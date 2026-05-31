Культура Истории «Каждые 7 лет нас снимают»: как ярославец стал героем легендарного проекта «Рожденные в СССР»

Александра Новикова снимают в документальном кино уже 35 лет. Всё началось со школьной драки

Житель Ярославля Александр Новиков рассказал о съемках в проекте «Рожденные в СССР» | Источник: «Рожденные в СССР» (16+), реж. Сергей Мирошниченко, Александр Куренной / 76.RU

«Рожденные в СССР» (16+), реж. Сергей Мирошниченко, Александр Куренной / 76.RU

В апреле 2026 года вышла новая часть легендарного документального проекта «Рожденные в СССР». Уже больше 35 лет создатели фильма наблюдают за судьбами 20 героев из разных уголков бывшего Советского Союза, возвращаясь к ним каждые 7 лет. За это время дети успели стать взрослыми, пережить распад СССР, 90-е, кризисы, создать семьи и полностью измениться — а камера всё это фиксировала.

Один из героев проекта — 43-летний житель Ярославля Александр Новиков. В интервью 76.RU он рассказал, как случайно попал в культовый цикл, почему съемочная группа возвращается к нему уже десятилетиями и каково это — буквально проживать жизнь на глазах у миллионов зрителей по всему миру.

«Рожденные в СССР» — цикл документальных фильмов режиссера Сергея Мирошниченко, в котором с 1990 года каждые 7 лет показывают жизнь одних и тех же героев из разных республик бывшего Советского Союза. Изначально для проекта отобрали 20 7-летних детей. Позже режиссер возвращался к ним в 14, 21, 28 и 35 лет, чтобы показать, как меняются их взгляды, судьбы и жизнь после распада СССР.

На сегодняшний день вышло уже 5 частей проекта. За десятилетия некоторые участники отказались от съемок, а некоторых уже нет в живых. Герои живут в разных странах и на разных континентах, но всех их объединяет одно — они родились в СССР.

Как изменилась жизнь героя цикла документальных фильмов «Рожденные в СССР»

Выбрали после драки в школе

Александр учился в 1-м классе, когда в школе к нему подошел неизвестный мужчина и предложил сняться в кино. Это был известный режиссер Сергей Мирошниченко. С7-летний парень, не думая, согласился.

Сергей Мирошниченко — режиссер-документалист, родился в 1955 году в Челябинске. Проект «Рожденные в СССР» — один из самых знаковых в его биографии. Он запускался совместно с британской телекомпанией и транслировался по всему миру. Также выступал режиссером документальных картин «Дно», «Госпожа Тундра», «Владимирский централ» и других. С 1998 года преподает во ВГИКе.

«Сергей Валентинович приехал в Ярославль искать героев для своего проекта. Тогда он утвердил для съемок Марину, она жила со мной в Диево-Городище, и пришел в школу просто посмотреть на других детей, — рассказал 76.RU Александр. — Увидел, как я дерусь с одноклассником, и спросил: "Хотите сниматься в кино?" Мы уверенно ответили: "Да". Но нужен был только один человек, поэтому он устроил небольшое соревнование. Сказал, что шепнет нам на ухо слово, и кого сильнее пробьет на смех, того и будут снимать. В итоге громче засмеялся я. А слово было из 4 букв, обозначающее пятую точку».

Так Александр выглядел в 7 лет, когда начал сниматься в проекте «Рожденные в СССР» | Источник: «Рожденные в СССР» (16+), реж. Сергей Мирошниченко

Так ярославца и сняли в1-м выпуске «Рожденные в СССР», который вышел в 1991 году.

Нас спрашивали про политику, уровень жизни, мечты, о том, что бы мы сделали, если бы у нас было много денег. Но дети ведь повторяют то, что слышат дома. Мы просто детскими словами говорили на съемках то, о чём разговаривали наши семьи.

«После съемок они исчезали на 7 лет»

Во второй раз съемочная группа приехала к Александру, когда ему было 14 лет | Источник: «Рожденные в СССР» (16+), реж. Сергей Мирошниченко

По словам Александра, у режиссера была особая манера работы: после очередного фильма команда буквально пропадала.

«Сергей Валентинович вообще не тревожил людей. Отсняли — и всё. 7 лет тишины. Иногда могли неожиданно приехать, проверить, жив ли ты, всё ли нормально. Так как тогда ведь не было соцсетей, мобильных телефонов», — отметил Александр.

Съемки каждой части фильма растягивались на недели и превращались в сотни часов материала. При этом у проекта есть строгое правило: участники не видят итоговый результат до официальной премьеры.

«Мы смотрим всё только уже на экране. Даже фрагменты никто не показывает. Это очень закрытый процесс», — поясняет ярославец.

«В армии из меня ничего не могли "вытащить"»

В 21 год режиссер Сергей Мирошниченко застал Сашу Новикова в армии | Источник: «Рожденные в СССР» (16+), реж. Сергей Мирошниченко

Особенно сложными оказались съемки, когда Александру был 21 год. Он тогда проходил службу в армии под Костромой. По его словам, операторская группа несколько дней жила вместе с ним в части, пытаясь снять его повседневную жизнь.

«Меня снимали, когда я служил в армии. Операторы провели со мной дней 5. Но в армии из меня ничего не получалось "вытащить": вокруг камеры, рядом офицеры стоят», — вспоминает он.

Несколько дней длились съемки. После режиссер попросил отпустить Александра в отпуск, чтобы записать его в более свободной обстановке | Источник: «Рожденные в СССР» (16+), реж. Сергей Мирошниченко

В итоге режиссер решил изменить формат съемок и отпросил Александра в отпуск: «Сергей Валентинович сказал: "Саня, тебе срочно надо домой". Мне дали 30 дней отпуска — и уже там, в спокойной обстановке, продолжили съемки».

В апреле 2026 года в Москве, в кинотеатре «Октябрь», состоялась премьера 35-летнего выпуска «Рожденные в СССР». Его монтировали так долго, что уже пора снимать новую часть. По словам Александра Новикова, съемки планируются летом 2026 года.

«Сейчас у меня семья и свой бизнес»

На фото Александр с папой и братом | Источник: Александр Новиков / Vk.com

Александр живет в Ярославле, у него жена и двое детей — 19 и 14 лет. Работает личным водителем у актера Романа Курцына. Помимо этого, с женой развивает свой бизнес.

«С женой мы вместе с 2000 года. У нас свой магазин шаров — занимаемся оформлением мероприятий воздушными шарами. Старшему сыну 19 лет, он учится в ЯГПУ на химико-биологическом факультете. Уже получил права, ездит на машине, весь такой взрослый и самостоятельный. Дочке 14 лет. Раньше она занималась гимнастикой, мы много ездили по соревнованиям. Потом были батуты, чирлидинг, сейчас она ищет себя. В целом у меня большая, крепкая семья, много друзей и близких», — рассказывает он.

Александр отмечает, что участие в проекте стало для него важной частью жизни: благодаря съемкам у него сохранился круг людей, с которыми он не потерял связь с детства. Кроме того, «Рожденные в СССР» дали ему уникальную возможность — снова и снова видеть себя маленьким и буквально наблюдать, как менялись его мысли, взгляды и характер с возрастом.

Кристина Геворкян
