таких условиях, считают аналитики, понятие «бюджетное пиво» может и вовсе исчезнуть из нашего лексикона.

«Если говорить о ценах на популярные недорогие сорта, которые продаются в каждом магазине, то эксперты называют нижнюю границу качественного напитка в районе 60–70 рублей за 0,45–0,5 литра, а всё, что дешевле, уже вызывает сомнения, — считает Ирина Поверинова. — При этом в начале 2026 года производители массово преодолели психологическую отметку в 100 рублей за стандартную полулитровую банку».

Вы заметили рост цен на пиво?

Да, каждый поход в алкомаркет обходится всё дороже
Да, но незначительный
Цены как были высокими, так и остались
Нет, не почувствовал(-а) изменений
Меня не интересуют цены на алкоголь

Цены продолжают покорять новые высоты: в России снова подорожали яйца. Это повышение отразилось в так называемых «индексе блина» и «индексе шашлыка» — неформальной оценке благосостояния народа. А еще в России продолжают стремительно прибавлять в цене шоколад с конфетами и пиво. Меж тем москвичи честно рассказали, на что им (не) хватает денег.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Пиво Цена Подорожание Акциз на алкоголь
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Комментарии
11
Гость
2 часа
Вообще как-то фиолетово. Без алкоголя жизнь прекрасна!
Гость
2 часа
Все на ЗОЖ, нафиг эту спиртовую и не самую лучшую нагрузку!
Читать все комментарии
Гость
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