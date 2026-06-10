«Несмотря на всенародную любовь, жила крайне скромно». Коллеги — о смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной

В среду, 10 июня, ушла из жизни Людмила Алексеевна Чурсина. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца после продолжительной болезни. Народной артистке СССР было 84 года.
Многие ее коллеги делятся теплыми воспоминаниями о работе с ней. Актеры театра Российской армии, где почти 42 года служила и блистала Людмила Чурсина, рассказали MSK1.RU о своих воспоминаниях, связанных с великой артисткой.
«Мы сейчас несколько минут назад получили это сообщение, сидим вот с моим старшим другом, режиссером, главным режиссером Севастопольского театра Флота Юрием Маковским, и у нас такое ощущение, что это большая трагедия. Ведь это, наверное, последний народный артист СССР в драматическом театре России», — говорит актер и коллега Чурсиной, Артем Каминский.
Но самое главное, что ушел чудесный человек. И прекрасная актриса. «Вот и всё. Смежили очи гении. И когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении стали слышны наши голоса», — писал Самойлов. Ушла эпоха, это правда.
Не менее теплыми воспоминаниями поделилась актриса Анастасия Бусыгина. По ее словам, это большая печаль для всего молодого поколения актеров, которые не смогли соприкоснуться с такими глыбами театра, как Людмила Чурсина.
«Все у нее могли поучиться ее грации, — заявила Анастасия Бусыгина в разговоре с MSK1.RU. — Она была настоящей интеллигенцией, но не в плохом смысле. А по характеру такой человек очень интеллигентный, высокообразованный. Я, пожалуй, ее сравню еще с Владимиром Михайловичем Зельдиным (российский актер театра и кино. — Прим. ред.). Вот это благородство личности — это, конечно, в первую очередь, и все ее роли, это отражено в спектакле „Игра на клавишах души“ на основе пьесы „Лив Штайн“».
По неподтвержденным данным, причиной гибели могла стать продолжительная болезнь легких. В СМИ после новости о смерти Людмилы Чурсиной стали обсуждать ее пристрастие к сигаретам.
«Ну, это, знаете, ребят, это уже проза. Например, Александр Васильевич Бурдонский (режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. — Прим. ред.) до последнего дня не мог бросить курить. Это какая-то внутренняя человеческая вредная привычка, без которой невозможно, наверное, существовать, поэтому… — задумалась Анастасия Бусыгина. — Конечно, это могло быть причиной».
Безусловно, курение плохо, но разве в этом дело? Дело в том, что ушел великий человек, а уж курение или некурение — не так важно.
Свою трогательную историю и воспоминание о Чурсиной также рассказал ее сосед и актер Музыкального театра Георгий Иванов. По его словам, актриса скромный и закрытый образ жизни, а большую часть времени занималась чтением.
«Долгое время мы были соседями, жили на Новослободской. Часто встречались на улице, иногда в магазине, созванивались. Я очень хотел, чтобы Людмила Алексеевна однажды пришла к нам в театр, познакомилась с нашим коллективом. Но, увы, не успел, — написал Георгий в своих соцсетях. — Она вела очень закрытый, почти затворнический образ жизни. Много читала, любила поэзию, постоянно занималась саморазвитием. Несмотря на огромную известность и всенародную любовь, жила крайне скромно».
Но главное — она была Человеком. Именно так, с большой буквы. Сейчас таких людей становится всё меньше. Светлая память Людмиле Алексеевне. Спасибо за талант, достоинство и пример настоящей интеллигентности.