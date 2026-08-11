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Спорт «Зенит» оступился, «Краснодар» вырвался в лидеры: итоги третьего тура РПЛ

«Зенит» оступился, «Краснодар» вырвался в лидеры: итоги третьего тура РПЛ

В трех матчах не было забитых голов

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В центральном матче тура победу одержал «Краснодар» | Источник: пресс-служба ФК «Спартак»В центральном матче тура победу одержал «Краснодар» | Источник: пресс-служба ФК «Спартак»

В центральном матче тура победу одержал «Краснодар»

Источник:

пресс-служба ФК «Спартак»

Подошел к концу третий тур чемпионата России. Главная сенсация произошла в Санкт-Петербурге, где «Зенит» проиграл «Родине». Редакция 161.RU рассказывает обо всех результатах матчей.

Источник: телеграм-канал РПЛ Источник: телеграм-канал РПЛ
Источник:

телеграм-канал РПЛ

«Крылья Советов» — «Балтика» 0:2

Источник: пресс-служба «Крылья Советов»Источник: пресс-служба «Крылья Советов»
Источник:

пресс-служба «Крылья Советов»

Голы: Чивич, 2 (0:1). Хиль, 81 (0:2).

«Балтика» продолжает удивлять. Команда Андрея Талалаева одержала уверенную победу в Самаре и получила за это от тренера два выходных.

«Локомотив» — «Акрон» 0:0

Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»
Источник:

пресс-служба ФК «Локомотив»

«Локомотив» продолжает буксовать. На этот раз «железнодорожники» не смогли дома обыграть «Акрон».

ЦСКА — «Ростов» 0:0

Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА
Источник:

пресс-служба ПФК ЦСКА

«Ростов» навязал борьбу ЦСКА. Победить могли обе команды — ничья, закономерный результат.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) 3:1

Источник: пресс-служба «Динамо»Источник: пресс-служба «Динамо»
Источник:

пресс-служба «Динамо»

Голы: Маринкин, 77 (1:0). Скопинцев, 79 (2:0). Агаларов, 81 (2:1). Миранчук, 90+3 (3:1).

В динамовском дерби сильнее оказались москвичи. Свои голы команды забили в последние 15 минут матча.

«Зенит» — «Родина» 1:2

Источник: пресс-служба ФК «Зенит»Источник: пресс-служба ФК «Зенит»
Источник:

пресс-служба ФК «Зенит»

Голы: Глушенков, 23 (1:0). Гарибян, 59 (1:1). Гарибян, 65 (1:2).

«Зенит» уверенно выигрывал после первого тайма, но во втором тайме вышедший на замену Артур Гарибян оформил дубль и помог «Родине» одержать первую победу в чемпионате.

«Спартак» — «Краснодар» 1:2

Источник: пресс-служба ФК «Спартак»Источник: пресс-служба ФК «Спартак»
Источник:

пресс-служба ФК «Спартак»

Голы: Угальде, 2 (1:0). Оласа, 5 (1:1). Жоау Батчи, 10 (1:2).

«Спартак» открыл счет на второй минуте, но радовался недолго. Уже на десятой минуте впереди были гости. «Краснодар» одержал победу в центральном матче тура и вышел на первое место в турнирной таблице.

«Рубин» — «Оренбург» 1:1

Источник: пресс-служба ФК «Рубин»Источник: пресс-служба ФК «Рубин»
Источник:

пресс-служба ФК «Рубин»

Голы: Ценов, 48 (0:1). Татаев, 60 — в свои ворота (1:1).

«Рубин» продал нападающего Мирлинда Даку в «Спартак» и без него испытывал проблемы в атаке. «Оренбург» забил в чужие и в свои ворота.

«Факел» — «Ахмат» 0:0

Источник: пресс-служба ФК «Факел»Источник: пресс-служба ФК «Факел»
Источник:

пресс-служба ФК «Факел»

«Факел» много атаковал, был ближе к победе, но в итоге матч завершился безголевой ничьей.

Турнирная таблица

Источник: телеграм-канал РПЛ Источник: телеграм-канал РПЛ
Источник:

телеграм-канал РПЛ

После трех туров в чемпионате России появился единоличный лидер. «Краснодар» набрал девять очков и занимает первое место. Турнирную таблицу замыкают «Акрон» и «Факел» — в их активе по одному очку.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
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Комментарии
1
Гость
16 часов
Может лучше про родной "Шинник" писать, а не про соревнования мешков с деньгами?
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Гость
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