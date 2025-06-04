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Экология Приводит деревья к гибели: в ярославском лесу обнаружили жука-вредителя

Приводит деревья к гибели: в ярославском лесу обнаружили жука-вредителя

Что рассказали эксперты

471
9 комментариев
В Ярославской области выявили жука-вредителя | Источник: Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»В Ярославской области выявили жука-вредителя | Источник: Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»

В Ярославской области выявили жука-вредителя

Источник:

Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»

В ярославском лесу на участке под вырубку деревьев обнаружили жука-вредителя. Об этом рассказали в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». 2 июня специалисты обследовали личинки насекомых, среди которых был обнаружен вредитель — малый черный еловый усач.

«Образцы личинок были отобраны при проведении обследования лесной делянки площадью 5 га, расположенной в Ярославской области. Работа проводилась в рамках поступившей в отдел заявки от лесоперерабатывающей организации», — рассказали в лаборатории.

Специалисты лаборатории рассказали, что малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus включен в Единый перечень карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического союза.

Такие жуки повреждают ель, пихту, лиственницу, сосну, сибирский кедр. Обычно они заселяют ослабленные деревья и приводят их к гибели. При массовом размножении они могут переключиться на внешне здоровые деревья.

«Ходы, проделанные личинками вредителя в древесине, в значительной степени снижают ее товарность. Оставленные в лесу неокоренные и не защищенные инсектицидами заготовленные лесоматериалы в результате заселения усачом превращаются в дрова. Кроме того, усачи могут переносить сосновую стволовую нематоду, жизненный цикл которой тесно связан с жизненным циклом черных усачей. Сосновая стволовая нематода является карантинным объектом для многих стран мира, в том числе стран-членов ЕС и России», — рассказали в лаборатории.

В итоге результаты исследований передали заявителю. А сведения о выявлении карантинного объекта направили в контролирующие службы.

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Комментарии
9
Гость
2 часа
Ну теперь под это дело можно оформлять "санитарную" вырубку сотен гектаров леса.
Гость
2 часа
Или он так и будет уничтожать еловые деревья
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