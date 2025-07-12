«Колоссальная разница»: житель Ярославля рассказал, как обмеление Волги повлияло на рыбалку

Житель Ярославля Максим — заядлый рыбак. В качестве места для любимого времяпрепровождения он выбирает, в том числе, Волгу.
После масштабного обмеления главной реки России в Ярославской области эксперты говорили, что нехватка воды может повлиять на нерест рыбы, и ее станет меньше. Максим сказал, что весной, действительно, заметил такое явление.
«В апреле были очень большие проблемы с рыбой как раз после того, как начали давать воду. Разница в сравнении с прошлыми годами, конечно, есть и очень разительная. В 2024 году в апреле рыба заходила в привычные для неё места на нерест, и все хорошо ловили. В этом году из-за большого обмеления в этих местах вообще никто не половил, в том числе и я», — рассказал Максим.
Ранее мы рассказывали про жителя Нижегородской области, поймавшего на Волге необычную рыбу. Коллеги по промыслу сказали ему, что в последний раз видели таких около 20 лет назад.
А вы рыбачите на Волге?