Подростки скупают таблетки для похудения с наркотиком. Что это за препараты?

В России препараты сибутрамином продают строго по рецепту врача Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

На российских торговых площадках начали продаваться БАДы для похудения с сильнодействующим веществом сибутрамином. Оно может спровоцировать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем и даже довести до реанимации. Как выяснили «Известия», препараты продаются под видом безопасных иностранных средств для снижения веса и активно скупаются подростками.

По данным издания, в таких БАДах и кофе исследования двух независимых лабораторий подтвердили наличие сибутрамина. Отмечается, что его концентрация превышает максимальные дозировки в зарегистрированных рецептурных препаратах в 2–3 раза.

На российских площадках такие БАДы продаются под видом американских и европейских брендов. При этом их поставки организованы через сеть казахстанских продавцов.

«В готовой продукции субстанция сибутрамина обнаруживается в дозировках, многократно превышающих терапевтические, что указывает на кустарное смешивание, а не на промышленный фармацевтический контроль. Внутри ЕАЭС отправления между Россией и Казахстаном не проходят таможенного досмотра как товары внутреннего обращения, что делает завершающий этап поставки конечному потребителю технически беспрепятственным», — отметил в беседе с «Известиями» руководитель Общественной потребительской инициативы, председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Сибутрамин подавляет аппетит, но приводит к значительному росту сердечно-сосудистых осложнений у пациентов. Из-за этого препарат попал под международные ограничения — в части стран его использование запрещено или же строго ограничено. В России сибутрамин можно приобрести только по специальному рецепту врача.