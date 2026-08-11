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Происшествия «Пламя полыхало»: дроны ударили по складу в Воронеже

«Пламя полыхало»: дроны ударили по складу в Воронеже

Сотрудников логистических центров Wildberries эвакуировали

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Сейчас пожар тушат спасатели МЧС (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас пожар тушат спасатели МЧС (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас пожар тушат спасатели МЧС (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью беспилотники атаковали крупный логистический центр в Воронеже. В результате падения обломков в одном из районов скончался мужчина, еще двоих ранило. Подробности о налете на регион сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина. Также ранены и находятся в больнице еще два человека — один в момент атаки был на улице, другой — на площадке крупного логистического центра», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также из-за атаки загорелся склад крупной компании. На одном объекте возгорание локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом идет тушение пожара на 20 тыс. кв. м. На месте находятся оперативные службы.

Какой именно склад пострадал из-за налетов, губернатор не уточнил. Однако в пресс-службе Wildberries сообщили об эвакуации сотрудников с логистических объектов в Воронежской области.

«Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности», — сообщили в пресс-службе маркетплейса в Telegram-канале.

Жители рассказывают о серии мощных взрывов и «странных звуках», похожих на пролетающие дроны. Также местные отмечают дым, запах гари на улицах и пожар. По словам воронежцев, они слышали грохот в разных районах города, а также в пригороде.

«Пламя полыхало, и дым везде, и постоянно эти мухи…» — цитируют одну из жительниц наши коллеги из Voronezh1.ru.

За ночь Воронежскую область атаковали 15 беспилотников самолетного типа. Беспилотная опасность там сохраняется до сих пор.

Обновлено 8:30 (мск): Всего над Россией уничтожили 396 дронов. По информации Минобороны РФ, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Обновлено 8:40 (мск): Возгорание на одном из складов под Воронежем ликвидировано на 16 тыс. кв. м. На втором складе пожар локализован на площади 75 тыс. кв. м, сообщил губернатор Гусев.

Обновлено 9:45 (мск): Возгорание, возникшее вследствие атаки на логистические объекты компании в Воронежской области, ликвидировано. В пресс-службе Wildberries подтвердили атаку на один из логистических объектов, а также, что возгорание на складе ликвидировано.

«Товары преимущественно не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты», — отметили в пресс-службе маркетплейса в Telegram-канале.

Обновлено 10:28 (мск): СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области.

Обновлено 13:38 (мск): Открытое горение на втором из двух пострадавших сегодня ночью складов под Воронежем ликвидировано. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы, сообщил губернатор Гусев.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Склад Wildberries Эвакуация Беспилотник Атака
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Комментарии
16
Гость
12 часов
Птахи Мадьяра поймали кураж. На это можно смотреть вечно.
Гость
14 часов
Где хоть эти прячут такое количество ежедневно?
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Гость
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