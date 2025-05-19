«Жечь выгоднее»: почему весной в России горят леса и как с этим бороться

Ситуация может ухудшиться уже в этом году Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Россия снова в огне. На территории страны, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, на 15 мая действовал 61 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 665 186 гектаров. На тушении было задействовано 3973 человека, 598 единиц техники, 10 воздушных судов. На авиационном мониторинге — 31 воздушное судно. Режим ЧС введен в 5 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим установлен в 46 регионах. Сильнее всего горит тайга в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Якутии.

— В России в целом наблюдается постепенный рост площадей лесных пожаров, особенно в таежной зоне. Последние три года (2022–2024-й) в отношении лесных пожаров были относительно благополучными, в основном также за счет крупных таежных регионов, которые и дают основной вклад в итоговые площади пожаров и гибель лесов, — рассказал нашим коллегам из 29.RU Алексей Ярошенко, координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы».

Но пока нет оснований думать, что долгосрочная тенденция роста площадей пожаров переменится. Скорее всего, трехлетнее относительное затишье было временным, связанным с погодными причинами. Скорее всего, рост площадей пожаров в тайге возобновится с большой вероятностью уже в нынешнем году. Алексей Ярошенко координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы»

Главная причина — люди

На количество пожаров влияют в основном два фактора: поведение людей, по вине которых в среднем возникает не менее 90% лесных пожаров, и погода (чем жарче и суше, тем вероятнее, что брошенный окурок или оставленный костер станут источниками пожара).

Ярошенко говорит, что главная причина — неосторожность людей:

простое разгильдяйство, когда, например, люди бросают спички и окурки в сухую траву, мох или лишайник, оставляют непотушенные костры, ездят по сухому лесу на технике с неисправными глушителями и т. д.;

хулиганство, когда сухую траву или что-либо еще поджигают от скуки или по каким-нибудь подобным причинам;

пожароопасные хозяйственные практики, например сжигание порубочных остатков в летнюю жару или так называемые контролируемые выжигания, или сельскохозяйственные палы.

— Важно отметить, что в нашем законодательстве очень много положений, подталкивающих людей к опасному использованию огня на природных территориях. Например, разорительные для лесопромышленников неустойки за плохую очистку лесосек (самый простой выход — сжечь порубочные остатки тогда, когда они хорошо горят). Или штрафы и отъем сельхозземель за зарастание лесом (самый простой выход — выжечь молодой лес, пока он не вырос до такого размера, когда за него оштрафуют). Или штрафы за неочистку земли от сухой травы (самый простой выход — сжечь эту траву, разумеется, тайком, потому что официально за сжигание тоже полагается штраф), — уверен Ярошенко.

Очень редко пожары возникают из-за чьих-то умышленных поджогов с целью причинить какой-либо вред или что-либо скрыть. Алексей Ярошенко координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы»

Еще одна редкая причина — техногенная, например обрывы проводов высоковольтных ЛЭП, при которых что-то может загораться от искр. Небольшая часть пожаров возникает от природных причин — сухих гроз, падения метеоритов, извержения вулканов.

Для охраны нужно больше людей

Методов предотвращения пожаров, по словам Алексея Ярошенко, очень много, он называет три главных:

исключение пожароопасных хозяйственных практик как минимум из работы государственных и муниципальных организаций и тех, на которые государство и органы местного самоуправления могут как-то влиять;

исключение тех положений законов и правил, которые вынуждают людей что-либо сжигать на природных территориях, создают ситуацию, при которой жечь выгоднее, чем не жечь;

создавать и развивать систему тотального противопожарного просвещения населения, начиная со всей системы государственных образовательных учреждений — детских садов, школ, техникумов, институтов и т. д.

— Первые две меры могут дать довольно быстрый результат — уже в первые несколько лет сократить масштабы пожаров на десятки процентов, особенно в населенных и транспортно освоенных регионах страны (в том числе в Поморье). Третья, конечно, будет работать на более далекую перспективу, как и вообще любое просвещение, но без него вообще почти никакая проблема с социальными корнями не решается, — рассказывает Алексей.

Нужна также полноценная лесная охрана. Леса, особенно в регионах таежной зоны, слишком обширны, чтобы их можно было надежно охранять от огня силами одних только государственных инспекторов.

Важно восстанавливать и развивать лесное хозяйство, чтобы в лесу работало больше людей, хорошо знающих этот лес и очень заинтересованных в его сохранении. Алексей Ярошенко координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы»

«Людям плевать на правила»

Изменение климата — одна из главных причин долгосрочной тенденции роста площадей таежных и тундровых пожаров и причиняемого ими ущерба. Если эта тенденция сохранится, то площади таежных пожаров за ближайшие полтора-два десятилетия в целом по таежной зоне России могут примерно удвоиться.

Если оставить всё как есть, пожаров станет больше и причиняемый ими ущерб тоже будет расти. И не только из-за нарастающих изменений климата, но и из-за проблем в лесном комплексе, вымирания и социальной деградации лесных деревень и поселков.

— Как правило, социальное неблагополучие сельского населения и масштабы пожаров очень тесно связаны: неустроенным людям более наплевать на правила пожарной безопасности, да и вообще на какие бы то ни было правила, — отмечает Ярошенко.

Если пожар небольшой (например, кем-то брошенный костер, который только-только начал расползаться), то стоит попытаться потушить его самостоятельно. Пока лесная или пожарная охрана доберется до такого небольшого пожара, он уже может стать большим. Но надо трезво оценивать свои силы, знания и опыт, количество горючих материалов и погоду, понимая, что с пожаром площадью больше чем в несколько десятков квадратных метров без специальных навыков справиться трудно.