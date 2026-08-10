Россиянам стала недоступна оплата картами Visa и Mastercard: в чем дело?

Российские сервисы меняют сертификаты безопасности Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

У россиян могут возникнуть проблемы с онлайн-оплатой покупок картами иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом предупредили на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).

Как объяснили в ведомстве, это связано с переходом НСПК на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов. Оператор заявляет, что это не повлияет на безопасность данных и платежей.

«Карты „Мир“ продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые в 2022 году ушли из России», — говорится на сайте НСПК.

Также у некоторых пользователей при оплате покупок через Систему быстрых платежей (СПБ) или при заходе на сайты компании через иностранные браузеры может появиться предупреждение о том, что подключение не защищено. Оператор отмечает, что бояться этого не стоит, так как данным пользователя ничего не угрожает.

«Это техническое сообщение не влияет на проведение платежа и не означает, что ваши данные находятся под угрозой. Все операции через СБП остаются надежно защищенными», — уточнили в НСПК.