Умерла звезда фильма «Звонок» Дэйви Чейз. Она сыграла легендарную девочку из колодца

Дейви начала свою карьеру в раннем возрасте Источник: кадр из фильма «Звонок», режиссер Гор Вербински, США, Япония, 2002 год

В США скончалась актриса Дэйви Чейз, известная по роли Самары Морган в фильме ужасов «Звонок». Она умерла 16 июня в возрасте 35 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса, пишет портал TMZ.

Как рассказал избранник Дейви, причиной смерти стали менингит и инфекция крови, которая привела к сепсису и отказу органов. В начале июня актрису госпитализировали в больницу с истощением.

Источник: Jordan Strauss / Invision / Associated Press

Последние несколько лет у Чейз были серьезные проблемы с законом. В 2017 году ее задержали за нахождение в салоне угнанного BMW. Ее также обвинили к причастности смерти мужчины, которого она бросила умирающим у входа в больницу. Позже актрису задержали за хранение наркотиков, но отпустили под залог. После этого Чейз перестала сниматься в кино, бросила соцсети и почти не появлялась на публике.