Дроны долетели до границы с Казахстаном — в Оренбургской области горит завод

Беспилотники ударили по Орску. На одном предприятии случился пожар, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
«Сегодня наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Средствами ПВО и мобильных огневых групп сбито уже 8 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона в Max.
Он добавил, что налеты на предприятия продолжаются. Глава города Артем Воробьев в своем Telegram-канале предупредил о беспилотной опасности.
«В нашем городе объявлена опасность атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие», — написал мэр.
Местные жители утром услышали громкие звуки, похожие на хлопки и взрывы. Несколько раз в городе звучала сирена, сообщают наши коллеги из 56.RU.
По информации губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, в регионе введен режим воздушных ограничений. План «Ковер» действует в Орске. В 10:30 в Минобороны РФ сообщили о сбитых над Оренбургской областью дронах.
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