«Колоссальная разница»: житель Ярославля рассказал, как обмеление Волги повлияло на рыбалку

После масштабного обмеления главной реки России в Ярославской области эксперты говорили, что нехватка воды может повлиять на нерест рыбы , и ее станет меньше. Максим сказал, что весной, действительно, заметил такое явление.

«В апреле были очень большие проблемы с рыбой как раз после того, как начали давать воду. Разница в сравнении с прошлыми годами, конечно, есть и очень разительная. В 2024 году в апреле рыба заходила в привычные для неё места на нерест, и все хорошо ловили. В этом году из-за большого обмеления в этих местах вообще никто не половил, в том числе и я», — рассказал Максим.