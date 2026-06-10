«Я прекрасно понимала, что умираю»: через что прошла МакSим на пути к успеху

Глядя на МакSим, не скажешь, сколько всего ей пришлось вынести Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Певица МакSим прошла через множество испытаний, которые могли бы сломить кого угодно. Она успела взлететь до вершин популярности, пережить глубокие личные кризисы, преодолеть серьезные проблемы со здоровьем, которые поставили под угрозу ее жизнь, и всё это — к 43 годам. Но сложности лишь закалили ее характер, а любовь к музыке позволила вернуться на сцену.

Детские годы

Девочка Марина, которую все знают как певицу МакSим, родилась в Казани, в простой семье, где о шоу-бизнесе никто и не мечтал. Ее отец, Сергей Абросимов, хорошо пел и виртуозно играл на гитаре, но всю жизнь проработал в автосервисе. Мама будущей певицы, Светлана Максимова, сначала воспитывала малышей в детсаду, а потом перешла преподавать в школу. Там же она устраивала детские праздники, поэтому Марина с детства знала все реплики на утренники и легко могла сыграть роль в любом номере, если кто-то из детей не приходил.

— У нас вообще была довольно творческая семья. Отец брал гитару, брат полюбил барабанить, а я пела, и все мы втроем вечерами садились и устраивали домашние концерты. Единственным нашим зрителем была мама, ей больше нравилось смотреть и слушать, — вспоминала певица.

Несмотря на домашние творческие вечера, дисциплина в семье была железной. Утром Марина и ее брат получали записку от мамы со списком дел, а после уроков посещали секции и кружки. По выходным дети обязательно ходили в церковь с бабушкой.

МакSим продолжает радовать поклонников Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Из кружков у Марины с пяти лет были уроки в музыкальной школе (она осваивала фортепиано) и занятия в балетной студии. Впрочем, ее увлечение балетом вскоре сменилось на совершенно противоположное. А всё благодаря брату, который занимался карате и однажды затащил сестру на тренировку.

— Я не спортсменка, но с детства занималась боксом, теннисом, карате и даже состояла в футбольной сборной Казани, — признавалась Марина. — При этом я участвовала во всех возможных конкурсах, и за меня болела вся школа, хотя популярной девочкой в общепринятом понимании я не была.

Не заставил себя ждать и подростковый бунт — Марина заплела дреды, выкрасила волосы в яркие цвета и сделала тату на руке. А в тринадцать лет она уже начала петь в клубах. Отношение родителей к увлечению дочери разделилось: мама была крайне против, а отец поддерживал — давал деньги на костюмы, встречал поздно ночью и верил: Марина добьется своего.

— Писать музыку для меня — это почти как дышать, я без этого не могу. Писать мне нравится даже больше, чем исполнять, — рассказывала Марина. — Забавно, что мама знала об этом и использовала, чтобы наказывать меня за плохие оценки, могла не отпустить в студию.

Трудный путь к популярности

В четырнадцать лет Марина начала сочинять собственные песни — некоторые из них позже вошли в ее альбомы. Она пела в школьном хоре, регулярно выходила на сцену во время городских мероприятий и с азартом участвовала в музыкальных конкурсах. МакSим твердо решила строить карьеру в музыке и начала работать в студиях с группой «Pro-Z» в Казани.

Свои первые композиции «Заведи», «Чужой» и «Прохожий» МакSим записала, когда ей было 15 лет. Успех пришел после появления сингла «Трудный возраст», который попал в ротацию на казанские радиостанции и быстро стал хитом, а через год выстрелила песня «Сантиметры дыхания».

Окрыленная успехом, Марина не собиралась останавливаться на достигнутом и приняла решение ехать в Москву. Столица приняла молодую казанскую певицу неласково — первое время МакSим выступала в переходах, подрабатывала промоутером и едва сводила концы с концами. Ходили слухи, что несколько дней певица провела на вокзале, ночевала в закусочных и пряталась от милиции в общественных туалетах.

Знали бы те милиционеры, какая звезда скрывалась от них по туалетам Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Ситуацию изменила случайная встреча со знакомой танцовщицей из Казани. Вместе девушки сняли недорогую квартиру. Чтобы обеспечить себя, МакSим бралась за любые подработки, знакомилась с музыкантами и участвовала в концертах, организованных для начинающих артистов.

— У меня были свои стереотипы и представления о том, что такое шоу-бизнес. Мне казалось, что для этого нужны богатые родители, продюсеры, бюджет. И в какой-то момент мне захотелось доказать, что можно кем-то стать и не переступая ни через себя, ни через своих друзей, — заявляла она.

Постепенно ее песни начали находить отклик у слушателей. Однажды на танцевальном фестивале в Петербурге МакSим услышала, как толпа поет «Трудный возраст». С видеозаписью этого момента Марина отправилась в студию «Гала Рекордс», где ей предложили сотрудничество.

Оглушительный успех

В 2006 году вышел дебютный альбом МакSим — «Трудный возраст». Наибольшую популярность получила песня «Нежность», которая заняла первое место в чарте «Золотой Граммофон» и удерживалась в топе девять недель. Этот альбом стал коммерчески успешным проектом и принес молодой певице бешеную популярность. Диск разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров.

