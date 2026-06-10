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Культура Подробности «Русская Мэрилин Монро»: почему Людмила Чурсина отказалась работать в Голливуде

«Русская Мэрилин Монро»: почему Людмила Чурсина отказалась работать в Голливуде

Госкино даже не пришлось ее сильно отговаривать от карьеры за рубежом

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Людмиле Чурсиной предлагали трехлетний контракт в Голливуде и многомиллионные гонорары, но она отказалась | Источник: Елена Морозова / Teatrarmii.ruЛюдмиле Чурсиной предлагали трехлетний контракт в Голливуде и многомиллионные гонорары, но она отказалась | Источник: Елена Морозова / Teatrarmii.ru

Людмиле Чурсиной предлагали трехлетний контракт в Голливуде и многомиллионные гонорары, но она отказалась

Источник:

Елена Морозова / Teatrarmii.ru

Чуть больше месяца не дожила Людмила Чурсина до своего 85-летия. Сегодня в Театре Российской армии, где служила актриса, сообщили, что народная артистка СССР скончалась.

В биографии Людмилы Чурсиной множество любопытных страниц. Она родилась в 1941 году в Сталинабаде (Душанбе) во время эвакуации, когда поезд, в котором ехала ее мать, попал под бомбежку. Детство будущая артистка провела в военных гарнизонах и совсем не думала о карьере актрисы — она планировала поступать в авиационный институт, но за компанию с подругой пошла на театральные экзамены и поступила сразу в несколько вузов: ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище, на котором и остановила свой выбор.

Решение Людмилы Чурсиной оказалось невероятно верным. Дебютировав в кино в 20 лет, она быстро стала востребованной актрисой. А в 1969 году на экраны вышла военная драма «Журавушка» (12+), где Чурсина исполнила главную роль — Марфы Луниной. За нее актриса получила Гран-при («Серебряную раковину») на XVII Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

После триумфа этого фильма статная красавица с сильной актерской энергетикой привлекла внимание американских продюсеров, которые окрестили ее «русской Мэрилин Монро». Чурсину пригласили в Голливуд и предложили контракт на три года, съемки в 15 картинах в США и многомиллионные гонорары.

Телеграмма из США на имя Чурсиной пришла в Госкино, и ее незамедлительно вызвал к себе председатель комитета кинематографистов Филипп Ермаш. Руководитель ведомства сразу дал понять, что поездка невозможна. Аргументов набрался целый ворох.

Во-первых, отсутствие прецедентов. Если СССР и США еще могли бы обсудить совместную картину, то отпускать ведущую актрису одну в капиталистическую страну никто не собирался.

Во-вторых, Чурсина была членом КПСС и образцовой советской женщиной, и ее «американское турне» несло идеологические риски.

Наконец, Ермаш опасался цензуры.

«Мы же даже не знаем, что за сценарии тебе будут предлагать. А вдруг предложат раздеться? Ты же советская женщина», — уговаривал он Чурсину.

Впрочем, сама актриса позже иронично вспоминала, что про себя подумала: «Да раздевалась я уже в фильме „Угрюм-река“».

Но тогда Чурсина приняла решение Госкино смиренно и никогда не держала обиды на советскую систему. По ее собственным словам, она не стремилась покорять Запад по нескольким причинам: актриса совершенно не владела английским языком, в СССР у нее был огромный поток главных ролей, лучшие авторы и режиссеры, да и в целом она придерживалась принципа «где родился, там и пригодился». Чурсина часто выезжала за рубеж в составе советских делегаций, была членом жюри международных фестивалей, но жить и работать всегда хотела только на родине.

О непростой судьбе Людмилы Чурсиной, пережившей три развода, — смотрите в видео

Источник:

Городские медиа

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Людмила Чурсина Актриса Голливуд СССР
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Комментарии
2
Гость
1 час
а Кобзон это Синатра? интересно а Киркоров кто? мне думается это просто копии
Гость
1 час
Его Превосходительство наверное Апполон или Сократ?
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Гость
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