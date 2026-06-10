Звезда «Угрюм-реки» Людмила Чурсина умерла: что стало причиной смерти

О дате и месте прощания сообщать позднее Источник: teatrarmii.ru

После продолжительной болезни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской армии, где служила актриса. О дате и месте прощания обещали сообщить дополнительно в ближайшее время.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении театра в Telegram.

Причиной смерти актрисы стала хроническая обструктивная болезнь легких, по данным SHOT. Сама Чурсина признавалась, что всему виной стало курение. Она курила более 50 лет.