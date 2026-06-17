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Культура Умерла звезда фильма «Звонок» Дэйви Чейз. Она сыграла легендарную девочку из колодца

Умерла звезда фильма «Звонок» Дэйви Чейз. Она сыграла легендарную девочку из колодца

Актриса попала в больницу в начале июня

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Дейви начала свою карьеру в раннем возрасте | Источник: кадр из фильма «Звонок», режиссер Гор Вербински, США, Япония, 2002 годДейви начала свою карьеру в раннем возрасте | Источник: кадр из фильма «Звонок», режиссер Гор Вербински, США, Япония, 2002 год

Дейви начала свою карьеру в раннем возрасте

Источник:

кадр из фильма «Звонок», режиссер Гор Вербински, США, Япония, 2002 год

В США скончалась актриса Дэйви Чейз, известная по роли Самары Морган в фильме ужасов «Звонок». Она умерла 16 июня в возрасте 35 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса, пишет портал TMZ.

Как рассказал избранник Дейви, причиной смерти стали менингит и инфекция крови, которая привела к сепсису и отказу органов. В начале июня актрису госпитализировали в больницу с истощением.

Источник: Jordan Strauss / Invision / Associated PressИсточник: Jordan Strauss / Invision / Associated Press
Источник:

Jordan Strauss / Invision / Associated Press

Последние несколько лет у Чейз были серьезные проблемы с законом. В 2017 году ее задержали за нахождение в салоне угнанного BMW. Ее также обвинили к причастности смерти мужчины, которого она бросила умирающим у входа в больницу. Позже актрису задержали за хранение наркотиков, но отпустили под залог. После этого Чейз перестала сниматься в кино, бросила соцсети и почти не появлялась на публике.

Дейви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. Её актерская карьера стартовала в раннем возрасте. Она исполнила роль главной антагонистки хоррора «Звонок» Самары Морган, за что получила премию MTV Movie Award в номинации «Лучший злодей». Также Дейви снималась в таких популярных проектах, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные», «Донни Дарко», «Скорая помощь». Кроме того, она подарила голос главной героини в мультфильме «Лило и Стич».

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
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