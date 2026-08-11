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Развлечения Окна ТВ Обзор «Город, которого нет»: пугающие факты о «Бандитском Петербурге»

«Город, которого нет»: пугающие факты о «Бандитском Петербурге»

Узнав их, вы захотите пересмотреть сериал

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После выхода сериала главный саундтрек стал неразрывно связан с Санкт-Петербургом | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПосле выхода сериала главный саундтрек стал неразрывно связан с Санкт-Петербургом | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

После выхода сериала главный саундтрек стал неразрывно связан с Санкт-Петербургом

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Санкт-Петербург из «Бандитского Петербурга» (18+) — это город, которого уже нет. К счастью для нас, лихие 90-е позади, но их дух навсегда запечатлен в кадрах сериала и в мелодии Игоря Корнелюка, от которой до сих пор становится тоскливо на душе: «Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин…».

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Сериал снят по книгам Андрея Константинова. Журналист знал криминальный мир изнутри: годы репортажей и встреч с авторитетами сложились в цикл романов.

Режиссер Владимир Бортко чуть не оставил эти рассказы без внимания. Когда он пришел к Константинову за сценарием, писатель протянул ему «Адвоката». Обложка с «грудастой дамой и дебилом с автоматом», как вспоминал Константинов, отпугнула Бортко. К счастью, режиссер взял книгу с собой и «проглотил» за одну ночь.

Съемки стартовали в 1999 году. Бюджет был мизерным, как и у ментовской саги «Улицы разбитых фонарей». Первые части — «Барон» и «Адвокат» — снимали на одну камеру, почти без дублей. Ситуацию спасал шикарный каст: Армен Джигарханян, Александр Домогаров, Кирилл Лавров, Алексей Серебряков, Дмитрий Певцов и другие. Актеры соглашались на скромные гонорары, радуясь возможности работать.

В сериале снялось множество известных актеров | Источник: кадр из сериала «Бандитский Петербург» (18+), реж. Владимир Бортко, «Киномост», 2000 годВ сериале снялось множество известных актеров | Источник: кадр из сериала «Бандитский Петербург» (18+), реж. Владимир Бортко, «Киномост», 2000 год

В сериале снялось множество известных актеров

Источник:

кадр из сериала «Бандитский Петербург» (18+), реж. Владимир Бортко, «Киномост», 2000 год

Именно вторая часть — про друзей Сергея Челищева и Олега Званцева — стала безоговорочным хитом. Благодаря этому успеху сериал продлили до десяти сезонов.

Любопытный факт связан с сюжетом первой части. По сценарию вор Барон рассказывает журналисту Обнорскому, что из Эрмитажа похищена ценная картина, а на ее месте висит копия. Директор музея тогда обвинил авторов в очернительстве. Но в 2006 году в Эрмитаже вскрылась реальная кража 221 экспоната!

Основной подозреваемой стала хранительница, которая годами выносила ценности. А Константинов, к слову, упоминал, что о подменах картин в Эрмитаже ему рассказывал тот самый прототип Барона.

Прототипом журналиста Обнорского был сам Андрей Константинов. А вот Антибиотик в исполнении Льва Борисова стал пугающе реалистичным собирательным образом. Хотя в нём видели лидера «тамбовских» Кумарина, Константинов утверждал, что манеры герою подарил государственный деятель и интеллектуал Дмитрий Филиппов. Многие фразы Антибиотика становились крылатыми, например: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда».

Одной из главных фишек сериала был закадровый голос в исполнении Валерия Кухарешина. Спокойная интонация напоминала криминальную хронику или журналистское расследование. Это придавало эффект документальности.

Главными героями были не менты, как в «Улицах разбитых фонарей» (16+) и «Убойной силе» (12+), а преступники. Но сериал не романтизировал криминал, а честно показывал дух того времени. Небольшой бюджет стал не помехой, а художественным средством, подчеркнувшим правдивость повествования. И вся эта хтонь была такой настоящей и знакомой, что, услышав сегодня песню Корнелюка, невольно хочется подпевать, не жалея эмоций и голоса.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Сериал Александр Домогаров Телевидение 90-е годы
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Комментарии
3
Гость
10 часов
Нет, не захочу. Я и одного раза этот ментовско-бандитский трэш не смотрел. Слава богу, в мире есть множество нормальных сериалов
Гость
15 часов
Отличный сериал!!!
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Гость
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