«Это необходимость»: стало известно, на каком этапе находится создание нового кладбища в Ярославле

«Земля имеет статус производственной. Чтобы разместить там кладбище, мэрия инициировала перевод участка в зону специального назначения. Современное кладбище — это сложный комплекс с дренажной системой, твёрдым покрытием дорог и зонами тишины и покоя. Проект погоста предусматривает чёткое зонирование, удобные проезды и всю необходимую инфраструктуру для похоронного обслуживания», — добавили в мэрии.

Напомним, в Ярославле захоронения проводятся только на Осташинском кладбище. Остальные кладбища (кроме Донского и Тверицкого) открыты для подзахоронений. На этом фоне власти несколько лет назад начали искать место для нового кладбища. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу территорию у деревни Прохоровское в Ярославском районе — примерно в 12 километрах от города. Мэр Артем Молчанов пообещал, что кладбище у Прохоровского откроется к 1 сентября 2023 года. Но этого не произошло. Власти ссылались на затянувшееся проектирование. В июне 2025 года контракт с проектировщиком расторгли. Как оказалось, расположить кладбище на отведенном участке невозможно из-за требований СанПина. На тот момент за проектирование уже было заплачено 4,8 миллиона рублей.