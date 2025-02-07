«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным

Анна Скок Корреспондент

Идея осознанного потребления предполагает отказ от лишних покупок. Но большинство платежеспособных сегодня россиян слишком долго себе в них отказывали Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Осознанное потребление давно превратилось из модного тренда из «ТикТока» и образа жизни в своего рода религию: подавляющее большинство тех, кто нашел в себе силы отказаться от лишних покупок и одноразовых вещей, на этом не останавливаются и спешат поделиться своей идеей с миром. За последнюю неделю наша коллега из Новосибирска, журналистка NGS.RU Анна Скок сначала прослушала подкаст о том, как супруги путают отношения с совместным потреблением, затем обсудила возможный отказ от шопинга с подругой и, наконец, увидела колонку своей екатеринбургской коллеги, которая как раз отказалась от лишних покупок. Взгляд на проблему (а также на то, проблема ли это вообще) журналистки NGS.RU читайте в ее колонке от первого лица.

В последнее время у меня складывается впечатление, что слово «потребление» в какой-то момент стало ругательным. Теперь мир пытается заставить меня стыдиться того, что я люблю ходить по магазинам, покупать красивую одежду и изящные вещи для дома. Мол, это и для экологии вредно, и для психики, и вообще покупать новое, если старое еще послужит, — для духовно бедных. А ну, быстро бросили потреблять!

Признавая, что духовно я точно не богата, вынуждена заметить: осознанное потребление у нас практикуют миллионы россиян. Правда, делают это не от большой осознанности, а как раз от бедности. Вспоминается старая шутка о том, что для того, чтобы наконец выйти из зоны комфорта, надо сначала в нее войти. У многих россиян потребление не просто не избыточно, а вовсе недостаточно и оттого очень-очень осознанно. Вот только радости и осмысленности от этого никакой.

Вообще противопоставление советской экономии, на которое обращает внимание Полина, ссылаясь на своих родителей, и осознанного потребления выглядит странно. У этих явлений куда больше сходства, чем различий. Например, экологичный шопер вместо пластикового пакета мало отличается от авоськи (та, между прочим, еще и меньше места в сумочке занимает). Использование вещи, пока она функциональна, а потом ремонт своими силами и снова использование — норма жизни не только для осознанных зумеров, но и для пенсионеров.

Самое осознанное потребление было у наших бабушек и дедушек. Каждый «Москвич» по 50 лет катался, причем безо всяких автосервисов. Каждый свитер когда-то был папиным свитером, распущенным и связанным заново. А уж что можно сделать из обычной пластиковой бутылки…

Делала ли осознанность их жизнь проще? Ой, сомневаюсь. Покупали ли бы они больше вещей, если бы была такая возможность? Наверняка. Кроме того, именно такой образ жизни и превращал их дома в склады ненужных (но когда-нибудь они понадобятся!) вещей.

Тренд на осознанное потребление возник как демонстративная альтернатива не советской экономности, а роскошному и богатому потреблению нулевых и десятых. Причем, будем честны, большинство видело эту роскошь по телевизору или в соцсетях, а вовсе не вокруг себя и уж точно не в зеркале. Долгое, долгое время это большинство подходило к вопросам покупок более чем осмысленно, а порой просто считало каждую копейку. И уж простите, теперь мы хотим оторваться.

Согласно тренду, купить новые джинсы можно, если старые износились, стали вам малы или велики, ну или если совсем приспичило, можно старые отдать подруге Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Естественно, что теперь, примеряя шестой брючный костюм, десятые джинсы или двадцатое вечернее платье (да, я покупаю новое к каждому событию), я выбираю их не для себя, а для 16-летней школьницы Анюты, которая ужасно хотела, но не могла наряжаться так же, как звезды из глянцевых журналов. Ну так что в этом плохого?

Сначала я вполне осознанно больше работаю, чтобы получить больше денег. Потом осознанно трачу их, разгоняя экономику. Хозяйки моих любимых магазинов, среди которых есть и местные бренды, платящие налоги в нашей области, получают прибыль. Милые барышни-консультанты зарабатывают премию, которую могут потратить — осознанно, как моя коллега Полина, или бездумно и с кайфом, как я.

Может быть, экологии будет нанесен какой-то непоправимый ущерб от того, что я куплю коллекционное издание книги, притом что на полке уже стоит обычное? Ну уж точно он не будет больше, чем ущерб от работающей на буром угле ТЭЦ. Что-то от отопления никто у нас не отказывается.

Что до старых вещей, которые идея осознанного потребления предлагает покупать вместо новых, — спасибо, но нет. Это я уже проходила вместе с миллионами ровесников, и мне не понравилось. Исключение можно сделать только для букинистических магазинов и блошиных рынков либо для настоящего антиквариата. Остальное, пожалуй, куплю новое.

Кроме того, возникает несколько вопросов по уровням осознанности. Вот, например, 15 лет назад я купила себе серию книжек одной писательницы, а теперь ее творчество переиздают под красивой обложкой и с картинками. Будет ли избыточным потреблением то, что я куплю новое издание? А если бы у меня не было ее книг? Ведь романы-то я всё равно уже читала, да и вообще можно электронную версию купить — и дешевле, и места на полке не займет.

Или вот духи (а их я люблю едва ли не больше, чем красивую одежду). У меня есть два базовых аромата, которыми я пользуюсь под разную одежду и разное настроение, три вечерних и еще пара десятков пробников, часть которых я использовала один раз и поняла, что это не мои запахи. Должна ли я остановиться в безудержном парфюмерном шопинге и пользоваться духами до самой последней капли в последнем бутыльке?

Ну или, если уж совсем утрировать, носки. Если они порвались, должна ли я штопать их, как это делали в 90-е мои мама и бабушка, или допустимо сразу выкинуть их в помойное ведро и купить новые? А то ведь после починки они, как я очень хорошо помню, к внешним повреждениям становятся устойчивее, чем до нее.

Наверное, осознанное потребление и вправду классная штука, если она происходит из желания сделать этот мир лучше и не навязывается окружающим. Но искренне веря девушкам из развитых стран, которые отказываются совершать действительно ненужные покупки, я с некоторым недоумением смотрю на соотечественниц.

Девочки, серьезно? У вас настолько всё хорошо, что появился ресурс для дополнительных ограничений? У нас тут что, вокруг Швеция, что демонстрировать потребление стало так же неприлично, как ругаться матом на публике? Со стороны человека, у которого есть хотя бы капелька опыта, тренд на осознанное потребление в российских условиях выглядит так, будто тебе показывают висящую высоко кисть винограда и говорят: он зелен. Ты бы и так не дотянулся, но уже и пытаться не собираешься.

Впрочем, не может не радовать, что сегодняшние девятнадцатилетние думают об экологии. Это невероятно классно, правда, и мне всегда радостно думать, что ребята из поколения «зет» немножко лучше нас, а «альфа» будут еще немного лучше. Главное, не учите нас, пожалуйста, осознанности. Мы знаем, откуда она берется.