После оглушительного успеха певица отправилась в свой первый гастрольный тур по городам России и зарубежья. Через год — получила сразу две награды MTV: как лучший поп-проект года и как лучшая исполнительница.

Второй альбом МакSим — «Мой рай», выпущенный в 2007 году, — получил бриллиантовый статус. Но самым успешным в карьере певицы стал 2013 год: Марина начала работу над четвертым диском, получила звание «Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики», а также награду за лучший альбом. Спустя год певица вошла в топ лучших исполнителей страны, чьи композиции чаще всего появлялись в ротации на радио за последние 10 лет. Но за крутым взлетом надвигалась жесткая расплата за успех.

Пауза в карьере

В 2015 году, на пике карьеры, МакSим реализовала давнюю мечту — открыла в Москве собственную школу искусств. Проект стал для артистки важным этапом в жизни, она вкладывала в него душу и силы. Сольная карьера на это время отошла в тень.

— Я всегда хотела заниматься детьми, мне это передалось от мамы. Поэтому и открыла собственную творческую студию, куда набрала потрясающих профессионалов, педагогов из разных областей искусства, — признавалась певица. — Я сама проводила с ними многочисленные кастинги — в первую очередь, мне было важно их отношение к ребятам. Чтобы не просто ради зарплаты. А было желание в учениках что-то развивать и получать бонусы в виде побед на разных конкурсах.

Марина любит выступать на сцене и учить этому детей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Однако уже через два года у МакSим случился выкидыш, и школа закрылась. Потеря ребенка обернулась для певицы тяжелой депрессией, после которой она не смогла вернуться к преподаванию. К тому же тяжело заболел ее отец — у него диагностировали рак в четвертой стадии и прогноз был крайне неблагоприятным.

В этом уязвимом состоянии певица пыталась найти утешение в алкоголе и порой выходила на сцену нетрезвой. А вскоре врачи выявили у МакSим серьезные проблемы с сосудами.

Проблемы со здоровьем

Из-за ухудшения самочувствия певица была вынуждена отменить гастроли, не смогла выступить и на фестивале FIFA на Воробьевых горах, а позже и вовсе ушла в бессрочный отпуск.

В 2019 году МакSим оказалась в больнице: по пути в аэропорт ее автомобиль на высокой скорости врезался в отбойник. Артистка чудом выжила, но получила сотрясение мозга и множественные внутренние ушибы, после чего на два месяца оказалась прикована к постели. За время вынужденной неподвижности она резко набрала вес, что дало новую почву для нападок в желтой прессе. К тому же последствия аварии продолжали сказываться — певицу мучили сильные боли и бессонница.

Настоящим испытанием на прочность для МакSим стала пандемия. После выступления в родной Казани с температурой 39 градусов певица попала в больницу с тяжелой формой пневмонии. И хотя тесты на коронавирус один за другим показывали отрицательные результаты, легкие певицы оказались поражены на 40%. Состояние Марины становилось критическим — уровень кислорода в крови падал, она не могла самостоятельно дышать. Тогда врачи ввели артистку в искусственную кому.

— Спасибо докторам и внимательному медперсоналу, которые не отходили от меня ни на шаг, кормили с ложечки, расчесывали волосы, окружали любовью, пели и помогали сделать первый шаг. Спасибо Богу за то, что я вижу, слышу и чувствую! Каждый день я говорю: «Спасибо», — признавалась певица.

Источник: Городские медиа, StarHit

Два месяца Марина находилась между жизнью и смертью, а когда вышла из комы, восстановление давалось ей крайне тяжело. МакSим не помнила многих событий, произошедших до того, как она попала в больницу, похудела до 30 килограммов, потеряв мышечную массу, из-за чего каждый шаг давался ей с трудом.

— Я была в таком, скажем, параллельном мире, и прекрасно понимала, что умираю. Хотя не собиралась в общем-то ранее. Мне же [в больнице] просто одели масочку, я думала: немного полечат и отпустят, — вспоминала МакSим. — «Там» было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина, услышала следующую фразу: «Видать, молятся за нее».

После перенесенной болезни певица фактически заново училась жить. Через несколько месяцев после выписки она призналась, что теперь по-настоящему ценит простые моменты и больше всего хочет быть рядом с семьей.

— У меня 3–4 концерта в месяц, всегда очень большие залы, ледовые дворцы. И каждый раз, всматриваясь в толпу со сцены или из-за кулис, я знаю, что больше половины тут молились, чтобы я выжила. Раздаю потом автографы, люди плачут и говорят мне об этом, — искренне рассказывает певица.

Возвращение на сцену

После болезни МакSим начала постепенно возвращаться к выступлениям. Она признавалась, что на ней «всё заживает как на собаке».

— Когда я только выписалась из больницы, один очень близкий мне человек, который знал, что я еще нахожусь дома и мне тяжело, спросил, почему я не работаю, — откровенничала певица. — Я поставила себе большой тур по стране, начиная с Москвы. Когда повсюду были повешены плакаты с моим лицом крупным планом, он мне написал СМС, что ему жаль, что я вышла из комы. Всё. На этой фразе человек для меня просто пропал.

