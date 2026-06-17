Умерла звезда фильма «Звонок» Дэйви Чейз. Она сыграла легендарную девочку из колодца

В США скончалась актриса Дэйви Чейз, известная по роли Самары Морган в фильме ужасов «Звонок». Она умерла 16 июня в возрасте 35 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса, пишет портал TMZ.
Как рассказал избранник Дейви, причиной смерти стали менингит и инфекция крови, которая привела к сепсису и отказу органов. В начале июня актрису госпитализировали в больницу с истощением.
Последние несколько лет у Чейз были серьезные проблемы с законом. В 2017 году ее задержали за нахождение в салоне угнанного BMW. Ее также обвинили к причастности смерти мужчины, которого она бросила умирающим у входа в больницу. Позже актрису задержали за хранение наркотиков, но отпустили под залог. После этого Чейз перестала сниматься в кино, бросила соцсети и почти не появлялась на публике.
Дейви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. Её актерская карьера стартовала в раннем возрасте. Она исполнила роль главной антагонистки хоррора «Звонок» Самары Морган, за что получила премию MTV Movie Award в номинации «Лучший злодей». Также Дейви снималась в таких популярных проектах, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные», «Донни Дарко», «Скорая помощь». Кроме того, она подарила голос главной героини в мультфильме «Лило и Стич».