Приводит деревья к гибели: в ярославском лесу обнаружили жука-вредителя

В Ярославской области выявили жука-вредителя Источник: Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»











В ярославском лесу на участке под вырубку деревьев обнаружили жука-вредителя. Об этом рассказали в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». 2 июня специалисты обследовали личинки насекомых, среди которых был обнаружен вредитель — малый черный еловый усач.

«Образцы личинок были отобраны при проведении обследования лесной делянки площадью 5 га, расположенной в Ярославской области. Работа проводилась в рамках поступившей в отдел заявки от лесоперерабатывающей организации», — рассказали в лаборатории.

Специалисты лаборатории рассказали, что малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus включен в Единый перечень карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического союза.

Такие жуки повреждают ель, пихту, лиственницу, сосну, сибирский кедр. Обычно они заселяют ослабленные деревья и приводят их к гибели. При массовом размножении они могут переключиться на внешне здоровые деревья.

«Ходы, проделанные личинками вредителя в древесине, в значительной степени снижают ее товарность. Оставленные в лесу неокоренные и не защищенные инсектицидами заготовленные лесоматериалы в результате заселения усачом превращаются в дрова. Кроме того, усачи могут переносить сосновую стволовую нематоду, жизненный цикл которой тесно связан с жизненным циклом черных усачей. Сосновая стволовая нематода является карантинным объектом для многих стран мира, в том числе стран-членов ЕС и России», — рассказали в лаборатории.