Вместе с возвращением на сцену певица использовала допинг и начала прикладываться к бутылке. Весной 2023 года в Сочи МакSим вышла на сцену нетвердой походкой, не попадала в ноты и завершила выступление спустя полчаса.

Источник: chpsochi / Vk.com

Недовольные зрители требовали вернуть деньги за билеты и обсуждали в соцсетях алкогольную зависимость певицы. После этого скандала МакSим признала проблему и ушла на лечение в реабилитационный центр, где провела несколько месяцев.

— Последние лет 10 была любовь. Я забросила сцену, увлеклась алкоголем. Я писала музыку о том, что чувствовала, но сейчас не хочу это петь, — признаётся звезда нулевых. — Ситуация с сорванными концертами стала для меня определенным рубежом и краем. Я очень уважаю своего зрителя и мне бы хотелось всегда выходить к нему в нормальном состоянии, что бы ни происходило в моей жизни.

Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На пути к трезвой жизни певицу поддержал ее отец. Максим признавалась, что его опыт борьбы с пьянством помог ей преодолеть этот недуг:

— Мой отец злоупотреблял алкоголем, когда я была совсем маленькой. Как сейчас помню, мне 7 лет, солнечный день, и он идет к нам с мамой навстречу. Я его, откровенно говоря, тогда уже побаивалась. Папа подошел, обнял меня, подарил огромную куклу и сказал, что больше никогда-никогда не придет домой пьяным. Сейчас ему 65 лет, и он с того самого момента ничего в жизни не употреблял. Я знаю, что он любил и любит меня. И тогда сделал выбор — выбрал семью.

Личная жизнь МакSим

Первые серьезные чувства в жизни Марины вспыхнули к музыканту Андрею Шульцу, который был старше ее почти на 10 лет. Андрей работал на студии, где она делала свои первые шаги в музыке. Их сблизили песни, и вскоре Марина по-настоящему влюбилась. Именно об этих чувствах она исполнила композицию «Трудный возраст».

Андрей ответил взаимностью на чувства девушки и предложил пожениться, однако сама Марина не чувствовала, что готова к семейной жизни. Она мечтала о столичной сцене, а Андрей стремился к спокойствию и уюту и хотел жить подальше от Москвы. Поэтому их пути разошлись, однако несмотря на расставание, Андрей сыграл важную роль в судьбе МакSим — познакомил ее с нужными людьми в Москве.

В столице Марина влюбилась снова — на этот раз в звукорежиссера Алексея Луговцева. В 2008 году они поженились и сыграли свадьбу на Бали, а по возвращении в Россию повенчались в храме. В браке родилась дочь Саша. Алексей оставался дома с ребенком, пока его жена пропадала на гастролях и в студии. Он замкнулся, стал ревновать МакSим к другим и отдаляться, а затем увлекся запрещенными веществами.

— Однажды сказала Леше: «Последи за собой. Ты стал слишком холоден с дочерью». А в ответ услышала: «У меня еще будут дети, а вот такой, как ты, уже никогда». Возможно, он думал, что мне это польстит, и я пойму, как он меня любит, прощу, а вышло наоборот. Фраза получилась — как пощечина. Как рубеж, после которого уже ничего не вернешь назад, — делилась МакSим.

Марина и Алексей прожили вместе недолго и через три года после свадьбы расстались.

Певица получает много положительных эмоций от поклонников Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Позже в жизни Марины появился Александр Красовицкий, фронтмен группы Animal Jazz. Он сделал певице предложение, но до свадьбы дело не дошло. О кратком романе с МакSим упоминал и актер Денис Никифоров — ее партнер по клипу «Отпускаю».

В 2014 году МакSим начала встречаться с бизнесменом Антоном. В том же году у них родилась дочь Маша. Он стал изменять певице, и спустя год пара рассталась, но сохранила хорошие отношения. Сейчас Антон активно участвует в жизни девочки.

— Мне бы хотелось, чтобы все дети действительно общались. Дочь всегда ждет младших сестричек в гости и даже сама выбирает им подарки, — поделилась МакSим с нашими коллегами из издания «СтарХит».

Кстати, с первым мужем МакSим тоже сохранила нормальные отношения и предложила сняться в ее клипе «Дура». Поклонники тут же заговорили о возможном воссоединении, но на деле певица скрывала другие отношения.

— Отцы детей не всегда готовы быть мужьями, — заявила певица на благотворительном мероприятии в поддержку матерей-одиночек.

Спустя два года после рождения Маши МакSим забеременела третьим ребенком и ждала сына, однако у певицы случился выкидыш на большом сроке. От отчаяния она пристрастилась к алкоголю. Вырваться из алкогольного плена ей помогла поддержка любимого человека.

Сейчас о личной жизни певица предпочитает широко не распространяться. Она признавалась коллегам из издания «СтарХит», что пока не встретила мужчину, которого полюбит.