«Несмотря на всенародную любовь, жила крайне скромно». Коллеги — о смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной

Коллеги театра Российской армии рассказали свои воспоминания о народной артистке СССР Людмиле Чурсиной Источник: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В среду, 10 июня, ушла из жизни Людмила Алексеевна Чурсина. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца после продолжительной болезни. Народной артистке СССР было 84 года.

Многие ее коллеги делятся теплыми воспоминаниями о работе с ней. Актеры театра Российской армии, где почти 42 года служила и блистала Людмила Чурсина, рассказали MSK1.RU о своих воспоминаниях, связанных с великой артисткой.

«Мы сейчас несколько минут назад получили это сообщение, сидим вот с моим старшим другом, режиссером, главным режиссером Севастопольского театра Флота Юрием Маковским, и у нас такое ощущение, что это большая трагедия. Ведь это, наверное, последний народный артист СССР в драматическом театре России», — говорит актер и коллега Чурсиной, Артем Каминский.

Но самое главное, что ушел чудесный человек. И прекрасная актриса. «Вот и всё. Смежили очи гении. И когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении стали слышны наши голоса», — писал Самойлов. Ушла эпоха, это правда. Артем Каминский советский и российский актер, актер Центрального академического театра Российской Армии

Не менее теплыми воспоминаниями поделилась актриса Анастасия Бусыгина. По ее словам, это большая печаль для всего молодого поколения актеров, которые не смогли соприкоснуться с такими глыбами театра, как Людмила Чурсина.

«Все у нее могли поучиться ее грации, — заявила Анастасия Бусыгина в разговоре с MSK1.RU. — Она была настоящей интеллигенцией, но не в плохом смысле. А по характеру такой человек очень интеллигентный, высокообразованный. Я, пожалуй, ее сравню еще с Владимиром Михайловичем Зельдиным (российский актер театра и кино. — Прим. ред.). Вот это благородство личности — это, конечно, в первую очередь, и все ее роли, это отражено в спектакле „Игра на клавишах души“ на основе пьесы „Лив Штайн“».

Людмила Чурсина в киноленте «Любовь Яровая» Источник: Кадр из фильма «Любовь Яровая», 1970 (18+) / Режиссер Владимир Фетин

По неподтвержденным данным, причиной гибели могла стать продолжительная болезнь легких. В СМИ после новости о смерти Людмилы Чурсиной стали обсуждать ее пристрастие к сигаретам.

«Ну, это, знаете, ребят, это уже проза. Например, Александр Васильевич Бурдонский (режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. — Прим. ред.) до последнего дня не мог бросить курить. Это какая-то внутренняя человеческая вредная привычка, без которой невозможно, наверное, существовать, поэтому… — задумалась Анастасия Бусыгина. — Конечно, это могло быть причиной».

Безусловно, курение плохо, но разве в этом дело? Дело в том, что ушел великий человек, а уж курение или некурение — не так важно. Анастасия Бусыгина актриса театра Российской армии

Свою трогательную историю и воспоминание о Чурсиной также рассказал ее сосед и актер Музыкального театра Георгий Иванов. По его словам, актриса скромный и закрытый образ жизни, а большую часть времени занималась чтением.

«Долгое время мы были соседями, жили на Новослободской. Часто встречались на улице, иногда в магазине, созванивались. Я очень хотел, чтобы Людмила Алексеевна однажды пришла к нам в театр, познакомилась с нашим коллективом. Но, увы, не успел, — написал Георгий в своих соцсетях. — Она вела очень закрытый, почти затворнический образ жизни. Много читала, любила поэзию, постоянно занималась саморазвитием. Несмотря на огромную известность и всенародную любовь, жила крайне скромно».