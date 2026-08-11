«Зенит» оступился, «Краснодар» вырвался в лидеры: итоги третьего тура РПЛ

Подошел к концу третий тур чемпионата России. Главная сенсация произошла в Санкт-Петербурге, где «Зенит» проиграл «Родине». Редакция 161.RU рассказывает обо всех результатах матчей.
«Крылья Советов» — «Балтика» 0:2
Голы: Чивич, 2 (0:1). Хиль, 81 (0:2).
«Балтика» продолжает удивлять. Команда Андрея Талалаева одержала уверенную победу в Самаре и получила за это от тренера два выходных.
«Локомотив» — «Акрон» 0:0
«Локомотив» продолжает буксовать. На этот раз «железнодорожники» не смогли дома обыграть «Акрон».
ЦСКА — «Ростов» 0:0
«Ростов» навязал борьбу ЦСКА. Победить могли обе команды — ничья, закономерный результат.
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) 3:1
Голы: Маринкин, 77 (1:0). Скопинцев, 79 (2:0). Агаларов, 81 (2:1). Миранчук, 90+3 (3:1).
В динамовском дерби сильнее оказались москвичи. Свои голы команды забили в последние 15 минут матча.
«Зенит» — «Родина» 1:2
Голы: Глушенков, 23 (1:0). Гарибян, 59 (1:1). Гарибян, 65 (1:2).
«Зенит» уверенно выигрывал после первого тайма, но во втором тайме вышедший на замену Артур Гарибян оформил дубль и помог «Родине» одержать первую победу в чемпионате.
«Спартак» — «Краснодар» 1:2
Голы: Угальде, 2 (1:0). Оласа, 5 (1:1). Жоау Батчи, 10 (1:2).
«Спартак» открыл счет на второй минуте, но радовался недолго. Уже на десятой минуте впереди были гости. «Краснодар» одержал победу в центральном матче тура и вышел на первое место в турнирной таблице.
«Рубин» — «Оренбург» 1:1
Голы: Ценов, 48 (0:1). Татаев, 60 — в свои ворота (1:1).
«Рубин» продал нападающего Мирлинда Даку в «Спартак» и без него испытывал проблемы в атаке. «Оренбург» забил в чужие и в свои ворота.
«Факел» — «Ахмат» 0:0
«Факел» много атаковал, был ближе к победе, но в итоге матч завершился безголевой ничьей.
Турнирная таблица
После трех туров в чемпионате России появился единоличный лидер. «Краснодар» набрал девять очков и занимает первое место. Турнирную таблицу замыкают «Акрон» и «Факел» — в их активе по одному очку.