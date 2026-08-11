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Здоровье Подростки скупают таблетки для похудения с наркотиком. Что это за препараты?

Подростки скупают таблетки для похудения с наркотиком. Что это за препараты?

Дозировка вещества в них превышает допустимую норму в три раза

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В России препараты сибутрамином продают строго по рецепту врача | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВ России препараты сибутрамином продают строго по рецепту врача | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В России препараты сибутрамином продают строго по рецепту врача

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

На российских торговых площадках начали продаваться БАДы для похудения с сильнодействующим веществом сибутрамином. Оно может спровоцировать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем и даже довести до реанимации. Как выяснили «Известия», препараты продаются под видом безопасных иностранных средств для снижения веса и активно скупаются подростками.

По данным издания, в таких БАДах и кофе исследования двух независимых лабораторий подтвердили наличие сибутрамина. Отмечается, что его концентрация превышает максимальные дозировки в зарегистрированных рецептурных препаратах в 2–3 раза.

На российских площадках такие БАДы продаются под видом американских и европейских брендов. При этом их поставки организованы через сеть казахстанских продавцов.

«В готовой продукции субстанция сибутрамина обнаруживается в дозировках, многократно превышающих терапевтические, что указывает на кустарное смешивание, а не на промышленный фармацевтический контроль. Внутри ЕАЭС отправления между Россией и Казахстаном не проходят таможенного досмотра как товары внутреннего обращения, что делает завершающий этап поставки конечному потребителю технически беспрепятственным», — отметил в беседе с «Известиями» руководитель Общественной потребительской инициативы, председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Сибутрамин подавляет аппетит, но приводит к значительному росту сердечно-сосудистых осложнений у пациентов. Из-за этого препарат попал под международные ограничения — в части стран его использование запрещено или же строго ограничено. В России сибутрамин можно приобрести только по специальному рецепту врача.

Городские медиа обратились в пресс-службу Роспотребнадзора РФ с просьбой прокомментировать продажу опасных средств для похудения на маркетплейсах. Мы добавим ответ, как только получим его.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Похудение Таблетки Сибутрамин БАД
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Комментарии
1
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