Попытка самоубийства и 13 расставаний. История разрушительной любви Людмилы Чурсиной

В любви Людмиле Чурсиной везло не всегда Источник: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

10 июня, ушла из жизни Людмила Алексеевна Чурсина. Причиной смерти 84-летней артистки стала остановка сердца после продолжительной болезни.

Актриса покоряла не только советских зрителей и западных кинокритиков, но и мужские сердца. Трижды Людмила Чурсина связывала себя узами брака, но каждый раз отношения приносили ей боль и разочарование. В итоге до конца дней любовным терзаниям звезда предпочитала одиночество.

MSK1.RU cобрали воедино истории ее разрушительной любви.

Первый муж

После выхода «Донской повести» Людмила Алексеевна продолжила общаться с режиссером картины Владимиром Фетиным. Все начиналось очень романтично: из Ленинграда в Москву к актрисе театра имени Вахтангова летели любовные письма, робкие личные встречи случались, лишь когда она приезжала на озвучивание фильма.

Разлука стала невыносимой, и вскоре звезда перебралась к драматургу в город на Неве и вышла за него замуж. В работе Фетину не было равных: он словно вел артистов за собой, мастерски выстраивал кадр, точно знал, чего хочет. Но как только съемки заканчивались, режиссер превращался в большого беспомощного ребенка — мог надеть разные носки, не умел завязывать галстук, готовить. Однако не это стало главной проблемой в звездном браке, а пристрастие драматурга к алкоголю.

Первым мужем стал режиссер Источник: кадр из фильма «Донская повесть», реж. Владимир Фетин

Стоило только Чурсиной уехать на съемки и оставить мужа одного, как он пускался во все тяжкие. Фетин выпадал из жизни, пагубное пристрастие лишало его возможности творить. Супруга пыталась спасти возлюбленного разными, порой не слишком удачными, способами.

Я пыталась вместе с ним выпивать, думала, это его напугает, — признавалась актриса в программе «Судьба человека» канала «Россия 1». — Но не помогло. 13 раз я, к сожалению, уходила, пока в какой-то момент не поставила точку: всякому терпению наступает конец.

Ощутив собственное бессилие, Людмила Алексеевна даже хотела покончить с собой. От страшного поступка ее спас незнакомый таксист. Мужчина подвез актрису до дома, и она еще долго благодарила Бога за случайную встречу, которая сохранила ей жизнь.

Брак, растянувшийся на 17 лет, закончился разводом, но Чурсина все равно продолжала заботиться о бывшем избраннике: приносила лекарства, меняла сношенные тапочки. А однажды на съемках в Риге артистка внезапно почувствовала, что ей срочно нужно вернуться в Ленинград. Оказалось, экс-супруг скончался… с именем Людмилы Алексеевны на губах.

Милый сердцу актер

Хотя актриса была верной женой, на момент замужества у нее случались влюбленности. Так, во время съемок «Весны на Одере» между артисткой и коллегой Анатолием Кузнецовым пробежала искра.

«У нас не было ни романа, ни открытой любви, мы симпатизировали друг другу, — уточняла звезда. — Он всегда очень элегантно одевался и ослепительно улыбался, а это очень важно».

Актер в своей роли Источник: кадр из фильма «Весна на Одере», реж. Леон Сааков

В начале 80-х Чурсина познакомилась с океанологом Владимиром, который казался полной противоположностью Фетина: непьющий, далекий от мира кино, самостоятельный. Но после свадьбы супруги пробыли вместе всего два года. «В какой-то момент „узнавание“ прекратилось, более ничего не существовало. Я начала отдаляться, тем более у меня своя профессия, съемки, у него — экспедиции. Жизнь нас развела», — поясняла актриса.

Одиночество после разочарования

Больше в Ленинграде артистку ничего не держало, и, получив приглашение в московский театр, она уехала обратно в столицу. Через год актрисе дали квартиру напротив американского посольства, недостатка в работе не было, но в сердце воцарилась глубокая печаль: горечь поражения после двух рухнувших браков не оставляла.

А потом в компании общих знакомых звезда встретила застенчивого мужчину в очках по имени Игорь. На вечере все веселились и танцевали, а он отмалчивался. После кавалер вызвался проводить актрису до дома и напросился на ее спектакль. Только когда поклонник забронировал билет на фамилию «Андропов», Чурсина поняла, что связалась с сыном генсека.

Видео о жизни великой актрисы Источник: «Городские порталы"

Он оказался образованным, внимательным, писал прекрасные стихи и в итоге очаровал звезду. Свадьба кинодивы и дипломата всколыхнула волну грязных слухов: в 42 Людмила Алексеевна уже получила звание народной артистки, и недоброжелатели заподозрили, что это произошло исключительно благодаря связям супруга с политбюро. Но что бы ни болтали злые языки, на самом деле в небожительницу рядом с Андроповым Чурсина не превратилась.

«Сложно жили. В какой-то момент Игорь стал достаточно нездоровым — лекарства вперемешку с алкоголем. Его неуравновешенность и ревность впоследствии довели меня», — говорила актриса.

Несколько раз Чурсина пыталась оставить своего Отелло, но в итоге возвращалась из чувства долга: из-за проблем со здоровьем Андропов постоянно попадал в больницы, ему требовался достойный уход. Однажды, после очередного временного разрыва, Людмила Алексеевна обнаружила в семейной квартире чужие вещи — бывшая супруга дипломата Татьяна Квардакова заключила, что актриса покинула дом навсегда. Пришлось звонить Татьяне с просьбой забрать чемоданы…

Третий брак Чурсиной продержался четыре года, а когда завершился разводом, — к слову, вновь после 13 расставания, — торжествующая Квардакова вернулась к Андропову. Актриса же осталась одна и приняла решение больше не выходить замуж.

Итог

Звезда ни о чем не сожалела и подчеркивала, что ее жизнь, пусть и полная трудностей, — подарок судьбы. Она так и не родила наследников, признаваясь, что не испытывала особой тяги к материнству. Семьей актрисы стали племянник Алексей, его жена и дети.

Что же касается любви, то она никогда не покидала артистку: страсть к театру, симпатии к интересным мужчинам по ту сторону экрана, желание быть и творить — эти чувства позволяли Людмиле Алексеевне забыть о возрасте и наслаждаться каждым новым днем. При этом еще два года назад актриса признавалась, что здоровье ее подводит.

«Я дожила до таких лет, что для меня праздник, когда ничего не болит. Если проснулся и нормально ходишь — это же счастье! И ты благодаришь: „Господи, еще подарен один день, спасибо!“» — говорила Чурсина.