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Дроны долетели до границы с Казахстаном — в Оренбургской области горит завод

Жители слышали громкие звуки, похожие на взрывы

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В регионе действует беспилотная опасность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ регионе действует беспилотная опасность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В регионе действует беспилотная опасность (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники ударили по Орску. На одном предприятии случился пожар, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

«Сегодня наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Средствами ПВО и мобильных огневых групп сбито уже 8 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона в Max.

Он добавил, что налеты на предприятия продолжаются. Глава города Артем Воробьев в своем Telegram-канале предупредил о беспилотной опасности.

«В нашем городе объявлена опасность атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие», — написал мэр.

Местные жители утром услышали громкие звуки, похожие на хлопки и взрывы. Несколько раз в городе звучала сирена, сообщают наши коллеги из 56.RU.

По информации губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, в регионе введен режим воздушных ограничений. План «Ковер» действует в Орске. В 10:30 в Минобороны РФ сообщили о сбитых над Оренбургской областью дронах.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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