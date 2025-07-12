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Лето Обмеление Волги «Колоссальная разница»: житель Ярославля рассказал, как обмеление Волги повлияло на рыбалку

«Колоссальная разница»: житель Ярославля рассказал, как обмеление Волги повлияло на рыбалку

Любители отдыха с удочкой заметили, что улова стало меньше

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2 комментария
Житель Ярославля поделился впечатлениями от рыбалки в Волге | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUЖитель Ярославля поделился впечатлениями от рыбалки в Волге | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Житель Ярославля поделился впечатлениями от рыбалки в Волге

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Житель Ярославля Максим — заядлый рыбак. В качестве места для любимого времяпрепровождения он выбирает, в том числе, Волгу.

После масштабного обмеления главной реки России в Ярославской области эксперты говорили, что нехватка воды может повлиять на нерест рыбы, и ее станет меньше. Максим сказал, что весной, действительно, заметил такое явление.

«В апреле были очень большие проблемы с рыбой как раз после того, как начали давать воду. Разница в сравнении с прошлыми годами, конечно, есть и очень разительная. В 2024 году в апреле рыба заходила в привычные для неё места на нерест, и все хорошо ловили. В этом году из-за большого обмеления в этих местах вообще никто не половил, в том числе и я», — рассказал Максим.

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Ранее мы рассказывали про жителя Нижегородской области, поймавшего на Волге необычную рыбу. Коллеги по промыслу сказали ему, что в последний раз видели таких около 20 лет назад.

А вы рыбачите на Волге?

Да, каждые выходные
Да, но редко
Рыбачу в других местах
Не люблю рыбалку
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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Обмеление Волги Рыбалка Улов
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Комментарии
2
Гость
41 минута
Усиленно поставляем братьям не только дэнги но и речную воду по трубопроводам, например в Северный Казахстан так держать 👍👏 Люди простые люди просили умоляли об этом!
Гость
38 минут
Ну конечно по 20 кг за раз ловят на человека, куда же девалась вся рыба спрашивают. Этот заядлый рыбак Максим сколько мальков вырастил и выпустил в Волгу за время своего хобби? Или привык только брать у природы?
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