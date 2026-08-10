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Экономика Россиянам стала недоступна оплата картами Visa и Mastercard: в чем дело?

Россиянам стала недоступна оплата картами Visa и Mastercard: в чем дело?

Трудности возникают и при оплате через СБП

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Российские сервисы меняют сертификаты безопасности | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUРоссийские сервисы меняют сертификаты безопасности | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Российские сервисы меняют сертификаты безопасности

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

У россиян могут возникнуть проблемы с онлайн-оплатой покупок картами иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом предупредили на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).

Как объяснили в ведомстве, это связано с переходом НСПК на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов. Оператор заявляет, что это не повлияет на безопасность данных и платежей.

«Карты „Мир“ продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые в 2022 году ушли из России», — говорится на сайте НСПК.

Также у некоторых пользователей при оплате покупок через Систему быстрых платежей (СПБ) или при заходе на сайты компании через иностранные браузеры может появиться предупреждение о том, что подключение не защищено. Оператор отмечает, что бояться этого не стоит, так как данным пользователя ничего не угрожает.

«Это техническое сообщение не влияет на проведение платежа и не означает, что ваши данные находятся под угрозой. Все операции через СБП остаются надежно защищенными», — уточнили в НСПК.

Ранее мы рассказывали, что при заходе на сайты крупнейших российских банков через зарубежные интернет-браузеры Google Chrome, Safari и Microsoft Edge пользователи начали получать предупреждения об угрозе безопасности. Это также связано с переходом сервисов на отечественные SSL-сертификаты. Подробнее — в нашем материале.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Карта Банк НСПК Visa Mastercard Оплата
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Комментарии
4
Гость
11 часов
Выводите наличку пока ещё можно.
Гость
17 часов
Давно уже мир у всех. В чем проблема непонятно. Ну перекинь с карты на карту да оплачивай на здоровье.
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Гость
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