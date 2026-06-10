Звезда «Угрюм-реки» Людмила Чурсина умерла: что стало причиной смерти

После продолжительной болезни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской армии, где служила актриса. О дате и месте прощания обещали сообщить дополнительно в ближайшее время.
«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении театра в Telegram.
Причиной смерти актрисы стала хроническая обструктивная болезнь легких, по данным SHOT. Сама Чурсина признавалась, что всему виной стало курение. Она курила более 50 лет.
Людмила Чурсина — народная артистка СССР (1981). Она награждена орденами Дружбы народов (1989), Почета (2011), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2021, 2000). Также актриса является лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1970). Она играла в театре и кино. Наиболее известна зрителю благодаря ролям в фильмах и сериалах: «Угрюм-река», «Помнить или забыть», «Интерны», «Закрытая школа — 4», «Анатомия убийства — 4», «Маргоша».