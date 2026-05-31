«Каждые 7 лет нас снимают»: как ярославец стал героем легендарного проекта «Рожденные в СССР»

В апреле 2026 года вышла новая часть легендарного документального проекта «Рожденные в СССР». Уже больше 35 лет создатели фильма наблюдают за судьбами 20 героев из разных уголков бывшего Советского Союза, возвращаясь к ним каждые 7 лет. За это время дети успели стать взрослыми, пережить распад СССР, 90-е, кризисы, создать семьи и полностью измениться — а камера всё это фиксировала.
Один из героев проекта — 43-летний житель Ярославля Александр Новиков. В интервью 76.RU он рассказал, как случайно попал в культовый цикл, почему съемочная группа возвращается к нему уже десятилетиями и каково это — буквально проживать жизнь на глазах у миллионов зрителей по всему миру.
«Рожденные в СССР» — цикл документальных фильмов режиссера Сергея Мирошниченко, в котором с 1990 года каждые 7 лет показывают жизнь одних и тех же героев из разных республик бывшего Советского Союза. Изначально для проекта отобрали 20 7-летних детей. Позже режиссер возвращался к ним в 14, 21, 28 и 35 лет, чтобы показать, как меняются их взгляды, судьбы и жизнь после распада СССР.
На сегодняшний день вышло уже 5 частей проекта. За десятилетия некоторые участники отказались от съемок, а некоторых уже нет в живых. Герои живут в разных странах и на разных континентах, но всех их объединяет одно — они родились в СССР.
Выбрали после драки в школе
Александр учился в 1-м классе, когда в школе к нему подошел неизвестный мужчина и предложил сняться в кино. Это был известный режиссер Сергей Мирошниченко. С7-летний парень, не думая, согласился.
Сергей Мирошниченко — режиссер-документалист, родился в 1955 году в Челябинске. Проект «Рожденные в СССР» — один из самых знаковых в его биографии. Он запускался совместно с британской телекомпанией и транслировался по всему миру. Также выступал режиссером документальных картин «Дно», «Госпожа Тундра», «Владимирский централ» и других. С 1998 года преподает во ВГИКе.
«Сергей Валентинович приехал в Ярославль искать героев для своего проекта. Тогда он утвердил для съемок Марину, она жила со мной в Диево-Городище, и пришел в школу просто посмотреть на других детей, — рассказал 76.RU Александр. — Увидел, как я дерусь с одноклассником, и спросил:
Так ярославца и сняли в1-м выпуске «Рожденные в СССР», который вышел в 1991 году.
Нас спрашивали про политику, уровень жизни, мечты, о том, что бы мы сделали, если бы у нас было много денег. Но дети ведь повторяют то, что слышат дома. Мы просто детскими словами говорили на съемках то, о чём разговаривали наши семьи.
«После съемок они исчезали на 7 лет»
По словам Александра, у режиссера была особая манера работы: после очередного фильма команда буквально пропадала.
«Сергей Валентинович вообще не тревожил людей. Отсняли — и всё. 7 лет тишины. Иногда могли неожиданно приехать, проверить, жив ли ты, всё ли нормально. Так как тогда ведь не было соцсетей, мобильных телефонов», — отметил Александр.
Съемки каждой части фильма растягивались на недели и превращались в сотни часов материала. При этом у проекта есть строгое правило: участники не видят итоговый результат до официальной премьеры.
«Мы смотрим всё только уже на экране. Даже фрагменты никто не показывает. Это очень закрытый процесс», — поясняет ярославец.
«В армии из меня ничего не могли
"вытащить"»
Особенно сложными оказались съемки, когда Александру был 21 год. Он тогда проходил службу в армии под Костромой. По его словам, операторская группа несколько дней жила вместе с ним в части, пытаясь снять его повседневную жизнь.
«Меня снимали, когда я служил в армии. Операторы провели со мной дней 5. Но в армии из меня ничего не получалось
В итоге режиссер решил изменить формат съемок и отпросил Александра в отпуск: «Сергей Валентинович сказал:
В апреле 2026 года в Москве, в кинотеатре «Октябрь», состоялась премьера 35-летнего выпуска «Рожденные в СССР». Его монтировали так долго, что уже пора снимать новую часть. По словам Александра Новикова, съемки планируются летом 2026 года.
«Сейчас у меня семья и свой бизнес»
Александр живет в Ярославле, у него жена и двое детей — 19 и 14 лет. Работает личным водителем у актера Романа Курцына. Помимо этого, с женой развивает свой бизнес.
«С женой мы вместе с 2000 года. У нас свой магазин шаров — занимаемся оформлением мероприятий воздушными шарами. Старшему сыну 19 лет, он учится в ЯГПУ на химико-биологическом факультете. Уже получил права, ездит на машине, весь такой взрослый и самостоятельный. Дочке 14 лет. Раньше она занималась гимнастикой, мы много ездили по соревнованиям. Потом были батуты, чирлидинг, сейчас она ищет себя. В целом у меня большая, крепкая семья, много друзей и близких», — рассказывает он.
Александр отмечает, что участие в проекте стало для него важной частью жизни: благодаря съемкам у него сохранился круг людей, с которыми он не потерял связь с детства. Кроме того, «Рожденные в СССР» дали ему уникальную возможность — снова и снова видеть себя маленьким и буквально наблюдать, как менялись его мысли, взгляды и характер с возрастом.
