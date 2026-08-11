Дроны долетели до границы с Казахстаном — в Оренбургской области горит завод

В регионе действует беспилотная опасность (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники ударили по Орску. На одном предприятии случился пожар, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

«Сегодня наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Средствами ПВО и мобильных огневых групп сбито уже 8 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона в Max.

Он добавил, что налеты на предприятия продолжаются. Глава города Артем Воробьев в своем Telegram-канале предупредил о беспилотной опасности.

«В нашем городе объявлена опасность атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие», — написал мэр.

Местные жители утром услышали громкие звуки, похожие на хлопки и взрывы. Несколько раз в городе звучала сирена, сообщают наши коллеги из 56.RU.