НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +15

5 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Школьный квест для родителей
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Жизнь в бараке
Город «Это необходимость»: стало известно, на каком этапе находится создание нового кладбища в Ярославле

«Это необходимость»: стало известно, на каком этапе находится создание нового кладбища в Ярославле

Погост разместят в районе улицы Гагарина

1 179
Стало известно, где именно появится | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСтало известно, где именно появится | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, где именно появится

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали, на каком этапе находится создание нового кладбища в промзоне в районе улицы Гагарина в Красноперекопском районе. По данным городской администрации, участок подобран.

«Новость о возможном появлении нового кладбища вызвала у многих ярославцев беспокойство. Однако создание муниципального погоста — это необходимость», — прокомментировали в городской администрации 10 августа.

Для размещения погоста потребуются изменения в Генплане — с «Зоны специального назначения» на «Зону действующих кладбищ».

Стало известно, где в Ярославле оборудуют новое кладбище | Источник: мэрия Ярославля / MaxСтало известно, где в Ярославле оборудуют новое кладбище | Источник: мэрия Ярославля / Max

Стало известно, где в Ярославле оборудуют новое кладбище

Источник:

мэрия Ярославля / Max

«Земля имеет статус производственной. Чтобы разместить там кладбище, мэрия инициировала перевод участка в зону специального назначения. Современное кладбище — это сложный комплекс с дренажной системой, твёрдым покрытием дорог и зонами тишины и покоя. Проект погоста предусматривает чёткое зонирование, удобные проезды и всю необходимую инфраструктуру для похоронного обслуживания», — добавили в мэрии.

Напомним, в Ярославле захоронения проводятся только на Осташинском кладбище. Остальные кладбища (кроме Донского и Тверицкого) открыты для подзахоронений. На этом фоне власти несколько лет назад начали искать место для нового кладбища. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу территорию у деревни Прохоровское в Ярославском районе — примерно в 12 километрах от города. Мэр Артем Молчанов пообещал, что кладбище у Прохоровского откроется к 1 сентября 2023 года. Но этого не произошло. Власти ссылались на затянувшееся проектирование. В июне 2025 года контракт с проектировщиком расторгли. Как оказалось, расположить кладбище на отведенном участке невозможно из-за требований СанПина. На тот момент за проектирование уже было заплачено 4,8 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Кладбище Погост
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
4 часа
Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны.
Смирняга

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

6 часов
Ну правильно, годы идут, сколько поколений сменилось. А участки одни и те же
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Рекомендуем